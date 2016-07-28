《全球汇市》日圆在央行会议前上涨，美元则在美联储声明发布后回落

****主要国家经济指标预测--1月17日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1068 1.1055 +0.12 +1.92 1.0860 美元/日圆 104.73 105.39 -0.63 -12.94 120.30 欧元/日圆 115.91 116.52 -0.52 -11.16 130.47 美元/瑞郎 0.9856 0.9855 +0.01 -1.62 1.0018 英镑/美元 1.3178 1.3220 -0.32 -10.58 1.4738 美元/加元 1.3129 1.3187 -0.44 -5.13 1.3839 美元/离岸人民币 6.6664 6.6707 -0.06 +1.50 6.5680 澳元/美元 0.7525 0.7490 +0.47 +3.44 0.7275 新西兰元/美元 0.7114 0.7072 +0.59 +4.23 0.6825 澳元/日圆 78.820 78.930 -0.14 -10.04 87.620 新西兰元/日圆 74.520 74.540 -0.03 -9.10 81.980 英镑/日圆 138.03 139.35 -0.95 -22.11 177.22 澳元/新西兰元 1.0573 1.0581 -0.08 -0.85 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 孙国玉/李春喜/杜明霞/许娜/王丽鑫/汪红英)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1