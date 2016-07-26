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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 09:04 BJT

《全球汇市》美元在美联储政策会议前下跌，日圆则走坚

日经周二报导称，日本未来几年可能将以财政支出的形式直接向经济注入六万亿日圆。
    
    “对日圆来说，我们认为最关键的是财政支出方案的水分，这比总额更为重要，后者更
容易被夸大，”澳洲国民外汇策略全球联席主管Ray Attrill称，“财政刺激力度越大，对
股市的支撑就越强，对日圆就越不利。”
    
    虽然该消息对市场没有直接影响，但神奈川县相模原市周二凌晨一残疾人设施发生持刀
袭击，已造成19人死亡，多达45人受伤，市场人气受到打压。 
    
    澳元兑美元 持稳在0.7468，周三公布的通胀数据可能预示，澳洲最早可能在下
个月降息。
    
    路透调查显示，澳洲第二季基础通胀率预计将跌至1.4%的纪录低点，料促使澳洲央行调
降利率。
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0983  1.0990  -0.06  +1.13  1.0860
    美元/日圆            105.02  105.76  -0.70 -12.70  120.30
    欧元/日圆        115.34  116.23  -0.77 -11.72  130.65
    美元/瑞郎            0.9860  0.9853  +0.07  -1.58  1.0018
    英镑/美元            1.3092  1.3140  -0.37 -11.17  1.4738
    美元/加元            1.3226  1.3213  +0.10  -4.43  1.3839
    美元/离岸人民币    6.6872  6.6866  +0.01  +1.81  6.5680
    澳元/美元            0.7463  0.7466  -0.04  +2.58  0.7275
    新西兰元/美元        0.6984  0.6995  -0.16  +2.33  0.6825
    澳元/日圆        78.380  78.960  -0.73 -10.44  87.520
    新西兰元/日圆    73.350  73.980  -0.85 -10.66  82.100
    英镑/日圆        137.49  138.97  -1.06 -22.45  177.30
    澳元/新西兰元    1.0680  1.0667  +0.12  +0.33  1.0645
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (翻译 汪红英/王颖/张荻； 审校 龚芳/许娜/李爽)

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