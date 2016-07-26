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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 06:14 BJT

更新版 1-《全球汇市》日圆上涨，因投资者削减对日本可能出台的刺激规模的预期

* 日圆兑美元和欧元跳涨
    * 投资者削减对日本刺激举措规模的预期
    * 美联储周三的政策声明成为焦点

 (新增文末汇率表格)
    路透纽约7月26日 - 日圆兑美元周二升至逾一周高位，因交易员削减了对日本当局可能
出台的新经济刺激规模的预期。
    
    路透调查的大部分经济学家预计，日本央行将在周五结束的为期两天的会议上扩大资产
购买计划，进一步下调已经为负的利率。
    
    日本政府也在制定一个支出一揽子计划，一些人认为，规模可能多达20万亿日圆(1,900
亿美元)。但日本经济新闻周二报道称，直接的财政刺激举措规模可能比预期小很多，未来
几年约为6万亿日圆。
    
    “市场昨日对财政和货币举措的预期很乐观，”花旗全球外汇策略负责人Steven Engla
nder称，但“这条新闻给当局将采取大举措施的预期浇了冷水”。
    
    日本财务大臣麻生太郎的讲话也引发市场担忧，政府不会像投资者期望地那样与日本央
行密切合作，实施新的刺激举措。
    
    “财务大臣的讲话前夜引发市场波动，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)外汇策
略师Vassili Serebriakov称。
    
    美国交易时段日圆回吐涨幅，因部分投资者将美元回落看成是在美联储周三结束两日会
议前买入美元的机会。
    
    “市场仍愿意在美元/日圆下跌时买入，”Serebriakov称。
    
    日圆兑美元 急升1.7%，至103.995日圆，为7月14日以来最高，后回落至104.64日
圆，全日升1.08%。
    
    日圆一度下跌，此前日本经济新闻周二下午报道称，日本央行正在考虑多种刺激经济的
选项，其中包括将已经为负的利率进一步下调，买入更多日本公债，以及扩大包括上市交易
基金在内的其它资产的购买规模等。
    
    预计美联储周三将维持利率不变，但投资者将寻找美国何时可能进行下次升息的线索。
    
    乐观的经济数据提高了美联储在12月升息的预期，但一些交易员和分析师认为，美联储
可能会暗示有可能在9月行动。
    
    美元指数 下跌0.13%，报97.164。
        
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.0986   1.0990   -0.04   +1.16   1.0860
    美元/日圆            104.64   105.76   -1.06  -13.02   120.30
    欧元/日圆         114.88   116.28   -1.20  -11.95   130.47
    美元/瑞郎            0.9919   0.9853   +0.67   -0.99   1.0018
    英镑/美元            1.3127   1.3140   -0.10  -10.93   1.4738
    美元/加元            1.3186   1.3213   -0.20   -4.72   1.3839
    美元/离岸人民币      6.6797   6.6861   -0.10   +1.70   6.5680
    澳元/美元            0.7500   0.7466   +0.46   +3.09   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0903   1.0835   +0.63   +0.16   1.0886
    欧元/英镑         0.8367   0.8363   +0.05  +13.57   0.7367
    新西兰元/美元        0.7051   0.6995   +0.80   +3.31   0.6825
    美元/挪威克朗        8.5665   8.5700   -0.04   -3.09   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.4190   9.4227   -0.04   -1.90   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.6580   8.6393   +0.22   +2.50   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.5111   9.4991   +0.13   +3.71   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘静；审校 母红)

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