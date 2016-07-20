更新版 1-《全球汇市》美元触及四个月高位，因对美联储年内升息的预期升温

(新增文末收盘表格) * 美元走强，因美联储年内升息的几率超过50% * 日圆在下周日本央行会议前承压 * 欧洲央行将于周四举行会议，立场可能偏鸽派 路透纽约7月21日 - 美元周三走强，兑一篮子货币触及四个月最高，因对美国联邦储备 理事会(FED/美联储)将会收紧货币政策的预期升温，与此同时，其它主要央行料将放宽政策 。 美元近期因强劲的就业和通胀数据受益，数据提升美联储将在年底前升息的押注。 根据CME Group的FedWatch工具，美国联邦基金利率期货的走势显示，投资者预计联储 在12月会议前升息至少一次的几率增加。 自6月英国公投决定退欧以来，美联储升息的几率首次超过50%。 美元指数 在欧洲交易时段触及97.323的峰值，为3月10日以来最高。尾盘报97.07 3，日内基本持平。 “如果人们认为，随着全球的注意力从英国退欧问题上移开，美联储将会调整其立场， 重新考虑升息，这不会让我感到意外，”瑞穗实业银行外汇销售副总裁Fabian Eliasson表 示。 美元兑日圆 升0.77%，触及6月13日以来最高107.01日圆，重返英国退欧公投前的 水平。 日圆近期遭抛售，因投资者对日本央行将会进一步放宽政策，甚至可能与日本政府共同 行动的预期升温。 在欧洲央行周四举行政策会议前，欧元兑美元 基本持稳。分析师称，预计决策者 将宣布保持政策不变，但可能暗示，倾向于在未来祭出进一步货币刺激政策。 另外，英镑跑赢其它主要货币，英镑兑美元 升0.8%，报1.3216美元，之前，英 国央行的一项调查结果显示，没有明确的迹象英国公投退欧后，经济活动放缓。英国央行货 币政策委员福布斯表示，央行可以不急于降息，称现在的明智做法是‘保持冷静、继续前进 。’ 土耳其里拉兑美元大跌，之前，标普将该国主权信用评级展望从稳定下调至负面，称政 治单极化趋势进一步削弱了国家的制衡机制。 美元兑里拉自上周五以来已累积攀升7.5%，当日该国部分军方人员发动政变，试图推翻 埃尔多安总统。美元周三攀升至纪录高位3.0960里拉。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1013 1.1021 -0.07 +1.41 1.0860 美元/日圆 106.82 106.11 +0.67 -11.21 120.30 欧元/日圆 117.73 116.91 +0.70 -9.76 130.47 美元/瑞郎 0.9869 0.9853 +0.16 -1.49 1.0018 英镑/美元 1.3208 1.3110 +0.75 -10.38 1.4738 美元/加元 1.3056 1.3018 +0.29 -5.66 1.3839 美元/离岸人民币 6.6769 6.7095 -0.49 +1.66 6.5680 澳元/美元 0.7477 0.7501 -0.32 +2.78 0.7275 欧元/瑞郎 1.0872 1.0859 +0.12 -0.13 1.0886 欧元/英镑 0.8333 0.8415 -0.97 +13.11 0.7367 新西兰元/美元 0.7025 0.7047 -0.31 +2.93 0.6825 美元/挪威克朗 8.4969 8.5121 -0.18 -3.88 8.8398 欧元/挪威克朗 9.3562 9.3806 -0.26 -2.55 9.6011 美元/瑞典克朗 8.5980 8.6104 -0.14 +1.79 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.4731 9.4898 -0.18 +3.30 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)