更新版 1-《全球汇市》美元普涨，因强劲的美国就业报告提升今年升息的可能性

(新增文末汇市表格)

* 美国7月新增非农就业岗位25.5万个，提振美元

* 就业报告出炉后美联储升息几率上升

路透纽约8月5日 - 美元周五全线上涨，此前发布的数据显示，美元7月新增就业岗位超过预期，薪资增长加快，增强了经济增长提速的预期，令美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年升息可能性提高。

在就业数据发布后，美元兑欧元和瑞郎触及一周高位，兑日圆转跌为升。

美国劳工部周五称，7月新增非农就业岗位25.5万个，6月新增就业岗位上调至急增29.2万个，经济各领域就业岗位普遍增加。路透调查的分析师原本预计，7月新增就业岗位18万个。

“又一份良好的就业报告，美联储官员乐见这样的就业市场发展，薪资压力不断增长的初步迹象尤其吸引鹰派的注意力，”ING Wholesale Banking外汇策略师Viraj Patel称。

“而且，报告发布的时机对于处于跌势的美元再好不过，美元在上周发布疲弱的第二季国内生产总值数据后一直承压，”他补充道。

周五的数据发布后，联邦基金利率期货合约消化的下个月会议升息几率为18%，周四晚些时候为9%；年底前升息几率约为46%，高于周三稍晚的34%。

纽约汇市尾盘，美元指数 升0.5%至96.212，收复部分上周的跌幅，美元上周大跌2%，录得4月以来最差周度表现。

美元兑日圆 升0.6%，报101.77日圆，录得逾一周来最大单日升幅。

美元兑瑞郎 盘中触及一周高位，尾盘报0.9796瑞士法郎，升0.6%。

另外，欧元兑美元 跌至一周低位，最新报1.1088美元，下跌0.3%。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1085 1.1128 -0.39 +2.07 1.0860

美元/日圆 101.80 101.20 +0.59 -15.38 120.30

欧元/日圆 112.86 112.58 +0.25 -13.50 130.47

美元/瑞郎 0.9802 0.9736 +0.68 -2.16 1.0018

英镑/美元 1.3068 1.3103 -0.27 -11.33 1.4738

美元/加元 1.3166 1.3015 +1.16 -4.86 1.3839

美元/离岸人民币 6.6653 6.6456 +0.30 +1.48 6.5680

澳元/美元 0.7619 0.7627 -0.10 +4.73 0.7275

欧元/瑞郎 1.0869 1.0839 +0.28 -0.16 1.0886

欧元/英镑 0.8479 0.8488 -0.11 +15.09 0.7367

新西兰元/美元 0.7140 0.7171 -0.43 +4.62 0.6825

美元/挪威克朗 8.4983 8.4308 +0.80 -3.86 8.8398

欧元/挪威克朗 9.4332 9.3911 +0.45 -1.75 9.6011

美元/瑞典克朗 8.5698 8.5187 +0.60 +1.46 8.4465

欧元/瑞典克朗 9.5026 9.4838 +0.20 +3.62 9.1705