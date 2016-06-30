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亚洲 | 2016年 6月 30日 星期四 16:56 BJT

《全球汇市》人民币、澳元下跌，因报导称中国容忍人民币进一步下滑

“这种可能性固然不高，但投资者寄望汇市和股市的最坏状况已经过去，周五缺口将得
到填补，”BK Asset Management外汇策略主管Kathy Lien在致客户的报告中说。
    
    “但考虑到自上周五英国决定离开欧盟以来，其退欧条件或者该国经济和全球经济前景
都不确定，我们认为近期走势没有基本面的支持，”她表示。
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1118  1.1123  -0.04  +2.38  1.0860
    美元/日圆            102.74  102.81  -0.07 -14.60  120.30
    欧元/日圆         114.22  114.40  -0.16 -12.45  130.47
    美元/瑞郎            0.9780  0.9795  -0.15  -2.38  1.0018
    英镑/美元            1.3468  1.3424  +0.33  -8.62  1.4738
    美元/加元            1.2955  1.2929  +0.20  -6.39  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6660  6.6534  +0.19  +1.49  6.5680
    澳元/美元            0.7433  0.7448  -0.20  +2.17  0.7275
    新西兰元/美元        0.7106  0.7110  -0.06  +4.12  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0877  1.0896  -0.17  -0.08  1.0886
    欧元/英镑         0.8251  0.8286  -0.42 +12.00  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.4147  9.4086  +0.06  +2.66  9.1705
    美元/挪威克朗        8.3851  8.3919  -0.08  -5.14  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘秀红/王洋/蔡美珍/张荻/杜明霞；审校 艾茂林/于春红/郑茵)

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