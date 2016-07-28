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亚洲 | 2016年 7月 28日 星期四 12:59 BJT

《全球汇市》日圆在央行会议前上涨，美元则在美联储声明发布后回落

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1068  1.1055  +0.12  +1.92  1.0860
    美元/日圆            104.73  105.39  -0.63 -12.94  120.30
    欧元/日圆         115.91  116.52  -0.52 -11.16  130.47
    美元/瑞郎            0.9856  0.9855  +0.01  -1.62  1.0018
    英镑/美元            1.3178  1.3220  -0.32 -10.58  1.4738
    美元/加元            1.3129  1.3187  -0.44  -5.13  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6664  6.6707  -0.06  +1.50  6.5680
    澳元/美元            0.7525  0.7490  +0.47  +3.44  0.7275
    新西兰元/美元        0.7114  0.7072  +0.59  +4.23  0.6825
    澳元/日圆         78.820  78.930  -0.14 -10.04  87.620
    新西兰元/日圆     74.520  74.540  -0.03  -9.10  81.980
    英镑/日圆         138.03  139.35  -0.95 -22.11  177.22
    澳元/新西兰元     1.0573  1.0581  -0.08  -0.85  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 孙国玉/李春喜/杜明霞/许娜/王丽鑫/汪红英)

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