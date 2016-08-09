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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 11:21 BJT

《全球汇市》英镑受英央行宽松言论拖累下跌，美元则走稳

中国7月CPI涨幅创半年新低 ，但澳元基本上未受此数据影响。
    
    “澳元因澳洲企业信心数据而下滑。中国数据未造成影响。”香港RBC Capital Market
s资深外汇策略师Sue Trinh说。
    
    澳洲国民银行(NAB) 对超过500家企业的月度调查显示，7月企业现况指数下滑3
点至正8。 
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1078  1.1090  -0.11  +2.01  1.0860
    美元/日圆            102.32  102.43  -0.11 -14.95  120.30
    欧元/日圆         113.41  113.55  -0.12 -13.08  130.47
    美元/瑞郎            0.9825  0.9819  +0.06  -1.93  1.0018
    英镑/美元            1.2990  1.3038  -0.37 -11.86  1.4738
    美元/加元            1.3181  1.3152  +0.22  -4.75  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6693  6.6677  +0.02  +1.54  6.5680
    澳元/美元            0.7631  0.7650  -0.25  +4.89  0.7275
    新西兰元/美元        0.7137  0.7136  +0.01  +4.57  0.6825
    澳元/日圆         78.100  78.360  -0.33 -10.87  87.620
    新西兰元/日圆     73.050  73.120  -0.10 -10.89  81.980
    英镑/日圆         132.93  133.59  -0.49 -24.99  177.22
    澳元/新西兰元     1.0688  1.0713  -0.23  +0.23  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王洋/刘秀红/王颖/杜明霞；审校 徐文焰/王兴亚/龚芳/于春红)

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