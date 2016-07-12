《全球汇市》日圆下滑但英镑和商品货币大涨，因风险意愿抬头

* 日圆兑美元跌至6月23日英国退欧公投后的最低水准

* 美元兑日圆两日升幅为2014年来最大

* 全球股市上扬，削弱日圆避险吸引力

* 英镑跳升，因英国央行总裁卡尼暗示将出台退欧公投后的刺激措施

路透纽约7月12日 - 美元兑日圆周二升至逾两周最大水准，因日本执政联盟在周末参议院选举中大胜后，重燃的风险意愿继续带动市场信心。

选举的结果令市场预期日本将出台新刺激成长的措施，周二日本首相安倍晋三和前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克会晤也巩固了这一预期。

美元兑日圆大涨近2%，周一已经劲升2.25%，录得2014年11月来最大两日升幅，美元已经收复了在英国退欧公投后的大部分失地。

全球股市反弹，美股标普500指数和道琼工业指数触及纪录高位，也促使投资人降低日圆等避险资产的仓位。

美元兑日圆 跳升1.95%，报104.79日圆，为6月24日英国发布退欧公投结果震惊全球市场以来最高水准。

日本政府发言人周二表示，贝南克在同日本首相会晤时表示，日本央行有支撑经济的措施。

日本一直被认为是最有可能尝试“直升机洒钱”政策的国家，即政府直接给民众现金以刺激经济成长。

“鉴于贝南克被普遍认为几乎是直升机洒钱政策的教父，我认为市场对他们将推出类似政策的臆测开始升温。”道明证券高级汇市策略师Mazen Issa表示。

日本经济财政大臣石原伸晃稍早表示，将开始讨论政府财政刺激方案的规模，可能超过10万亿日圆。

澳元和新西兰元等商品货币跳升至数月高位，因风险意愿抬头。新西兰元兑美元 触及14个月高位0.7318美元，澳元兑美元 升至5月3日来最高。

在竞争对手退出角逐后，英国内政大臣特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)将在周三成为英国首相，结束数周以来的政治不确定性。

英镑兑美元 大涨2%至1.3265美元，录得6月21日来最大单日百分比升幅，脱离上周触及的31年低点1.2798，不过投资人仍不确定特雷莎梅磋商英国退欧的态度。

“我们预计周四乃至未来几个月，英镑都将进一步下滑，”花旗汇市策略师Josh O'Byrne表示。(完)

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