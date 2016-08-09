《全球汇市》英镑受英央行宽松言论拖累下跌，美元则走稳

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
中国7月CPI涨幅创半年新低 ，但澳元基本上未受此数据影响。 “澳元因澳洲企业信心数据而下滑。中国数据未造成影响。”香港RBC Capital Market s资深外汇策略师Sue Trinh说。 澳洲国民银行(NAB) 对超过500家企业的月度调查显示，7月企业现况指数下滑3 点至正8。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1078 1.1090 -0.11 +2.01 1.0860 美元/日圆 102.32 102.43 -0.11 -14.95 120.30 欧元/日圆 113.41 113.55 -0.12 -13.08 130.47 美元/瑞郎 0.9825 0.9819 +0.06 -1.93 1.0018 英镑/美元 1.2990 1.3038 -0.37 -11.86 1.4738 美元/加元 1.3181 1.3152 +0.22 -4.75 1.3839 美元/离岸人民币 6.6693 6.6677 +0.02 +1.54 6.5680 澳元/美元 0.7631 0.7650 -0.25 +4.89 0.7275 新西兰元/美元 0.7137 0.7136 +0.01 +4.57 0.6825 澳元/日圆 78.100 78.360 -0.33 -10.87 87.620 新西兰元/日圆 73.050 73.120 -0.10 -10.89 81.980 英镑/日圆 132.93 133.59 -0.49 -24.99 177.22 澳元/新西兰元 1.0688 1.0713 -0.23 +0.23 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 王洋/刘秀红/王颖/杜明霞；审校 徐文焰/王兴亚/龚芳/于春红)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿