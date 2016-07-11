更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆升至10日高位，录得2014年来最大单日升幅

* 美元兑日圆升幅为约两年最大 * 日本执政联盟在参议院选举中大胜，引燃出台刺激政策希望 * 美元指数触及四个月高位 (新增文末收盘表格) 路透纽约7月11日 - 美元兑日圆周一升至10日高位，录得约两年最大单日百分比升幅， 因日本执政联盟在参议院选举中大胜，日本首相安倍晋三呼吁出台新一轮财政刺激措施。 日本执政党消息人士发布的声明称，刺激措施规模可能达到10万亿日圆(975亿美元)， 这扶助日股日经225指数 跳升4%，并带动美元兑日圆大涨。预计日本央行也将追加宽 松政策以维持低利率和日圆疲弱，确保刺激措施支出能够取得成效。 “目前看来将是财政和货币政策协同行动，”BMO Capital Markets外汇策略部门全球 主管Greg Anderson表示，“如果出台扩张性财政政策...很自然会通过印钞来注资。” 今年多数时间，投资人买入日圆，因日本央行选择暂不干预汇市。安倍在2012年带领保 守阵营重新执政，承诺以超宽松货币政策、财政支出及改革重振经济，即所谓的“安倍经济 学”。 “今年稍早多次令日本央行没有出手的部分缘由看来就是，如果没有财政政策的配合， 扩大量化宽松就不合情理，”Anderson称，“但现在条件具备了。” 美元兑日圆 一度劲升2.3%，报102.87日圆，为7月1日来最高，今日百分比升幅为 2014年10月31日来最大，纽约尾盘，美元升2.25%，报102.78日圆。 美元指数 触及四个月高位96.793，上周五美国公布的就业报告甚至超过了最高的 预期值，已经提振美元指数大涨。该报告令投资人重新预计，美国联邦储备理事会(FED/美 联储)年底前仍有加息的希望。 纽约尾盘，美元指数升0.25%，报96.542。 在英国内政部大臣文翠珊成为英国执政保守党党魁唯一候选人后，英镑兑美元由跌转升 。英国首相卡梅伦宣布，他将在周三下台，以便文翠珊接任。 英镑兑美元 升0.35%，报1.3001美元。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1056 1.1052 +0.04 +1.80 1.0860 美元/日圆 102.79 100.53 +2.25 -14.56 120.30 欧元/日圆 113.66 111.03 +2.37 -12.88 130.47 美元/瑞郎 0.9824 0.9827 -0.03 -1.94 1.0018 英镑/美元 1.2993 1.2954 +0.30 -11.84 1.4738 美元/加元 1.3111 1.3042 +0.53 -5.26 1.3839 美元/离岸人民币 6.7050 6.7005 +0.07 +2.09 6.5680 澳元/美元 0.7529 0.7567 -0.50 +3.49 0.7275 欧元/瑞郎 1.0866 1.0863 +0.03 -0.18 1.0886 欧元/英镑 0.8517 0.8528 -0.13 +15.61 0.7367 新西兰元/美元 0.7218 0.7304 -1.18 +5.76 0.6825 美元/挪威克朗 8.5052 8.5194 -0.17 -3.79 8.8398 欧元/挪威克朗 9.4057 9.4206 -0.16 -2.04 9.6011 美元/瑞典克朗 8.5731 8.5776 -0.05 +1.50 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.4786 9.4810 -0.03 +3.36 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李军/李婷仪; 审校 母红/龚芳)