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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 11:30 BJT

《全球汇市》澳元因大选后不确定性而走势不稳，其他货币趋稳

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1137  1.1135  +0.02  +2.55  1.0860
    美元/日圆            102.72  102.51  +0.20 -14.61  120.30
    欧元/日圆         114.40  114.16  +0.21 -12.32  130.47
    美元/瑞郎            0.9730  0.9726  +0.04  -2.87  1.0018
    英镑/美元            1.3296  1.3261  +0.26  -9.78  1.4738
    美元/加元            1.2891  1.2915  -0.19  -6.85  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6748  6.6763  -0.02  +1.63  6.5680
    澳元/美元            0.7495  0.7497  -0.03  +3.02  0.7275
    新西兰元/美元        0.7182  0.7167  +0.21  +5.23  0.6825
    澳元/日圆         76.990  76.840  +0.20 -12.13  87.620
    新西兰元/日圆     73.750  73.510  +0.33 -10.04  81.980
    英镑/日圆         136.54  135.96  +0.43 -22.95  177.22
    澳元/新西兰元     1.0436  1.0450  -0.13  -2.14  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译 孙国玉/李春喜/刘秀红/许娜；审校 张涛/龚芳/孙茉莉/李婷仪)

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