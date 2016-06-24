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亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 08:00 BJT

《全球汇市》英国桑德兰投票脱欧意愿强烈，英镑转跌而日圆反弹

“直布罗陀(Gibraltar)第一个公布公投结果，显示(留欧派)大胜，接下来纽卡斯尔(Ne
wcastle)留欧派仅以微弱优势胜出，这令人失望。”
    
    桑德兰(Sunderland)计票结果显示退欧支持率高于预期，此后市场信心受到另一波冲击
。   
                                         纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价  
    欧元/美元            1.1324  1.1385  -0.54  +4.27  1.0860
    美元/日圆            104.86  106.13  -1.20 -12.83  120.30
    欧元/日圆         118.70  120.73  -1.68  -9.02  130.47
    美元/瑞郎            0.9618  0.9580  +0.40  -3.99  1.0018
    英镑/美元            1.4551  1.4878  -2.20  -1.27  1.4738
    美元/加元            1.2831  1.2755  +0.60  -7.28  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5933  6.5829  +0.16  +0.39  6.5680
    澳元/美元            0.7527  0.7608  -1.06  +3.46  0.7275
    新西兰元/美元        0.7196  0.7250  -0.74  +5.44  0.6825
    澳元/日圆         78.990  80.670  -2.08  -9.85  87.620
    新西兰元/日圆     75.450  76.940  -1.94  -7.97  81.980
    英镑/日圆         152.40  157.57  -3.28 -14.01  177.22
    澳元/新西兰元     1.0457  1.0477  -0.19  -1.94  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李春喜/张若琪/杜明霞；审校 徐文焰/戴素萍/龚芳)

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