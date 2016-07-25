更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆走软，静待美联储和日本央行政策会议

* 美元兑日圆走软 * 市场关注美联储和日本央行本周举行的政策会议 (新增文末汇率表格) 路透纽约7月25日 - 美元兑日圆周一走软，市场静待美国联邦储备理事会(FED/美联储) 本周二、三，以及日本央行本周五举行政策会议。 近几周，美元兑主要货币走强，因美国经济数据强于预期，重燃美联储将在今年升息的 预期。 与之形成鲜明对照，日本和欧洲央行料将祭出进一步刺激政策，以抵御通缩并促进成长 。 不过，分析师称，日本央行本周可能会让投资者失望，因其提振经济的选项已所剩无几 。 “目前市场面临的风险是，日本央行可能或多或少会让投资者失望，”Brown Brothers Harriman的外汇策略部全球主管Marc Chandler表示。“市场的胃口已经被吊的很高，如果 他们毫无作为，日圆将会走强。” 美元兑日圆 周一跌0.24%，报105.81日圆。日圆一度削减涨幅，因日经报导称， 日本的净财政支出可能增加一倍，至6万亿日元。 日本央行总裁黑田东彦周六表示，将会在必要时进一步放宽政策，以实现2%的通胀目标 。 黑田东彦还否认了有关央行将会直接认购政府公债的臆测，称那是法律所不允许的。 料美联储不会在周三会议上升息，不过，投资者将从会后声明中寻找未来数月行动时机 的线索。 经济数据改善，导致美联储将在12月升息的预期升温，之前，交易商已经完全排除了年 内升息的可能性。 周一联邦基金利率走势暗示，交易商现预计联储12月升息的几率为56%，高于上周五的4 8%。 任何联储可能早于12月升息的蛛丝马迹都可能令投资者不安。 “我们预计他们不会排除9月行动的可能性，因其政策决定取决于数据表现，而近期公 布的数据强于预期，”Chandler说，“这可能加剧市场的波动。” 周五公布的欧洲银行压力测试结果也是市场的关注焦点之一，因投资者担忧意大利和葡 萄牙的银行可能存在资本缺口。 意大利西雅那银行(Banca MPS) 周一急挫8.3%，因担忧其在压力测试结果公 布前进行供股。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0990 1.0973 +0.15 +1.20 1.0860 美元/日圆 105.76 106.06 -0.28 -12.09 120.30 欧元/日圆 116.28 116.48 -0.17 -10.88 130.47 美元/瑞郎 0.9853 0.9869 -0.16 -1.65 1.0018 英镑/美元 1.3140 1.3106 +0.26 -10.84 1.4738 美元/加元 1.3213 1.3124 +0.68 -4.52 1.3839 美元/离岸人民币 6.6861 6.6818 +0.06 +1.80 6.5680 澳元/美元 0.7466 0.7461 +0.07 +2.63 0.7275 欧元/瑞郎 1.0835 1.0835 +0.00 -0.47 1.0886 欧元/英镑 0.8363 0.8375 -0.14 +13.52 0.7367 新西兰元/美元 0.6995 0.6997 -0.03 +2.49 0.6825 美元/挪威克朗 8.5700 8.5509 +0.22 -3.05 8.8398 欧元/挪威克朗 9.4227 9.3910 +0.34 -1.86 9.6011 美元/瑞典克朗 8.6393 8.6493 -0.12 +2.28 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.4991 9.5027 -0.04 +3.58 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 母红; 审校 李军)