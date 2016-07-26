《全球汇市》美元在美联储政策会议前下跌，日圆则走坚

日经周二报导称，日本未来几年可能将以财政支出的形式直接向经济注入六万亿日圆。 “对日圆来说，我们认为最关键的是财政支出方案的水分，这比总额更为重要，后者更 容易被夸大，”澳洲国民外汇策略全球联席主管Ray Attrill称，“财政刺激力度越大，对 股市的支撑就越强，对日圆就越不利。” 虽然该消息对市场没有直接影响，但神奈川县相模原市周二凌晨一残疾人设施发生持刀 袭击，已造成19人死亡，多达45人受伤，市场人气受到打压。 澳元兑美元 持稳在0.7468，周三公布的通胀数据可能预示，澳洲最早可能在下 个月降息。 路透调查显示，澳洲第二季基础通胀率预计将跌至1.4%的纪录低点，料促使澳洲央行调 降利率。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0983 1.0990 -0.06 +1.13 1.0860 美元/日圆 105.02 105.76 -0.70 -12.70 120.30 欧元/日圆 115.34 116.23 -0.77 -11.72 130.65 美元/瑞郎 0.9860 0.9853 +0.07 -1.58 1.0018 英镑/美元 1.3092 1.3140 -0.37 -11.17 1.4738 美元/加元 1.3226 1.3213 +0.10 -4.43 1.3839 美元/离岸人民币 6.6872 6.6866 +0.01 +1.81 6.5680 澳元/美元 0.7463 0.7466 -0.04 +2.58 0.7275 新西兰元/美元 0.6984 0.6995 -0.16 +2.33 0.6825 澳元/日圆 78.380 78.960 -0.73 -10.44 87.520 新西兰元/日圆 73.350 73.980 -0.85 -10.66 82.100 英镑/日圆 137.49 138.97 -1.06 -22.45 177.30 澳元/新西兰元 1.0680 1.0667 +0.12 +0.33 1.0645 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (翻译 汪红英/王颖/张荻； 审校 龚芳/许娜/李爽)