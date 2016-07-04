《全球汇市》澳元从盘初震荡走势中反弹，汇市逐渐恢复平静

* 澳元一度下跌，因澳洲大选最终结果仍不明朗
* 随着英国退欧忧虑消退，其他主要货币趋稳
* 受美国节日影响，成交量偏低
路透伦敦7月4日 - 澳元周一反弹，开盘时受政治不确定性影响走势不稳；大宗商品市场上涨，因投资者预计全球各央行可能会进一步推出刺激措施以应对英国退欧的影响。
诸如日圆 、瑞郎 等传统避险货币下跌，因英国退欧产生的焦虑略暂时退居次席。
今日美国金融市场逢独立日假期休市，伦敦市场午后交投迟滞。
周末澳洲选举已统计出逾三分之二的选票，目前显示此次选举未能产生明显的获胜者。
这给投资者提供抛售同商品走势相关的较高收益澳元的理由，澳元兑美元 在淡静交投中一度低见0.7410，之后反弹至0.7544，日内上涨0.7%；周五纽约尾盘报0.7495。
“从较广的角度来看，这样的选举结果(与澳元走势)几乎没有什么相关性，”德国商业银行外汇分析师Ulrich Leuchtmann补充说，美联储不急于升息的预期让澳元目前成为一种有吸引力的货币。
全球债市一直上扬，美国公债收益率大幅下挫，英债收益率降至纪录低点。投资者已经排除了美联储今年升息的可能，同时也几乎完全消化英国央行今夏降息的预期。
**英镑持稳**
英镑/美元 小升至1.3290美元，未受令人失望的英国建筑业调查影响，一周前因英国决定脱欧而暴跌至31年低点1.3122美元后走势回稳。
但部分交易商称，英国退欧影响可能需要更长时间才能显现，因公投后没有确定任何具体的发展，例如何时以及如何退欧。
“未来几个月欧洲需要作的多个政治决定都可能对英镑有重大影响。我们认为英国央行可能在今年下半年放宽政策，市场可能在一定程度上消化这一因素。”瑞银财富管理策略师在报告中指出。
“我们的最新预估是，英镑/美元将在更宽的区间交投，中点应在1.32美元，上档高见1.38美元，但也不排除跌穿1.30美元的可能性。”
其他主要货币方面，由于英国央行承诺将祭出更多刺激举措，而且有传言称英国政府将下调企业税以抵消退欧冲击，市场不安情绪得以缓解，英国退欧对货币走势的推动作用减弱。
欧元兑美元 报1.1140美元，日内持平，但欧元兑日圆 微幅涨至114.30。美元兑日圆 涨0.1%至102.60日圆。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)