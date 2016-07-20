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亚洲 | 2016年 7月 21日 星期四 06:18 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元触及四个月高位，因对美联储年内升息的预期升温

(新增文末收盘表格)
    * 美元走强，因美联储年内升息的几率超过50%
    * 日圆在下周日本央行会议前承压
    * 欧洲央行将于周四举行会议，立场可能偏鸽派

    路透纽约7月21日 - 美元周三走强，兑一篮子货币触及四个月最高，因对美国联邦储备
理事会(FED/美联储)将会收紧货币政策的预期升温，与此同时，其它主要央行料将放宽政策
。
    
    美元近期因强劲的就业和通胀数据受益，数据提升美联储将在年底前升息的押注。

    根据CME Group的FedWatch工具，美国联邦基金利率期货的走势显示，投资者预计联储
在12月会议前升息至少一次的几率增加。
    
    自6月英国公投决定退欧以来，美联储升息的几率首次超过50%。
     
    美元指数 在欧洲交易时段触及97.323的峰值，为3月10日以来最高。尾盘报97.07
3，日内基本持平。

    “如果人们认为，随着全球的注意力从英国退欧问题上移开，美联储将会调整其立场，
重新考虑升息，这不会让我感到意外，”瑞穗实业银行外汇销售副总裁Fabian Eliasson表
示。
    
    美元兑日圆 升0.77%，触及6月13日以来最高107.01日圆，重返英国退欧公投前的
水平。
    
    日圆近期遭抛售，因投资者对日本央行将会进一步放宽政策，甚至可能与日本政府共同
行动的预期升温。
    
    在欧洲央行周四举行政策会议前，欧元兑美元 基本持稳。分析师称，预计决策者
将宣布保持政策不变，但可能暗示，倾向于在未来祭出进一步货币刺激政策。 

    另外，英镑跑赢其它主要货币，英镑兑美元 升0.8%，报1.3216美元，之前，英
国央行的一项调查结果显示，没有明确的迹象英国公投退欧后，经济活动放缓。英国央行货
币政策委员福布斯表示，央行可以不急于降息，称现在的明智做法是‘保持冷静、继续前进
。’
    
    土耳其里拉兑美元大跌，之前，标普将该国主权信用评级展望从稳定下调至负面，称政
治单极化趋势进一步削弱了国家的制衡机制。   
    
    美元兑里拉自上周五以来已累积攀升7.5%，当日该国部分军方人员发动政变，试图推翻
埃尔多安总统。美元周三攀升至纪录高位3.0960里拉。
    
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.1013   1.1021   -0.07   +1.41   1.0860
    美元/日圆            106.82   106.11   +0.67  -11.21   120.30
    欧元/日圆         117.73   116.91   +0.70   -9.76   130.47
    美元/瑞郎            0.9869   0.9853   +0.16   -1.49   1.0018
    英镑/美元            1.3208   1.3110   +0.75  -10.38   1.4738
    美元/加元            1.3056   1.3018   +0.29   -5.66   1.3839
    美元/离岸人民币      6.6769   6.7095   -0.49   +1.66   6.5680
    澳元/美元            0.7477   0.7501   -0.32   +2.78   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0872   1.0859   +0.12   -0.13   1.0886
    欧元/英镑         0.8333   0.8415   -0.97  +13.11   0.7367
    新西兰元/美元        0.7025   0.7047   -0.31   +2.93   0.6825
    美元/挪威克朗        8.4969   8.5121   -0.18   -3.88   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.3562   9.3806   -0.26   -2.55   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.5980   8.6104   -0.14   +1.79   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.4731   9.4898   -0.18   +3.30   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)

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