更新版 1-《全球汇市》美元普涨，因强劲的美国就业报告提升今年升息的可能性

中韩金融：韩国希望延长中韩货币互换协议--企划财政部次官
他补充说，虽然换汇协议期限不能延长“将不会造成重大直接影响”，但那意味着“形势不太好时”换汇账户额度“可能减半”。 Song把换汇协议比作急需之时可用的“透支账户”。 本月稍早，受釜山慰安妇纪念雕像争议影响，日本暂停与韩国进行新的换汇协议谈判。 Song周二表示，韩国将不会寻求与日本展开进一步谈判，除非日方首先提出磋商。(完) (编译 侯雪苹/王兴亚；审校 孙茉莉/高琦)
(新增文末汇市表格)
* 美国7月新增非农就业岗位25.5万个，提振美元
* 就业报告出炉后美联储升息几率上升
路透纽约8月5日 - 美元周五全线上涨，此前发布的数据显示，美元7月新增就业岗位超过预期，薪资增长加快，增强了经济增长提速的预期，令美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年升息可能性提高。
在就业数据发布后，美元兑欧元和瑞郎触及一周高位，兑日圆转跌为升。
美国劳工部周五称，7月新增非农就业岗位25.5万个，6月新增就业岗位上调至急增29.2万个，经济各领域就业岗位普遍增加。路透调查的分析师原本预计，7月新增就业岗位18万个。
“又一份良好的就业报告，美联储官员乐见这样的就业市场发展，薪资压力不断增长的初步迹象尤其吸引鹰派的注意力，”ING Wholesale Banking外汇策略师Viraj Patel称。
“而且，报告发布的时机对于处于跌势的美元再好不过，美元在上周发布疲弱的第二季国内生产总值数据后一直承压，”他补充道。
周五的数据发布后，联邦基金利率期货合约消化的下个月会议升息几率为18%，周四晚些时候为9%；年底前升息几率约为46%，高于周三稍晚的34%。
纽约汇市尾盘，美元指数 升0.5%至96.212，收复部分上周的跌幅，美元上周大跌2%，录得4月以来最差周度表现。
美元兑日圆 升0.6%，报101.77日圆，录得逾一周来最大单日升幅。
美元兑瑞郎 盘中触及一周高位，尾盘报0.9796瑞士法郎，升0.6%。
另外，欧元兑美元 跌至一周低位，最新报1.1088美元，下跌0.3%。
今日 上日 当日 今年以来 2015年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1085 1.1128 -0.39 +2.07 1.0860
美元/日圆 101.80 101.20 +0.59 -15.38 120.30
欧元/日圆 112.86 112.58 +0.25 -13.50 130.47
美元/瑞郎 0.9802 0.9736 +0.68 -2.16 1.0018
英镑/美元 1.3068 1.3103 -0.27 -11.33 1.4738
美元/加元 1.3166 1.3015 +1.16 -4.86 1.3839
美元/离岸人民币 6.6653 6.6456 +0.30 +1.48 6.5680
澳元/美元 0.7619 0.7627 -0.10 +4.73 0.7275
欧元/瑞郎 1.0869 1.0839 +0.28 -0.16 1.0886
欧元/英镑 0.8479 0.8488 -0.11 +15.09 0.7367
新西兰元/美元 0.7140 0.7171 -0.43 +4.62 0.6825
美元/挪威克朗 8.4983 8.4308 +0.80 -3.86 8.8398
欧元/挪威克朗 9.4332 9.3911 +0.45 -1.75 9.6011
美元/瑞典克朗 8.5698 8.5187 +0.60 +1.46 8.4465
欧元/瑞典克朗 9.5026 9.4838 +0.20 +3.62 9.1705
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
他补充说，虽然换汇协议期限不能延长“将不会造成重大直接影响”，但那意味着“形势不太好时”换汇账户额度“可能减半”。 Song把换汇协议比作急需之时可用的“透支账户”。 本月稍早，受釜山慰安妇纪念雕像争议影响，日本暂停与韩国进行新的换汇协议谈判。 Song周二表示，韩国将不会寻求与日本展开进一步谈判，除非日方首先提出磋商。(完) (编译 侯雪苹/王兴亚；审校 孙茉莉/高琦)
本田汽车 跌2.7%，此前该公司称，上月末发生一辆飞度(Fit)紧凑型多用途车乘客侧安全气囊破裂事件，司机因此受轻伤。 投资者还等待英国首相特雷莎梅晚些时候的讲话，以及周五美国总统当选人特朗普的宣誓就职仪式。 东证股价指数 跌1.4%至1,509.10点，JPX-日经400指数 跌1.5%至13,516.30点。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大
路透上海1月17日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *东北特殊 13东特钢MTN1 14 1月15日 5年 6.10% 中国银行 中票 付息违约，付息日因 钢集团