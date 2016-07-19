《全球汇市》美元触及四个月高位，因数据提升联储年内升息可能性

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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* 美元指数触及四个月高位，因数据强劲
* 澳元和新西兰元下跌1%，受累于降息预期
* 英镑走低1%，之前IMF下调该国成长预估
路透纽约7月19日 - 美元兑一篮子货币周二升至四个月高位，因数据显示，美国6月房屋开工增幅超预期，巩固了美国经济表现强劲的主旋律。
继6月就业报告显示就业岗位急增28.7万，超过分析师预期逾10万后，又有多个向好数据出炉，促使部分投资者重新消化美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在年内升息的预期。
根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货显示，投资者现在预计联储年内升息的几率为50%。一个月前还不到20%。
升息将提升汇率的回报，使其更具吸引力。
美元指数 盘中攀升至3月中以来最高97.148。
美元指数攀升受助于欧元大幅走低，欧元兑美元 盘中跌穿1.10美元，触及三周低位1.0998美元。纽约尾盘，欧元回落0.5%，报1.1017美元。
在英国，投资者对6月通胀升幅超预期的数据置若罔闻，将注意力放在国际货币基金组织(IMF)最新发布的全球经济展望报告上，报告显示，英国退欧带来的不确定性促使其下调英国今明两年成长预估。英镑兑美元 回落1.3%，报1.3087美元。
“报告提醒人们，公投退欧给英国经济带来的麻烦，并重新点燃了英镑的抛售热潮，”BK Asset Management的董事总经理Kathy Lien表示。
另外，有关澳洲央行和新西兰央行可能放宽政策的预期也扶助提振美元。
澳元兑美元下跌1.5%，触及11日低位0.7476美元。新西兰元触及三周低位，下跌1.35%，报0.7018美元，因投资者增加对两国央行最快将在下月放宽政策的押注。
美元兑日圆 稍早触及逾三周高位106.52日圆，但在升穿50日移动均线后转升为跌。美元尾盘下跌0.1%，报106.04日圆。
“美元涨势过快过猛，并试图升穿一非常关键的技术位，”Lien说，“但未能成功，因此，走势出现逆转。”(完)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。