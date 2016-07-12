《全球汇市》日圆下滑但英镑和商品货币大涨，因风险意愿抬头

美国个股：通用汽车即将宣布10亿美元在美投资计划--消息
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors) 最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
* 日圆兑美元跌至6月23日英国退欧公投后的最低水准
* 美元兑日圆两日升幅为2014年来最大
* 全球股市上扬，削弱日圆避险吸引力
* 英镑跳升，因英国央行总裁卡尼暗示将出台退欧公投后的刺激措施
路透纽约7月12日 - 美元兑日圆周二升至逾两周最大水准，因日本执政联盟在周末参议院选举中大胜后，重燃的风险意愿继续带动市场信心。
选举的结果令市场预期日本将出台新刺激成长的措施，周二日本首相安倍晋三和前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克会晤也巩固了这一预期。
美元兑日圆大涨近2%，周一已经劲升2.25%，录得2014年11月来最大两日升幅，美元已经收复了在英国退欧公投后的大部分失地。
全球股市反弹，美股标普500指数和道琼工业指数触及纪录高位，也促使投资人降低日圆等避险资产的仓位。
美元兑日圆 跳升1.95%，报104.79日圆，为6月24日英国发布退欧公投结果震惊全球市场以来最高水准。
日本政府发言人周二表示，贝南克在同日本首相会晤时表示，日本央行有支撑经济的措施。
日本一直被认为是最有可能尝试“直升机洒钱”政策的国家，即政府直接给民众现金以刺激经济成长。
“鉴于贝南克被普遍认为几乎是直升机洒钱政策的教父，我认为市场对他们将推出类似政策的臆测开始升温。”道明证券高级汇市策略师Mazen Issa表示。
日本经济财政大臣石原伸晃稍早表示，将开始讨论政府财政刺激方案的规模，可能超过10万亿日圆。
澳元和新西兰元等商品货币跳升至数月高位，因风险意愿抬头。新西兰元兑美元 触及14个月高位0.7318美元，澳元兑美元 升至5月3日来最高。
在竞争对手退出角逐后，英国内政大臣特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)将在周三成为英国首相，结束数周以来的政治不确定性。
英镑兑美元 大涨2%至1.3265美元，录得6月21日来最大单日百分比升幅，脱离上周触及的31年低点1.2798，不过投资人仍不确定特雷莎梅磋商英国退欧的态度。
“我们预计周四乃至未来几个月，英镑都将进一步下滑，”花旗汇市策略师Josh O'Byrne表示。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors) 最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今天市场资金依旧相当充沛，但利 率未松动，大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0.38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，今天拆款需求略有增加，但需求还是不殷切，手中剩余资金虽然不易消化，但未削价竞争；主 要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外，还有数档国际版债 券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，大家操作上还是谨慎一点。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下