《全球汇市》美元触及四个月高位，因数据提升联储年内升息可能性

* 美元指数触及四个月高位，因数据强劲

* 澳元和新西兰元下跌1%，受累于降息预期

* 英镑走低1%，之前IMF下调该国成长预估

路透纽约7月19日 - 美元兑一篮子货币周二升至四个月高位，因数据显示，美国6月房屋开工增幅超预期，巩固了美国经济表现强劲的主旋律。

继6月就业报告显示就业岗位急增28.7万，超过分析师预期逾10万后，又有多个向好数据出炉，促使部分投资者重新消化美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在年内升息的预期。

根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货显示，投资者现在预计联储年内升息的几率为50%。一个月前还不到20%。

升息将提升汇率的回报，使其更具吸引力。

美元指数 盘中攀升至3月中以来最高97.148。

美元指数攀升受助于欧元大幅走低，欧元兑美元 盘中跌穿1.10美元，触及三周低位1.0998美元。纽约尾盘，欧元回落0.5%，报1.1017美元。

在英国，投资者对6月通胀升幅超预期的数据置若罔闻，将注意力放在国际货币基金组织(IMF)最新发布的全球经济展望报告上，报告显示，英国退欧带来的不确定性促使其下调英国今明两年成长预估。英镑兑美元 回落1.3%，报1.3087美元。

“报告提醒人们，公投退欧给英国经济带来的麻烦，并重新点燃了英镑的抛售热潮，”BK Asset Management的董事总经理Kathy Lien表示。

另外，有关澳洲央行和新西兰央行可能放宽政策的预期也扶助提振美元。

澳元兑美元下跌1.5%，触及11日低位0.7476美元。新西兰元触及三周低位，下跌1.35%，报0.7018美元，因投资者增加对两国央行最快将在下月放宽政策的押注。

美元兑日圆 稍早触及逾三周高位106.52日圆，但在升穿50日移动均线后转升为跌。美元尾盘下跌0.1%，报106.04日圆。

“美元涨势过快过猛，并试图升穿一非常关键的技术位，”Lien说，“但未能成功，因此，走势出现逆转。”(完)