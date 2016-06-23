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亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 04:40 BJT

《全球汇市》英国公投结果公布前美元兑英镑和欧元走软，日圆全线败退

* 英镑兑美元升至六个月高位

* 欧元受英镑走强带动，兑美元触及六周高位

* 日圆兑美元、欧元和英镑重挫

* 新兴市场和商品货币走强，因风险意愿回暖

路透纽约6月23日 - 英镑兑美元周四触及年内最高，市场屏息期待英国退欧公投结果。

英镑和欧元尾盘脱离高位，但兑美元和日圆保持涨幅，英国今日进行退欧公投。

英镑兑美元 盘初触及12月31日以来最高1.4946美元。纽约汇市尾盘上扬1.05%，报1.4852美元。

欧元兑美元 盘中触及六周高位1.1421美元，尾盘上扬 0.5%，报1.1349美元。

欧元和英镑兑避险日圆也走强，后者因交易商亲睐风险较高资产而受创。欧元兑日圆 尾盘上扬1.8%，报120.01日圆。英镑兑日圆 急升2.2%，报156.91日圆。

分析师称，英镑和欧元大涨得益于大型机构投资者的押注。这些投资者在周四英国公投前聘请顶级民调公司帮助评估市场人气。

美元兑日圆 盘中触及逾一周最高，尾盘上扬1.4%，报105.80日圆。

英国退欧公投将于2100 GMT结束，预计结果将在周五早间公布。(完)

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