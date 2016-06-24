《全球汇市》英国桑德兰投票脱欧意愿强烈，英镑转跌而日圆反弹

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
“直布罗陀(Gibraltar)第一个公布公投结果，显示(留欧派)大胜，接下来纽卡斯尔(Ne wcastle)留欧派仅以微弱优势胜出，这令人失望。” 桑德兰(Sunderland)计票结果显示退欧支持率高于预期，此后市场信心受到另一波冲击 。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1324 1.1385 -0.54 +4.27 1.0860 美元/日圆 104.86 106.13 -1.20 -12.83 120.30 欧元/日圆 118.70 120.73 -1.68 -9.02 130.47 美元/瑞郎 0.9618 0.9580 +0.40 -3.99 1.0018 英镑/美元 1.4551 1.4878 -2.20 -1.27 1.4738 美元/加元 1.2831 1.2755 +0.60 -7.28 1.3839 美元/离岸人民币 6.5933 6.5829 +0.16 +0.39 6.5680 澳元/美元 0.7527 0.7608 -1.06 +3.46 0.7275 新西兰元/美元 0.7196 0.7250 -0.74 +5.44 0.6825 澳元/日圆 78.990 80.670 -2.08 -9.85 87.620 新西兰元/日圆 75.450 76.940 -1.94 -7.97 81.980 英镑/日圆 152.40 157.57 -3.28 -14.01 177.22 澳元/新西兰元 1.0457 1.0477 -0.19 -1.94 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李春喜/张若琪/杜明霞；审校 徐文焰/戴素萍/龚芳)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。