更新版 1-《全球汇市》日圆上涨，因投资者削减对日本可能出台的刺激规模的预期

* 日圆兑美元和欧元跳涨 * 投资者削减对日本刺激举措规模的预期 * 美联储周三的政策声明成为焦点 (新增文末汇率表格) 路透纽约7月26日 - 日圆兑美元周二升至逾一周高位，因交易员削减了对日本当局可能 出台的新经济刺激规模的预期。 路透调查的大部分经济学家预计，日本央行将在周五结束的为期两天的会议上扩大资产 购买计划，进一步下调已经为负的利率。 日本政府也在制定一个支出一揽子计划，一些人认为，规模可能多达20万亿日圆(1,900 亿美元)。但日本经济新闻周二报道称，直接的财政刺激举措规模可能比预期小很多，未来 几年约为6万亿日圆。 “市场昨日对财政和货币举措的预期很乐观，”花旗全球外汇策略负责人Steven Engla nder称，但“这条新闻给当局将采取大举措施的预期浇了冷水”。 日本财务大臣麻生太郎的讲话也引发市场担忧，政府不会像投资者期望地那样与日本央 行密切合作，实施新的刺激举措。 “财务大臣的讲话前夜引发市场波动，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)外汇策 略师Vassili Serebriakov称。 美国交易时段日圆回吐涨幅，因部分投资者将美元回落看成是在美联储周三结束两日会 议前买入美元的机会。 “市场仍愿意在美元/日圆下跌时买入，”Serebriakov称。 日圆兑美元 急升1.7%，至103.995日圆，为7月14日以来最高，后回落至104.64日 圆，全日升1.08%。 日圆一度下跌，此前日本经济新闻周二下午报道称，日本央行正在考虑多种刺激经济的 选项，其中包括将已经为负的利率进一步下调，买入更多日本公债，以及扩大包括上市交易 基金在内的其它资产的购买规模等。 预计美联储周三将维持利率不变，但投资者将寻找美国何时可能进行下次升息的线索。 乐观的经济数据提高了美联储在12月升息的预期，但一些交易员和分析师认为，美联储 可能会暗示有可能在9月行动。 美元指数 下跌0.13%，报97.164。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0986 1.0990 -0.04 +1.16 1.0860 美元/日圆 104.64 105.76 -1.06 -13.02 120.30 欧元/日圆 114.88 116.28 -1.20 -11.95 130.47 美元/瑞郎 0.9919 0.9853 +0.67 -0.99 1.0018 英镑/美元 1.3127 1.3140 -0.10 -10.93 1.4738 美元/加元 1.3186 1.3213 -0.20 -4.72 1.3839 美元/离岸人民币 6.6797 6.6861 -0.10 +1.70 6.5680 澳元/美元 0.7500 0.7466 +0.46 +3.09 0.7275 欧元/瑞郎 1.0903 1.0835 +0.63 +0.16 1.0886 欧元/英镑 0.8367 0.8363 +0.05 +13.57 0.7367 新西兰元/美元 0.7051 0.6995 +0.80 +3.31 0.6825 美元/挪威克朗 8.5665 8.5700 -0.04 -3.09 8.8398 欧元/挪威克朗 9.4190 9.4227 -0.04 -1.90 9.6011 美元/瑞典克朗 8.6580 8.6393 +0.22 +2.50 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.5111 9.4991 +0.13 +3.71 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘静；审校 母红)