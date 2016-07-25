版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 06:14 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆走软，静待美联储和日本央行政策会议

* 美元兑日圆走软
    * 市场关注美联储和日本央行本周举行的政策会议

 (新增文末汇率表格)
    路透纽约7月25日 - 美元兑日圆周一走软，市场静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)
本周二、三，以及日本央行本周五举行政策会议。
    
    近几周，美元兑主要货币走强，因美国经济数据强于预期，重燃美联储将在今年升息的
预期。
    
    与之形成鲜明对照，日本和欧洲央行料将祭出进一步刺激政策，以抵御通缩并促进成长
。
    
    不过，分析师称，日本央行本周可能会让投资者失望，因其提振经济的选项已所剩无几
。
    
    “目前市场面临的风险是，日本央行可能或多或少会让投资者失望，”Brown Brothers
 Harriman的外汇策略部全球主管Marc Chandler表示。“市场的胃口已经被吊的很高，如果
他们毫无作为，日圆将会走强。”
    
    美元兑日圆 周一跌0.24%，报105.81日圆。日圆一度削减涨幅，因日经报导称，
日本的净财政支出可能增加一倍，至6万亿日元。
    
    日本央行总裁黑田东彦周六表示，将会在必要时进一步放宽政策，以实现2%的通胀目标
。
    
    黑田东彦还否认了有关央行将会直接认购政府公债的臆测，称那是法律所不允许的。
    
    料美联储不会在周三会议上升息，不过，投资者将从会后声明中寻找未来数月行动时机
的线索。
   
    经济数据改善，导致美联储将在12月升息的预期升温，之前，交易商已经完全排除了年
内升息的可能性。
    
    周一联邦基金利率走势暗示，交易商现预计联储12月升息的几率为56%，高于上周五的4
8%。
    
    任何联储可能早于12月升息的蛛丝马迹都可能令投资者不安。
    
    “我们预计他们不会排除9月行动的可能性，因其政策决定取决于数据表现，而近期公
布的数据强于预期，”Chandler说，“这可能加剧市场的波动。”
    
    周五公布的欧洲银行压力测试结果也是市场的关注焦点之一，因投资者担忧意大利和葡
萄牙的银行可能存在资本缺口。
    
    意大利西雅那银行(Banca MPS) 周一急挫8.3%，因担忧其在压力测试结果公
布前进行供股。
        
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.0990   1.0973   +0.15   +1.20   1.0860
    美元/日圆            105.76   106.06   -0.28  -12.09   120.30
    欧元/日圆         116.28   116.48   -0.17  -10.88   130.47
    美元/瑞郎            0.9853   0.9869   -0.16   -1.65   1.0018
    英镑/美元            1.3140   1.3106   +0.26  -10.84   1.4738
    美元/加元            1.3213   1.3124   +0.68   -4.52   1.3839
    美元/离岸人民币      6.6861   6.6818   +0.06   +1.80   6.5680
    澳元/美元            0.7466   0.7461   +0.07   +2.63   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0835   1.0835   +0.00   -0.47   1.0886
    欧元/英镑         0.8363   0.8375   -0.14  +13.52   0.7367
    新西兰元/美元        0.6995   0.6997   -0.03   +2.49   0.6825
    美元/挪威克朗        8.5700   8.5509   +0.22   -3.05   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.4227   9.3910   +0.34   -1.86   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.6393   8.6493   -0.12   +2.28   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.4991   9.5027   -0.04   +3.58   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 母红; 审校 李军)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐