《全球汇市》英镑及欧元齐跌，英国脱欧余震未消

日本当局迄今为止的行动仅限于口头警告。 日本首相安倍晋三周一表示，他已经指示财务大臣麻生太郎“更加密切地”关注汇市， 并在必要时采取行动。 欧元兑美元 下跌1%至1.0997美元，可能向周五触及的三个月低点1.0912回落。 澳元兑美元 跌0.9%至0.7396美元，周五跌逾2%。避险情绪高涨时，澳元表现脆 弱。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0987 1.1115 -1.15 +1.17 1.0860 美元/日圆 101.70 102.19 -0.48 -15.46 120.30 欧元/日圆 111.76 113.52 -1.55 -14.34 130.47 美元/瑞郎 0.9746 0.9731 +0.15 -2.72 1.0018 英镑/美元 1.3383 1.3678 -2.16 -9.19 1.4738 美元/加元 1.3078 1.3001 +0.59 -5.50 1.3839 美元/离岸人民币 6.6642 6.6356 +0.43 +1.46 6.5680 澳元/美元 0.7393 0.7458 -0.87 +1.62 0.7275 新西兰元/美元 0.7048 0.7130 -1.15 +3.27 0.6825 澳元/日圆 75.110 76.070 -1.26 -14.28 87.620 新西兰元/日圆 71.680 72.450 -1.06 -12.56 81.980 英镑/日圆 136.15 139.37 -2.31 -23.17 177.22 澳元/新西兰元 1.0485 1.0427 +0.56 -1.68 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 王丽鑫/张若琪/许娜/陈宗琦/杜明霞；审校 李婷仪/于春红/张荻/刘秀红/李爽)