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亚洲 | 2016年 6月 27日 星期一 10:36 BJT

《全球汇市》英镑及欧元齐跌，英国脱欧余震未消

日本当局迄今为止的行动仅限于口头警告。
    
    日本首相安倍晋三周一表示，他已经指示财务大臣麻生太郎“更加密切地”关注汇市，
并在必要时采取行动。
    
    欧元兑美元 下跌1%至1.0997美元，可能向周五触及的三个月低点1.0912回落。
    
    澳元兑美元 跌0.9%至0.7396美元，周五跌逾2%。避险情绪高涨时，澳元表现脆
弱。
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0987  1.1115  -1.15  +1.17  1.0860
    美元/日圆            101.70  102.19  -0.48 -15.46  120.30
    欧元/日圆         111.76  113.52  -1.55 -14.34  130.47
    美元/瑞郎            0.9746  0.9731  +0.15  -2.72  1.0018
    英镑/美元            1.3383  1.3678  -2.16  -9.19  1.4738
    美元/加元            1.3078  1.3001  +0.59  -5.50  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6642  6.6356  +0.43  +1.46  6.5680
    澳元/美元            0.7393  0.7458  -0.87  +1.62  0.7275
    新西兰元/美元        0.7048  0.7130  -1.15  +3.27  0.6825
    澳元/日圆         75.110  76.070  -1.26 -14.28  87.620
    新西兰元/日圆     71.680  72.450  -1.06 -12.56  81.980
    英镑/日圆         136.15  139.37  -2.31 -23.17  177.22
    澳元/新西兰元     1.0485  1.0427  +0.56  -1.68  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王丽鑫/张若琪/许娜/陈宗琦/杜明霞；审校 李婷仪/于春红/张荻/刘秀红/李爽)

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