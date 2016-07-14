《全球汇市》日圆下滑，在英国央行意外维持利率不变后英镑大涨

* 英国央行维持利率不变，令市场大感意外

* 日圆下滑，因臆测日本央行可能直接为政府支出融资

* 美国公布强劲的PPI和初请失业金数据后，美元回稳

* 新西兰元亦受降息预期打击

路透纽约7月14日 - 美元兑日圆升至近三周高位，兑英镑跌至近两周低点，因英国央行意外决定维持利率不变，且对日本央行推出刺激措施的预期带动风险意愿重返市场。

英国央行宣布暂不提供额外刺激措施，但暗示准备在下月行动。另外市场预期日本政府可能推出规模达10万亿日圆的财政刺激方案以配合日本央行进一步放宽政策。这一起带动对较高风险资产的信心。

日圆全线下挫，全球股市升势延续至第六天，且有媒体报导令市场揣测日本央行可能直接为政府支出融资。

“市场肯定是乐见全球央行出台对市场有利的措施，无论是维持利率不变，还是进一步下调利率。”Citizens Bank全球市场部门董事总经理Tony Bedikian称，“虽然目前英国央行意外维持利率不变，但他们下一步行动预计也不会是收紧，而是放宽。”

在英国央行宣布政策决定后，英镑兑日圆 和欧元 大涨。英镑兑美元 升至1.3470美元日高。

日圆兑美元 跌穿105日圆，兑英镑 跌穿140日圆，交易员称因据彭博报导，美国联邦储备理事会(美联储/FED)前任主席贝南克曾提出日本发行永久债的想法。

在彭博报导之后发表的路透采访稿中，日本首相安倍晋三的一位顾问向上述想法泼了一盆冷水，政府消息人士之后断然否认了政府正考虑这一想法。

美国公布了强劲的生产者物价指数(PPI)和优于预期的初请失业金数据，显示美国经济可能正在恢复通胀和强劲的就业增长后，美元跌势受限。

美元指数 跌0.15%，报96.074，在英国央行宣布政策决定后，美元兑日圆缩减稍早升幅，而英镑和欧元则守住了涨幅。

欧元兑美元 升0.3%，报1.1122美元。

新西兰元兑美元 跌0.8%，此前新西兰央行官员表示，将在下月政策会议召开前发布最新经济预估。此举非同寻常，一些人将此解读为新西兰元央行准备降息的信号。(完)

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