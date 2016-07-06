《全球汇市》英国退欧忧虑激发的避险需求推高日圆，英镑挫至31年低点

日本股市：日经指数触及逾两周低位，因日圆走升及特朗普行情退潮
路透东京1月16日 - 日本股市日经指数周一跌至逾两周低位，英国可能采取“硬脱欧”路线的疑虑，带动日圆升值，因而拖累日股。
* 英镑一度跌穿1.28美元，为1985年来最低
* 英国退欧忧虑及市场灾情扩散忧虑再度来袭
* 避险情绪重燃，日圆成主要受益货币
路透纽约7月6日 - 避险日圆周三上涨，英镑挫至31年低点，因市场愈发担忧英国退欧将给全球经济造成更广泛的影响。
日圆兑英镑升至三年半高位，兑美元和欧元也攀升至两周高位。
英镑兑美元盘中跌穿1.28美元，为1985年来首见，6月退欧公投后，对资本外流以及英国央行可能降息的担忧令英镑深受打击。英镑虽然自低位反弹，但日内仍下跌0.9%至1.2939美元。
“公投结果导致英镑大幅调整，但我们认为，英镑还将进一步下挫，年底前目标1.25美元。”Scotiabank首席汇市策略师Shaun Osborne表示。
“英国面临退欧磋商将如何展开的长期不确定性。这将影响重大投资决定和经济成长。”
英国数家商业地产基金相继停止赎回和暂停交易后，对市场灾情扩散的担忧加剧，投资者涌入公债避险。
指标10年期美债收益率 周三触及1.3210%的纪录低点，10年期德债收益率则进一步深入负值区域。
纽约尾盘，英镑兑日圆 跌1.1%，报131.03日圆，盘中触及2012年末以来最低水平。
美元兑日圆 跌0.5%，至101.26日圆，盘中跌至两周低点100.22日圆。欧元兑日圆 小跌至112.50日圆。
美国供应管理协会(ISM)公布6月服务业活动以七个月最快速度扩张，因新订单急升，及企业增加招聘，暗示经济增长在第二季重新提速。 数据公布后，美元兑日圆收复部分失地。
ISM数据公布后，欧元兑美元 升0.3%，报1.1103美元。
英国公投决定退欧后，对于美联储将在较长时间内维持利率在较低水平的预期，也打压美元。重量级联储官员杜德利周二表示，“如果金融市场普遍受到波及，并且引发对于欧盟稳定性的更大质疑，那么会产生更严重的后果。”
美联储理事塔鲁洛周三称，在未看到令人信服的证据显示通胀持续向着美联储目标上升前，无需升息。
美联储周三发布的6月货币政策会议记录显示，美联储政策制定者采取观望立场，暗示会维持利率不变，直至他们厘清英国公投决定退欧所产生的影响。 (完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透东京1月16日 - 日本股市日经指数周一跌至逾两周低位，英国可能采取“硬脱欧”路线的疑虑，带动日圆升值，因而拖累日股。
路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币
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