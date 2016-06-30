《全球汇市》人民币、澳元下跌，因报导称中国容忍人民币进一步下滑

“这种可能性固然不高，但投资者寄望汇市和股市的最坏状况已经过去，周五缺口将得 到填补，”BK Asset Management外汇策略主管Kathy Lien在致客户的报告中说。 “但考虑到自上周五英国决定离开欧盟以来，其退欧条件或者该国经济和全球经济前景 都不确定，我们认为近期走势没有基本面的支持，”她表示。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1118 1.1123 -0.04 +2.38 1.0860 美元/日圆 102.74 102.81 -0.07 -14.60 120.30 欧元/日圆 114.22 114.40 -0.16 -12.45 130.47 美元/瑞郎 0.9780 0.9795 -0.15 -2.38 1.0018 英镑/美元 1.3468 1.3424 +0.33 -8.62 1.4738 美元/加元 1.2955 1.2929 +0.20 -6.39 1.3839 美元/离岸人民币 6.6660 6.6534 +0.19 +1.49 6.5680 澳元/美元 0.7433 0.7448 -0.20 +2.17 0.7275 新西兰元/美元 0.7106 0.7110 -0.06 +4.12 0.6825 欧元/瑞郎 1.0877 1.0896 -0.17 -0.08 1.0886 欧元/英镑 0.8251 0.8286 -0.42 +12.00 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.4147 9.4086 +0.06 +2.66 9.1705 美元/挪威克朗 8.3851 8.3919 -0.08 -5.14 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/王洋/蔡美珍/张荻/杜明霞；审校 艾茂林/于春红/郑茵)