《全球汇市》英国公投结果公布前美元兑英镑和欧元走软，日圆全线败退

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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* 英镑兑美元升至六个月高位
* 欧元受英镑走强带动，兑美元触及六周高位
* 日圆兑美元、欧元和英镑重挫
* 新兴市场和商品货币走强，因风险意愿回暖
路透纽约6月23日 - 英镑兑美元周四触及年内最高，市场屏息期待英国退欧公投结果。
英镑和欧元尾盘脱离高位，但兑美元和日圆保持涨幅，英国今日进行退欧公投。
英镑兑美元 盘初触及12月31日以来最高1.4946美元。纽约汇市尾盘上扬1.05%，报1.4852美元。
欧元兑美元 盘中触及六周高位1.1421美元，尾盘上扬 0.5%，报1.1349美元。
欧元和英镑兑避险日圆也走强，后者因交易商亲睐风险较高资产而受创。欧元兑日圆 尾盘上扬1.8%，报120.01日圆。英镑兑日圆 急升2.2%，报156.91日圆。
分析师称，英镑和欧元大涨得益于大型机构投资者的押注。这些投资者在周四英国公投前聘请顶级民调公司帮助评估市场人气。
美元兑日圆 盘中触及逾一周最高，尾盘上扬1.4%，报105.80日圆。
英国退欧公投将于2100 GMT结束，预计结果将在周五早间公布。(完)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。