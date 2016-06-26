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亚洲 | 2016年 6月 27日 星期一 07:00 BJT

重温稿-《全球汇市》英镑在触及31年低位后缩小跌幅，因央行发表声明安抚市场

* 英镑在暴跌10%后缩小跌幅，但仍下跌8.1%
    * 美元兑日圆将录得2008年10月以来最大单日跌幅
    * 欧元兑美元脱离低点，但仍下跌2.5%

    路透纽约6月24日 - 英镑兑美元周五在英国决定脱欧后骤降10%，至31年低位，但随后
从低位小幅反弹，因多国央行发表声明安抚市场。
    
    英镑兑美元 最新下跌8.1%，报1.3662美元，盘中触及1985年签署广场协议前迄
今最低的1.3228美元。交易员称，英国央行总裁卡尼有关央行准备好提供额外支持的讲话，
扶助英镑反弹。
    
    尽管跌幅缩小，但英镑兑美元本周仍可能下跌4.9%，创2009年1月以来最大周线跌幅。
在英国公投结果发布前亚洲时段的交易中，英镑曾触及去年12月中以来最高的1.5018美元，
因民调公司YouGov称留欧阵营看似领先。
    
    尽管美元兑英镑上涨是因为美元相对安全，但相比美元、欧元和英镑，投资者更青睐日
圆，因认为日圆更安全。
    
    英镑兑日圆下跌11.4%报139.64日圆，之前低见133.38日圆，为约三年半低点。美元兑
日圆 亦削减跌幅，之前触及逾两年半低位99.11日圆，但在美国午后交易中仍跌3.6%
报102.27日圆。
    
    美元兑日圆可能录得2008年10月以来最大单日百分比跌幅，但日本央行可能采取干预行
动的臆测限制了日圆的涨幅。日本财务大臣麻生太郎称，不愿看到外汇市场过度波动，必要
时会对日圆走势作出回应。
    
    “央行采取行动力图安抚市场，促使市场稍作喘息，三思而后行，”Chapdelaine Fore
ign　Exchange董事总经理Douglas Borthwick称。
    
    欧元兑美元 在触及三个半月最低1.0914美元后缩小跌幅，但仍走势艰难，全日下
跌2.5%，报1.1100美元。
    
    尽管央行安抚市场，但分析师预计，未来数月英镑将进一步下跌，汇市普遍走势震荡。
Chapdelaine的Borthwick称，7月底前，英镑可能跌至1.30美元。
    
     美元兑瑞郎 最新上涨1.37%，报0.9713瑞郎，因在英国决定脱欧后，瑞士央行是
第一家干预市场，压低本国货币的主要央行。
    
    美元指数 最新上涨2.10%，报95.489，盘中触及逾三个月最高的96.703。本周美
元指数上涨1.4%，为约四个月来最好周度表现。
    
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.1115   1.1385   -2.37   +2.35   1.0860
    美元/日圆            102.19   106.13   -3.71  -15.05   120.30
    欧元/日圆         113.52   120.73   -5.97  -12.99   130.47
    美元/瑞郎            0.9731   0.9580   +1.58   -2.86   1.0018
    英镑/美元            1.3678   1.4878   -8.07   -7.19   1.4738
    美元/加元            1.3001   1.2755   +1.93   -6.06   1.3839
    美元/离岸人民币      6.6356   6.5829   +0.80   +1.03   6.5680
    澳元/美元            0.7458   0.7608   -1.97   +2.52   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0811   1.0915   -0.95   -0.69   1.0886
    欧元/英镑         0.8126   0.7649   +6.24  +10.30   0.7367
    新西兰元/美元        0.7130   0.7250   -1.66   +4.47   0.6825
    美元/挪威克朗        8.3972   8.1460   +3.08   -5.01   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.3782   9.2791   +1.07   -2.32   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.4615   8.1540   +3.77   +0.18   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.4390   9.2880   +1.63   +2.93   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)

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