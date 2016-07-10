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亚洲 | 2016年 7月 10日 星期日 09:26 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元小跌，因预期尽管就业数据强劲但联储仍不太可能今年加息

(新增文末收盘表格)
    * 美国6月非农就业岗位增加28.7万，一度提振美元
    * 欧元兑美元跌至两周低点，瑞郎兑美元挫至五周最低
    * 关注下周英国央行货币政策会议

    路透纽约7月10日 - 美元兑日圆等一些货币周五在震荡交投中下滑，因市场认为尽管美国公布的6月非农
就业报告远胜预期，但仍无法点燃美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年加息的决心。
    
    在美国公布就业数据后，美元一度走强，扭转兑日圆的跌势，并兑欧元升至两周高位，兑瑞郎触及五周峰
值。但之后兑日圆的升势消退，当日美元多数下滑。
    
    不过美元兑欧元和瑞郎仍上涨，但兑澳元、加元和新西兰元走软。
    
    美国劳工部称，6月非农就业岗位增加28.7万个，为去年10月以来最大增幅，但平均时薪仅增加2美分，或
0.1%。5月新增就业岗位被下修至1.1万个，前值为3.8万个。 
    
    “可能需要未来几个月持续强劲的经济数据，包括非农就业数据等，才能令美联储确信升息是合适的。”
Forex.com汇市策略师James Chen表示。
    
    根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势显示市场预计今年乃至明年多数时间，美联储都不会
加息，美联储在明年6月会议上加息的机率也仅为28.2%。
    
    纽约尾盘，美元兑日圆 跌0.4%，报100.46日圆，离英国退欧公投后触及的99日圆低点不远。
    
    “交易商长期认为100日圆的心理大关是日本当局可能进场干预的关键水准。”Forex.com的Chen表示。
    
    欧元兑美元 小跌至1.1050美元，就业数据公布后一度跌至1.1003美元的两周低点。
    
    美元兑瑞郎 升0.4%，报0.9826瑞郎，就业数据公布后美元一度升至五周高位0.9867瑞郎。
    
    英镑兑美元 升0.3%，报1.2951美元，对强劲的美国就业数据表现的意外强韧。
    
    不过下周英国央行将公布货币政策决定，英镑会有严重下滑风险。
    
    BK Asset Management的汇市策略部门董事总经理Kathy Lien表示，英国央行总裁卡尼可能会利用下周的
会议为进一步放宽政策作准备。
    
    “所以即便英镑/美元看来正在形成支撑，但远谈不上筑底。”她补充道。
    
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.1052   1.1059   -0.06   +1.77   1.0860
    美元/日圆            100.53   100.75   -0.22  -16.43   120.30
    欧元/日圆         111.03   111.38   -0.31  -14.90   130.47
    美元/瑞郎            0.9827   0.9782   +0.46   -1.91   1.0018
    英镑/美元            1.2954   1.2907   +0.36  -12.10   1.4738
    美元/加元            1.3042   1.3001   +0.32   -5.76   1.3839
    美元/离岸人民币      6.7005   6.7005   +0.00   +2.02   6.5680
    澳元/美元            0.7567   0.7477   +1.20   +4.01   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0863   1.0825   +0.35   -0.21   1.0886
    欧元/英镑         0.8528   0.8565   -0.43  +15.76   0.7367
    新西兰元/美元        0.7304   0.7226   +1.08   +7.02   0.6825
    美元/挪威克朗        8.5194   8.5033   +0.19   -3.62   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.4206   9.4172   +0.04   -1.88   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.5776   8.5749   +0.03   +1.55   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.4810   9.4901   -0.10   +3.39   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
      
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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