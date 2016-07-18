《全球汇市》土耳其政府平息政变后释然性升势提振美元和英镑

* 日圆全面下跌，土耳其政府平息政变

* 释然性升势刺激对较高风险货币的买盘

* 英国政局缓和及英国央行官员讲话提振英镑

路透纽约7月18日 - 美元兑日圆周一大涨逾1%，逼近三周高位，投资人出脱因土耳其军方人员企图发动政变带动的大规模避险交易。

土耳其周日扩大对军事政变支持者的镇压，军队和司法系统中被捕的人数达到6,000人，政府表示，国家和经济都得到控制。

这缓和了对又一波重大动荡局势加重欧洲经济和政治问题前景的担忧，吸引投资人回到较高风险货币，卖出传统避险货币日圆。

土耳其里拉也扭转了之前的颓势，兑美元急升达3%，从上周五传出政变消息后触及的三个月低点反弹。

里拉兑美元 纽约尾盘大涨1.75%，报2.9660里拉。

“我认为今日的主要题材是忧虑缓解。”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick表示。风险意愿显示“土耳其当局已经成功给市场提供了足够支撑，所以投资人没有显露出太多担忧。”

Borthwick还指出，在上周特蕾莎梅上任英国首相后，市场对英国政治局势的信心也有改善。

在英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)表示，没有迫切需要降息，并指出进一步降息和实施量化宽松政策会带来的问题后，英镑受到提振。

英镑兑美元 升0.55%，报1.3265美元，英镑/美元上周大涨近2%，录得3月初来最佳周度表现。

释然性升势和扭转英国退欧公投前的交易，提振美元和英镑兑日圆的走势。

英镑兑日圆 在过去八个交易日劲升9%，美元兑日圆 则升约5%。

周一美元兑日圆大涨1.15%，报106.05日圆。

有报道称，日本央行已开始讨论为政府增加支出提供直接融资的可能性，也就是所谓的“直升机撒钱”，日圆也因此承压。

欧元兑美元 升0.3%，报1.1067美元。

美元指数 变动不大，报96.560。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价