《全球汇市》美元下挫，此前美联储下调经济成长和升息步伐预估

* 美联储维持利率不变，但下调了美国经济增长预估

* 美联储主席叶伦称，脱欧公投是维持利率不变的因素之一

* 美元/日圆跌至逾两年最低

路透纽约6月15日 - 美元周三下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一如预期维持利率不变。美联储还下调了对今年和明年的经济增长预估，暗示2016年后将放缓收紧货币政策的步伐。

美联储声明发表后，美元兑日圆跌至逾两年最低。

美联储暗示仍计划今年升息两次，因预计美国劳动力市场将再度增强，但期货市场并不认同。

根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，7月升息的可能性仅为10%，9月升息的可能性为26%，11月和12月升息的可能性不到50%。

“声明的基调绝对鸽派，这反映在美元遭抛售的事实中，虽然不是超大规模的，但我们注意到了这一动向，”Silicon Valley Bank高级外汇交易员Joe O'Leary称。

“考虑到全球状况，我认为美联储对升息的态度不会像几个月前那样积极，”他称。

叶伦在会后的发布会上称，维持利率不变的一个原因是围绕即将进行的英国脱欧公投的不确定性。

纽约尾盘，美元兑日圆 跌至105.50日圆，为2014年10月中以来最低，后反弹至105.97日圆，全日下跌0.1%。

欧元兑美元 也上涨，升0.5%，至1.1265美元，兑日圆 升0.4%，至119.39日圆。

美元指数 下跌0.3%，至94.606。

随着美联储会议结束，现在焦点再次转向英国脱欧公投。

根据Betfair，赌盘赔率显示，英国公投支持留在欧盟的机率为62%，本周二曾降至55%。

“英国退欧对欧元的最初影响应是负面的，因对经济成长前景和欧盟完整性的担忧将助涨欧洲央行进一步放宽政策的预期。”法国农业信贷在研究报告中表示。