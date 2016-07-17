更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆触及三周高位，本周升幅为1999年来最大

(新增文末表格) * 美元兑日圆触及三周高位 * 美元兑日圆本周升幅为1999年来最大 * 美国零售销售数据有惊喜 * 中国第二季GDP和6月数据显示经济趋稳 * 英镑从两周高位回软 路透纽约7月15日 - 美元兑日圆周五升至三周高位，本周升幅为17年来最大，此前美国和中国发布强劲的 经济数据，投资人对避险货币日圆的兴致降低。 美国公布6月零售销售增长0.6%，远胜分析师预估的0.1%，且为连续第三个月增长，同比增幅达到2.7%。 Oanda首席汇市策略师Dean Popplewell表示，数据有惊喜，对美元提振很大。“数据带动市场重新考虑再 度升息的可能性。” 联邦基金利率期货走势显示，投资人预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年将加息的可能性上升。根 据CME Group的FedWatch工具，12月前升息的机率升至46%，6月底时的机率才不到20%。 中国公布的数据也显示经济成长。工业产出、零售销售数据均胜预期，显示经济出现一些韧性。 美元兑日圆 在亚洲交易时段升至106.30日圆，为6月24日以来最高水准。在美国市场，美元兑日圆 在平盘上下游走，纽约尾盘升0.25%，报105.53日圆。 分析师表示，日圆走势大致跟随股市，盘中多数时间，日圆走势同美股相反。 本周美元兑日圆劲升5%，为1999年2月来最大周线升幅，因对日本推出大规模刺激措施的预期重压日圆。 自日本首相安倍晋三的执政联盟周末赢得大选后，市场对推出刺激措施的臆测已经升温，且在本周稍早前 美联储主席贝南克访问日本央行后，臆测更是甚嚣尘上。 英镑兑美元 跌1%，从两周高位回落，因之前英国央行首席经济学家表示，英国需要“强有力的” 刺激经济措施。 不过英镑兑美元本周仍上扬约2%，拜英国央行周四意外决定维持利率不变所赐。投资人原本预计在英国公 投决定退欧后，央行会降息。 英镑兑美元本周升幅为3月初来最大。 另外，在土耳其传出军事政变消息后，美元兑土耳其里拉 急升3.5%，触及三周高位2.9996里拉。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1034 1.1118 -0.76 +1.60 1.0860 美元/日圆 104.83 105.32 -0.47 -12.86 120.30 欧元/日圆 115.60 117.09 -1.27 -11.40 130.47 美元/瑞郎 0.9822 0.9804 +0.18 -1.96 1.0018 英镑/美元 1.3191 1.3338 -1.10 -10.50 1.4738 美元/加元 1.2968 1.2890 +0.61 -6.29 1.3839 美元/离岸人民币 6.7095 6.6917 +0.27 +2.15 6.5680 澳元/美元 0.7577 0.7628 -0.67 +4.15 0.7275 欧元/瑞郎 1.0843 1.0904 -0.56 -0.40 1.0886 欧元/英镑 0.8366 0.8329 +0.44 +13.56 0.7367 新西兰元/美元 0.7109 0.7192 -1.15 +4.16 0.6825 美元/挪威克朗 8.4722 8.3624 +1.31 -4.16 8.8398 欧元/挪威克朗 9.3618 9.3000 +0.66 -2.49 9.6011 美元/瑞典克朗 8.5860 8.4941 +1.08 +1.65 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.4782 9.4476 +0.32 +3.36 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)