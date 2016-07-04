《全球汇市》澳元因大选后不确定性而走势不稳，其他货币趋稳

标题新闻：丰田汽车将开始在阿联酋测试氢燃料电池汽车
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纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1137 1.1135 +0.02 +2.55 1.0860 美元/日圆 102.72 102.51 +0.20 -14.61 120.30 欧元/日圆 114.40 114.16 +0.21 -12.32 130.47 美元/瑞郎 0.9730 0.9726 +0.04 -2.87 1.0018 英镑/美元 1.3296 1.3261 +0.26 -9.78 1.4738 美元/加元 1.2891 1.2915 -0.19 -6.85 1.3839 美元/离岸人民币 6.6748 6.6763 -0.02 +1.63 6.5680 澳元/美元 0.7495 0.7497 -0.03 +3.02 0.7275 新西兰元/美元 0.7182 0.7167 +0.21 +5.23 0.6825 澳元/日圆 76.990 76.840 +0.20 -12.13 87.620 新西兰元/日圆 73.750 73.510 +0.33 -10.04 81.980 英镑/日圆 136.54 135.96 +0.43 -22.95 177.22 澳元/新西兰元 1.0436 1.0450 -0.13 -2.14 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/李春喜/刘秀红/许娜；审校 张涛/龚芳/孙茉莉/李婷仪)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
* 亚币午后上涨，且热钱流入令台币转升 * 关注国际变数，台币或有机会持强 * 台币短期波动区间估在31.480-31.700 路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二收升近1角。汇银人士称，多数亚洲货币 于午后上涨，且热钱流入套利套汇，带动台币扭转早盘的偏贬格局走升。 他们指出，早盘因有特定外资汇出且有进口商大额货款交付令台币表现疲弱，但午后在 韩元兑美元 明显升值，外资在台股现货转买超带动下，台币又转为强势。出口商 在31.700以上倾向抛汇，但来到31.600以下，进口商也开始承接。 〞现汇与海外无本金交割远期外汇(NDF)差了一百点，外资进来套汇套利。〞一外商银 行交易员说。 另一大型银行交易员则称，美元兑台币一波比一波还低，似乎显示市场对于周五美国总 统当选人特朗普(Donald Trump)的就职典礼，会不会出现黑天鹅感到免疫，在此情形下，亚 币短线有机会持强，台币兑美元或将测试31.400。 〞川普毕竟是政治素人，打嘴炮为主。美元过高，不值这个价钱。〞他说。