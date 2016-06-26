重温稿-《全球汇市》英镑在触及31年低位后缩小跌幅，因央行发表声明安抚市场

* 英镑在暴跌10%后缩小跌幅，但仍下跌8.1% * 美元兑日圆将录得2008年10月以来最大单日跌幅 * 欧元兑美元脱离低点，但仍下跌2.5% 路透纽约6月24日 - 英镑兑美元周五在英国决定脱欧后骤降10%，至31年低位，但随后 从低位小幅反弹，因多国央行发表声明安抚市场。 英镑兑美元 最新下跌8.1%，报1.3662美元，盘中触及1985年签署广场协议前迄 今最低的1.3228美元。交易员称，英国央行总裁卡尼有关央行准备好提供额外支持的讲话， 扶助英镑反弹。 尽管跌幅缩小，但英镑兑美元本周仍可能下跌4.9%，创2009年1月以来最大周线跌幅。 在英国公投结果发布前亚洲时段的交易中，英镑曾触及去年12月中以来最高的1.5018美元， 因民调公司YouGov称留欧阵营看似领先。 尽管美元兑英镑上涨是因为美元相对安全，但相比美元、欧元和英镑，投资者更青睐日 圆，因认为日圆更安全。 英镑兑日圆下跌11.4%报139.64日圆，之前低见133.38日圆，为约三年半低点。美元兑 日圆 亦削减跌幅，之前触及逾两年半低位99.11日圆，但在美国午后交易中仍跌3.6% 报102.27日圆。 美元兑日圆可能录得2008年10月以来最大单日百分比跌幅，但日本央行可能采取干预行 动的臆测限制了日圆的涨幅。日本财务大臣麻生太郎称，不愿看到外汇市场过度波动，必要 时会对日圆走势作出回应。 “央行采取行动力图安抚市场，促使市场稍作喘息，三思而后行，”Chapdelaine Fore ign Exchange董事总经理Douglas Borthwick称。 欧元兑美元 在触及三个半月最低1.0914美元后缩小跌幅，但仍走势艰难，全日下 跌2.5%，报1.1100美元。 尽管央行安抚市场，但分析师预计，未来数月英镑将进一步下跌，汇市普遍走势震荡。 Chapdelaine的Borthwick称，7月底前，英镑可能跌至1.30美元。 美元兑瑞郎 最新上涨1.37%，报0.9713瑞郎，因在英国决定脱欧后，瑞士央行是 第一家干预市场，压低本国货币的主要央行。 美元指数 最新上涨2.10%，报95.489，盘中触及逾三个月最高的96.703。本周美 元指数上涨1.4%，为约四个月来最好周度表现。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1115 1.1385 -2.37 +2.35 1.0860 美元/日圆 102.19 106.13 -3.71 -15.05 120.30 欧元/日圆 113.52 120.73 -5.97 -12.99 130.47 美元/瑞郎 0.9731 0.9580 +1.58 -2.86 1.0018 英镑/美元 1.3678 1.4878 -8.07 -7.19 1.4738 美元/加元 1.3001 1.2755 +1.93 -6.06 1.3839 美元/离岸人民币 6.6356 6.5829 +0.80 +1.03 6.5680 澳元/美元 0.7458 0.7608 -1.97 +2.52 0.7275 欧元/瑞郎 1.0811 1.0915 -0.95 -0.69 1.0886 欧元/英镑 0.8126 0.7649 +6.24 +10.30 0.7367 新西兰元/美元 0.7130 0.7250 -1.66 +4.47 0.6825 美元/挪威克朗 8.3972 8.1460 +3.08 -5.01 8.8398 欧元/挪威克朗 9.3782 9.2791 +1.07 -2.32 9.6011 美元/瑞典克朗 8.4615 8.1540 +3.77 +0.18 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.4390 9.2880 +1.63 +2.93 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)