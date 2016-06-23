《全球汇市》日圆普跌而英镑跳涨，民调显示留欧阵营略占上风

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
“鉴于冒险意愿主导全球趋势，公投结果将促成或者打破这种趋势...留欧将支持冒险意愿，而退欧则很快扭转人气。”
对英国将留在欧盟的乐观看法打击了避险货币日圆的需求。美元 和欧元 兑日圆均升至两周高位，分别达106.875和122.000。
美元兑日圆现报106.47，欧元兑日圆报121.23。
澳元兑日圆 涨至两个月高位81.61。澳元兑美元 亦触及两个月高位0.7650，但之后回落至0.7626。
“如果你确认了英国将留在欧盟--当前走势可能还将延续一段时间，”RBC Capital Markets资深分析师Su-Lin Ong称。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1358 1.1385 -0.24 +4.59 1.0860
美元/日圆 105.97 106.13 -0.15 -11.91 120.30
欧元/日圆 120.44 120.73 -0.24 -7.69 130.47
美元/瑞郎 0.9620 0.9580 +0.42 -3.97 1.0018
英镑/美元 1.4832 1.4878 -0.31 +0.64 1.4738
美元/加元 1.2790 1.2755 +0.27 -7.58 1.3839
美元/离岸人民币 6.5896 6.5829 +0.10 +0.33 6.5680
澳元/美元 0.7577 0.7608 -0.41 +4.15 0.7275
新西兰元/美元 0.7217 0.7250 -0.46 +5.74 0.6825
澳元/日圆 80.330 80.670 -0.42 -8.32 87.620
新西兰元/日圆 76.550 76.940 -0.51 -6.62 81.980
英镑/日圆 157.15 157.57 -0.27 -11.32 177.22
澳元/新西兰元 1.0489 1.0477 +0.11 -1.64 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/徐文焰/许娜；审校 戴素萍/龚芳/白云)
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。