版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 12日 星期二 06:21 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆升至10日高位，录得2014年来最大单日升幅

* 美元兑日圆升幅为约两年最大
    * 日本执政联盟在参议院选举中大胜，引燃出台刺激政策希望
    * 美元指数触及四个月高位

 (新增文末收盘表格)
    路透纽约7月11日 - 美元兑日圆周一升至10日高位，录得约两年最大单日百分比升幅，
因日本执政联盟在参议院选举中大胜，日本首相安倍晋三呼吁出台新一轮财政刺激措施。
    
    日本执政党消息人士发布的声明称，刺激措施规模可能达到10万亿日圆(975亿美元)，
这扶助日股日经225指数 跳升4%，并带动美元兑日圆大涨。预计日本央行也将追加宽
松政策以维持低利率和日圆疲弱，确保刺激措施支出能够取得成效。
    
    “目前看来将是财政和货币政策协同行动，”BMO Capital Markets外汇策略部门全球
主管Greg Anderson表示，“如果出台扩张性财政政策...很自然会通过印钞来注资。”
    
    今年多数时间，投资人买入日圆，因日本央行选择暂不干预汇市。安倍在2012年带领保
守阵营重新执政，承诺以超宽松货币政策、财政支出及改革重振经济，即所谓的“安倍经济
学”。 
    
    “今年稍早多次令日本央行没有出手的部分缘由看来就是，如果没有财政政策的配合，
扩大量化宽松就不合情理，”Anderson称，“但现在条件具备了。”
    
    美元兑日圆 一度劲升2.3%，报102.87日圆，为7月1日来最高，今日百分比升幅为
2014年10月31日来最大，纽约尾盘，美元升2.25%，报102.78日圆。
    
    美元指数 触及四个月高位96.793，上周五美国公布的就业报告甚至超过了最高的
预期值，已经提振美元指数大涨。该报告令投资人重新预计，美国联邦储备理事会(FED/美
联储)年底前仍有加息的希望。
    
    纽约尾盘，美元指数升0.25%，报96.542。
    
    在英国内政部大臣文翠珊成为英国执政保守党党魁唯一候选人后，英镑兑美元由跌转升
。英国首相卡梅伦宣布，他将在周三下台，以便文翠珊接任。
    
    英镑兑美元 升0.35%，报1.3001美元。
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元            1.1056   1.1052   +0.04   +1.80   1.0860
    美元/日圆            102.79   100.53   +2.25  -14.56   120.30
    欧元/日圆         113.66   111.03   +2.37  -12.88   130.47
    美元/瑞郎            0.9824   0.9827   -0.03   -1.94   1.0018
    英镑/美元            1.2993   1.2954   +0.30  -11.84   1.4738
    美元/加元            1.3111   1.3042   +0.53   -5.26   1.3839
    美元/离岸人民币    6.7050   6.7005   +0.07   +2.09   6.5680
    澳元/美元            0.7529   0.7567   -0.50   +3.49   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0866   1.0863   +0.03   -0.18   1.0886
    欧元/英镑         0.8517   0.8528   -0.13  +15.61   0.7367
    新西兰元/美元        0.7218   0.7304   -1.18   +5.76   0.6825
    美元/挪威克朗        8.5052   8.5194   -0.17   -3.79   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.4057   9.4206   -0.16   -2.04   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.5731   8.5776   -0.05   +1.50   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.4786   9.4810   -0.03   +3.36   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
 
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李军/李婷仪; 审校 母红/龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐