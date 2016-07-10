重温稿-更新版 1-《全球汇市》美元小跌，因预期尽管就业数据强劲但联储仍不太可能今年加息

* 美国6月非农就业岗位增加28.7万，一度提振美元 * 欧元兑美元跌至两周低点，瑞郎兑美元挫至五周最低 * 关注下周英国央行货币政策会议 路透纽约7月10日 - 美元兑日圆等一些货币周五在震荡交投中下滑，因市场认为尽管美国公布的6月非农 就业报告远胜预期，但仍无法点燃美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年加息的决心。 在美国公布就业数据后，美元一度走强，扭转兑日圆的跌势，并兑欧元升至两周高位，兑瑞郎触及五周峰 值。但之后兑日圆的升势消退，当日美元多数下滑。 不过美元兑欧元和瑞郎仍上涨，但兑澳元、加元和新西兰元走软。 美国劳工部称，6月非农就业岗位增加28.7万个，为去年10月以来最大增幅，但平均时薪仅增加2美分，或 0.1%。5月新增就业岗位被下修至1.1万个，前值为3.8万个。 “可能需要未来几个月持续强劲的经济数据，包括非农就业数据等，才能令美联储确信升息是合适的。” Forex.com汇市策略师James Chen表示。 根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势显示市场预计今年乃至明年多数时间，美联储都不会 加息，美联储在明年6月会议上加息的机率也仅为28.2%。 纽约尾盘，美元兑日圆 跌0.4%，报100.46日圆，离英国退欧公投后触及的99日圆低点不远。 “交易商长期认为100日圆的心理大关是日本当局可能进场干预的关键水准。”Forex.com的Chen表示。 欧元兑美元 小跌至1.1050美元，就业数据公布后一度跌至1.1003美元的两周低点。 美元兑瑞郎 升0.4%，报0.9826瑞郎，就业数据公布后美元一度升至五周高位0.9867瑞郎。 英镑兑美元 升0.3%，报1.2951美元，对强劲的美国就业数据表现的意外强韧。 不过下周英国央行将公布货币政策决定，英镑会有严重下滑风险。 BK Asset Management的汇市策略部门董事总经理Kathy Lien表示，英国央行总裁卡尼可能会利用下周的 会议为进一步放宽政策作准备。 “所以即便英镑/美元看来正在形成支撑，但远谈不上筑底。”她补充道。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1052 1.1059 -0.06 +1.77 1.0860 美元/日圆 100.53 100.75 -0.22 -16.43 120.30 欧元/日圆 111.03 111.38 -0.31 -14.90 130.47 美元/瑞郎 0.9827 0.9782 +0.46 -1.91 1.0018 英镑/美元 1.2954 1.2907 +0.36 -12.10 1.4738 美元/加元 1.3042 1.3001 +0.32 -5.76 1.3839 美元/离岸人民币 6.7005 6.7005 +0.00 +2.02 6.5680 澳元/美元 0.7567 0.7477 +1.20 +4.01 0.7275 欧元/瑞郎 1.0863 1.0825 +0.35 -0.21 1.0886 欧元/英镑 0.8528 0.8565 -0.43 +15.76 0.7367 新西兰元/美元 0.7304 0.7226 +1.08 +7.02 0.6825 美元/挪威克朗 8.5194 8.5033 +0.19 -3.62 8.8398 欧元/挪威克朗 9.4206 9.4172 +0.04 -1.88 9.6011 美元/瑞典克朗 8.5776 8.5749 +0.03 +1.55 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.4810 9.4901 -0.10 +3.39 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)