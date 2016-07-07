《全球汇市》日圆连升三日英镑由升转跌，明日美国公布就业报告前气氛谨慎

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
* 日圆上扬，但仍低于英国退欧公投后触及的高位
* 英镑由升转跌
* 交易商关注美国6月非农就业报告
路透纽约7月7日 - 日圆周四连续第三个交易日大涨，而英镑由升转跌，因午后美股主要股指和商品价格下滑，拖累风险意愿溃退。
在伦敦交易时段和纽约汇市上半段，英镑反弹，但之后再度下滑，因在周五美国公布非农就业报告前，投资人更趋谨慎。
根据路透调查，分析师预计美国6月非农就业岗位增幅为17.5万，但鉴于5月非农就业报告意外惨淡，投资人仍保持谨慎。
周五美国的就业报告预计对美元/日圆的影响最大。自今年年初，美元兑日圆已经重挫了19%。
“要美元/日圆对非农就业数据有积极反应，非农就业岗位增幅起码要20万，平均时薪增幅要持稳或超过0.2%，”BK Asset Management汇市策略部门董事总经理Kathy Lien表示。
“鉴于上月数据令人失望的程度，对本月的数据要求就更高。若要反弹持续，非农就业岗位增幅需要至少达到25万，否则数据公布后的走势逆转将非常迅猛，”她还表示。
纽约尾盘，英镑兑美元 跌0.1%，报1.2919美元，周三曾跌至31年最低的1.2798美元，自退欧公投以来英镑已经大跌了超过14%。
连跌两日的英镑盘初反弹，因英国公布的制造业数据优于预期，且全球部分股市上涨促使原本作空英镑的投资人获利了结。
英国公投决定退欧震惊市场，英镑后市仍料惨淡，部分分析师预计，未来几个月英镑将跌至1.20美元，因英国央行准备放宽货币政策。
美元兑日圆 跌0.5%，报100.78日圆，保持在英国公投后的6月24日触及的99日圆低点之上。在美国公布6月民间就业岗位增幅超过预期，且初请失业金人数低于预期后，美元缩减跌幅。
欧元兑日圆 跌0.8%，报111.56日圆。(完)
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路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿