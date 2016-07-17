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亚洲 | 2016年 7月 18日 星期一 07:00 BJT

重温稿-更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆触及三周高位，本周升幅为1999年来最大

* 美元兑日圆触及三周高位
    * 美元兑日圆本周升幅为1999年来最大
    * 美国零售销售数据有惊喜
    * 中国第二季GDP和6月数据显示经济趋稳
    * 英镑从两周高位回软

    路透纽约7月15日 - 美元兑日圆周五升至三周高位，本周升幅为17年来最大，此前美国和中国发布强劲的
经济数据，投资人对避险货币日圆的兴致降低。
    
    美国公布6月零售销售增长0.6%，远胜分析师预估的0.1%，且为连续第三个月增长，同比增幅达到2.7%。
    
    Oanda首席汇市策略师Dean Popplewell表示，数据有惊喜，对美元提振很大。“数据带动市场重新考虑再
度升息的可能性。”
    
    联邦基金利率期货走势显示，投资人预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年将加息的可能性上升。根
据CME Group的FedWatch工具，12月前升息的机率升至46%，6月底时的机率才不到20%。
    
    中国公布的数据也显示经济成长。工业产出、零售销售数据均胜预期，显示经济出现一些韧性。
    
    美元兑日圆 在亚洲交易时段升至106.30日圆，为6月24日以来最高水准。在美国市场，美元兑日圆
在平盘上下游走，纽约尾盘升0.25%，报105.53日圆。
    
    分析师表示，日圆走势大致跟随股市，盘中多数时间，日圆走势同美股相反。
    
    本周美元兑日圆劲升5%，为1999年2月来最大周线升幅，因对日本推出大规模刺激措施的预期重压日圆。
    
    自日本首相安倍晋三的执政联盟周末赢得大选后，市场对推出刺激措施的臆测已经升温，且在本周稍早前
美联储主席贝南克访问日本央行后，臆测更是甚嚣尘上。
    
    英镑兑美元 跌1%，从两周高位回落，因之前英国央行首席经济学家表示，英国需要“强有力的”
刺激经济措施。
    
    不过英镑兑美元本周仍上扬约2%，拜英国央行周四意外决定维持利率不变所赐。投资人原本预计在英国公
投决定退欧后，央行会降息。
    
    英镑兑美元本周升幅为3月初来最大。
    
    另外，在土耳其传出军事政变消息后，美元兑土耳其里拉 急升3.5%，触及三周高位2.9996里拉。
    
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                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.1034   1.1118   -0.76   +1.60   1.0860
    美元/日圆            104.83   105.32   -0.47  -12.86   120.30
    欧元/日圆         115.60   117.09   -1.27  -11.40   130.47
    美元/瑞郎            0.9822   0.9804   +0.18   -1.96   1.0018
    英镑/美元            1.3191   1.3338   -1.10  -10.50   1.4738
    美元/加元            1.2968   1.2890   +0.61   -6.29   1.3839
    美元/离岸人民币      6.7095   6.6917   +0.27   +2.15   6.5680
    澳元/美元            0.7577   0.7628   -0.67   +4.15   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0843   1.0904   -0.56   -0.40   1.0886
    欧元/英镑         0.8366   0.8329   +0.44  +13.56   0.7367
    新西兰元/美元        0.7109   0.7192   -1.15   +4.16   0.6825
    美元/挪威克朗        8.4722   8.3624   +1.31   -4.16   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.3618   9.3000   +0.66   -2.49   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.5860   8.4941   +1.08   +1.65   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.4782   9.4476   +0.32   +3.36   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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