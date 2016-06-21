更正-《全球汇市》美元上涨，因民调结果显示两大阵营差距缩小

(更正：因译文有误，修改倒数第三段美元指数代码，并修改第五段错别字)

* 调查显示留欧脱欧阵营差距缩小

* 民调发布后欧元和英镑下跌

* 德拉吉谈到脱欧风险，称欧洲央行已做好准备

* 美元兑日圆升1%

路透纽约6月21日 - 美元周二上涨，因投资者卖出英镑和欧元，因有消息称，在最新的民调中，英国脱欧公投中的两大阵营差距缩小。

一项民调显示，脱欧支持率从周日的42%上升至44%，留欧阵营仅以微弱优势领先，支持率为45%。民调结果发布后，英镑和欧元兑美元应声下跌。

欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会发表讲话时称，英国6月23日的公投给市场增加了不确定性，如需要，欧洲央行已准备好使用所有政策工具。他还称，“仍有进一步的货币政策刺激措施”。此后欧元跌幅扩大。

这令市场震惊，FX Analytics合伙人David Gilmore称，因为许多投资者误解了德拉吉的讲话。

“市场解读为将会有更多的月度量化宽松或资产购买，或者在负值区域内进一步下调利率，或者两者皆有，”Gilmore称，“这不是他说的，但市场已经开始反应，因为这条消息买入美元，卖出欧元。”

美元兑日圆今日的涨幅最大，升1%，报104.97日圆，投资者称，因技术性仓位调整和对脱欧忧虑带来涨势获利了结。

欧元 下跌0.5%，报1.1255美元，略高于盘中低位1.1243美元。

美元指数 升0.45%，报94.031。

Survation发布民调结果后英镑兑美元 转跌，在德拉吉讲话期间英镑扩大跌幅。纽约尾盘下跌0.35%，报1.4643美元。