更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆下挫，因美国公债收益率大跌

(新增文末报价表格) * 日圆上扬，因美国公债收益率触及多年低点 * 对美联储利率的鸽派预期殃及美元 * 英镑兑美元本周势将大跌3.1% * 美元兑日圆本周将上涨 路透纽约7月1日 - 美元兑避险日圆周五下挫，因指标美国公债收益率大跌，令美国公 债的吸引力降低，且交易商预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年将保持鸽派政策立场 ，而英镑走软。 美元兑日圆 纽约尾盘跌0.8%，报102.47日圆，接近盘初触及的日低102.44日圆。 美元指数 尾盘跌0.5%，报95.700。 美国30年期公债收益率 触及1950年代以来最低的2.189%，因投资人预期全 球经济成长疲弱且主要央行将追加刺激措施，纷纷涌入债市避险。指标10年期美债US10YT= RR收益率几乎追平1.381%的纪录低点。 “美元/日圆对收益率表现相当敏感，所以美债收益率大跌提振日圆。”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。 分析师还表示，因应英国上周公投结果为令人震惊的退出欧盟，市场对美联储今年将升 息的预期大大降低，也损及美元。欧元兑美元 尾盘升0.3%，报1.1132美元，纽约汇市 早间触及一周高位1.1168美元。 “英国退欧的因素已经完全打消了美联储至少在今年进一步收紧货币政策的预期。”BK Asset Management汇市策略部门董事总经理Boris Schlossberg称。 分析师称，在7月4日美国独立日假期长周末前市场交投清淡，令汇市走势被夸大。 英镑兑美元 尾盘跌0.3%，报1.3280美元，日低报1.3244美元。尽管英镑徘徊在 周一触及的31年低点1.3122美元之上，但分析师表示，英镑仍艰困，因受周四英国央行总裁 卡尼的讲话影响。 卡尼表示，英国央行卡尼需要在夏季追加更多刺激措施，这是要采取进一步行动抵消英 国退欧公投带来的冲击的信号。他的讲话拖累英镑周四大跌最多1.6%。 本周英镑兑美元势将大跌约3.1%，上周则录得2009年1月来表现最差的一周。尽管周五 走软，美元兑日圆本周仍将上涨，为三周来首见。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1135 1.1104 +0.28 +2.53 1.0860 美元/日圆 102.51 103.25 -0.72 -14.79 120.30 欧元/日圆 114.16 114.60 -0.38 -12.50 130.47 美元/瑞郎 0.9726 0.9759 -0.34 -2.91 1.0018 英镑/美元 1.3261 1.3306 -0.34 -10.02 1.4738 美元/加元 1.2915 1.2923 -0.06 -6.68 1.3839 美元/离岸人民币 6.6763 6.6684 +0.12 +1.65 6.5680 澳元/美元 0.7497 0.7450 +0.63 +3.05 0.7275 欧元/瑞郎 1.0835 1.0837 -0.02 -0.47 1.0886 欧元/英镑 0.8393 0.8340 +0.64 +13.93 0.7367 新西兰元/美元 0.7167 0.7130 +0.52 +5.01 0.6825 美元/挪威克朗 8.3370 8.3611 -0.29 -5.69 8.8398 欧元/挪威克朗 9.2943 9.2875 +0.07 -3.20 9.6011 美元/瑞典克朗 8.4334 8.4573 -0.28 -0.16 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.3954 9.3933 +0.02 +2.45 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)