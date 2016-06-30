《全球汇市》英镑兑美元急挫1.6%，因英央行总裁称需祭出更多刺激举措

* 英镑急挫1.6%，此前英国央行总裁卡尼暗示会降息

* 欧元下跌，此前彭博报道暗示欧洲央行将追加刺激举措

* 英镑兑美元势将录得2008年第四季以来最差季度表现

* 美元兑日圆势将录得2008年第四季以来最大季度跌幅

路透纽约6月30日 - 美元兑英镑和欧元周四上涨，结束了两日连跌走势，此前英国央行总裁卡尼称，他认为需要采取更多刺激举措。而彭博的一份报道暗示，欧洲央行可能进一步放宽政策。

卡尼称，在上周英国公投意外决定退出欧盟后，英国央行可能需要在夏季祭出更多刺激举措来提振经济。

投资者已预计，英国央行会在7月或者8月会议上降息，还将扩大规模达3,750亿英镑的债券购买计划。目前英国利率已处于0.5%的纪录低位。

英镑跌逾1.6%，至1.3207美元的盘中低位，距离周一触及的1.3122美元的31年低位不到1美分，后英镑缩小跌幅，最新跌1.1%，报1.3282美元。

“卡尼今天的讲话相当于确认了英镑整体利空的观点，”道明证券资深外汇策略师Mazen Issa称，该行预计英国央行将在8月降息50个基点，到年底英镑可能跌至1.2美元。

欧元兑美元下跌，此前彭博援引未具名欧元区官员报道称，在英国脱欧后，欧洲央行考虑放宽公债购买规定，以确保市场上有足够的债券供其购买。

欧元 最新下跌0.34%，报1.1086美元，盘中低见1.1026美元。欧元在英国公投决定脱欧后于上周五触及1.0909美元的三个半月低位。美元兑日圆 也上涨，最新涨0.4%，报103.23日圆。

今日为第二季度最后一天，英镑本季度势将录得2008年第四季以来最差表现。