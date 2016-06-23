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亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 07:23 BJT

《全球汇市》日圆普跌而英镑跳涨，民调显示留欧阵营略占上风

“鉴于冒险意愿主导全球趋势，公投结果将促成或者打破这种趋势...留欧将支持冒险意愿，而退欧则很快扭转人气。”

对英国将留在欧盟的乐观看法打击了避险货币日圆的需求。美元 和欧元 兑日圆均升至两周高位，分别达106.875和122.000。

美元兑日圆现报106.47，欧元兑日圆报121.23。

澳元兑日圆 涨至两个月高位81.61。澳元兑美元 亦触及两个月高位0.7650，但之后回落至0.7626。

“如果你确认了英国将留在欧盟--当前走势可能还将延续一段时间，”RBC Capital Markets资深分析师Su-Lin Ong称。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1358 1.1385 -0.24 +4.59 1.0860

美元/日圆 105.97 106.13 -0.15 -11.91 120.30

欧元/日圆 120.44 120.73 -0.24 -7.69 130.47

美元/瑞郎 0.9620 0.9580 +0.42 -3.97 1.0018

英镑/美元 1.4832 1.4878 -0.31 +0.64 1.4738

美元/加元 1.2790 1.2755 +0.27 -7.58 1.3839

美元/离岸人民币 6.5896 6.5829 +0.10 +0.33 6.5680

澳元/美元 0.7577 0.7608 -0.41 +4.15 0.7275

新西兰元/美元 0.7217 0.7250 -0.46 +5.74 0.6825

澳元/日圆 80.330 80.670 -0.42 -8.32 87.620

新西兰元/日圆 76.550 76.940 -0.51 -6.62 81.980

英镑/日圆 157.15 157.57 -0.27 -11.32 177.22

澳元/新西兰元 1.0489 1.0477 +0.11 -1.64 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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