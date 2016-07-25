更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆走软，静待美联储和日本央行政策会议

香港金融：金管局基建融资促进办公室再添9个合作伙伴，总数增至63
路透香港1月17日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，其牵头创立的“一带一路”融资促进平台--基建融资促进办公室（IFFO）再添9个合作伙伴，总数增至63。
* 美元兑日圆走软 * 市场关注美联储和日本央行本周举行的政策会议 (新增文末汇率表格) 路透纽约7月25日 - 美元兑日圆周一走软，市场静待美国联邦储备理事会(FED/美联储) 本周二、三，以及日本央行本周五举行政策会议。 近几周，美元兑主要货币走强，因美国经济数据强于预期，重燃美联储将在今年升息的 预期。 与之形成鲜明对照，日本和欧洲央行料将祭出进一步刺激政策，以抵御通缩并促进成长 。 不过，分析师称，日本央行本周可能会让投资者失望，因其提振经济的选项已所剩无几 。 “目前市场面临的风险是，日本央行可能或多或少会让投资者失望，”Brown Brothers Harriman的外汇策略部全球主管Marc Chandler表示。“市场的胃口已经被吊的很高，如果 他们毫无作为，日圆将会走强。” 美元兑日圆 周一跌0.24%，报105.81日圆。日圆一度削减涨幅，因日经报导称， 日本的净财政支出可能增加一倍，至6万亿日元。 日本央行总裁黑田东彦周六表示，将会在必要时进一步放宽政策，以实现2%的通胀目标 。 黑田东彦还否认了有关央行将会直接认购政府公债的臆测，称那是法律所不允许的。 料美联储不会在周三会议上升息，不过，投资者将从会后声明中寻找未来数月行动时机 的线索。 经济数据改善，导致美联储将在12月升息的预期升温，之前，交易商已经完全排除了年 内升息的可能性。 周一联邦基金利率走势暗示，交易商现预计联储12月升息的几率为56%，高于上周五的4 8%。 任何联储可能早于12月升息的蛛丝马迹都可能令投资者不安。 “我们预计他们不会排除9月行动的可能性，因其政策决定取决于数据表现，而近期公 布的数据强于预期，”Chandler说，“这可能加剧市场的波动。” 周五公布的欧洲银行压力测试结果也是市场的关注焦点之一，因投资者担忧意大利和葡 萄牙的银行可能存在资本缺口。 意大利西雅那银行(Banca MPS) 周一急挫8.3%，因担忧其在压力测试结果公 布前进行供股。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0990 1.0973 +0.15 +1.20 1.0860 美元/日圆 105.76 106.06 -0.28 -12.09 120.30 欧元/日圆 116.28 116.48 -0.17 -10.88 130.47 美元/瑞郎 0.9853 0.9869 -0.16 -1.65 1.0018 英镑/美元 1.3140 1.3106 +0.26 -10.84 1.4738 美元/加元 1.3213 1.3124 +0.68 -4.52 1.3839 美元/离岸人民币 6.6861 6.6818 +0.06 +1.80 6.5680 澳元/美元 0.7466 0.7461 +0.07 +2.63 0.7275 欧元/瑞郎 1.0835 1.0835 +0.00 -0.47 1.0886 欧元/英镑 0.8363 0.8375 -0.14 +13.52 0.7367 新西兰元/美元 0.6995 0.6997 -0.03 +2.49 0.6825 美元/挪威克朗 8.5700 8.5509 +0.22 -3.05 8.8398 欧元/挪威克朗 9.4227 9.3910 +0.34 -1.86 9.6011 美元/瑞典克朗 8.6393 8.6493 -0.12 +2.28 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.4991 9.5027 -0.04 +3.58 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 母红; 审校 李军)
路透香港1月17日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，其牵头创立的“一带一路”融资促进平台--基建融资促进办公室（IFFO）再添9个合作伙伴，总数增至63。
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
* 人民币大幅收涨，中间价则回调近120点 * 客盘购汇意愿略减，短期汇价波动加大 * 市场静待英国退欧计划明晰和特朗普就职演讲 * CNH仍高在岸逾400点，两地长端掉期点差快速收窄 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期 周二大幅收涨248点，离岸人民币 盘中亦 大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临 近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险 事件落定。 他们并表示，由于离岸CNH即期汇价仍高于在岸汇价逾400点，这也会缓解在岸的购汇压力；而随着离岸人 民币流动性恢复正常，离岸长端掉期点 快速回落，在岸长端掉期 则整体上行，因大行不 续作卖压减少，导致两地掉期点差快速收窄。 “大家都醉了，最近日内波动比隔夜都大。”一中资行交易员称，“日内美指回调，同时一些平时不怎么 出现的银行疯狂结汇，可能是被指导了吧，人民币就涨了，离岸跟着在岸涨。” 她并表示，之前