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亚洲 | 2016年 10月 10日 星期一 08:36 BJT

《全球汇市》墨西哥披索和加元上涨，美国总统候选人辩论即将开始

美元整理上周五因美国9月非农就业数据低于预期而出现的跌势。
    
    美元指数 最新报96.512，从上周五曾触及的两个月高位97.188回落。
    
    美元兑日圆 小升0.2%至103.05日圆，上周五重挫1%，周四触及一个月高位104.17
。
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1193  1.1199  -0.05  +3.07  1.0860
    美元/日圆            103.03  102.90  +0.13 -14.36  120.30
    欧元/日圆         115.32  115.24  +0.07 -11.61  130.47
    美元/瑞郎            0.9775  0.9769  +0.06  -2.43  1.0018
    英镑/美元            1.2433  1.2432  +0.01 -15.64  1.4738
    美元/加元            1.3247  1.3296  -0.37  -4.28  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7060  6.7054  +0.01  +2.10  6.5680
    澳元/美元            0.7589  0.7575  +0.18  +4.32  0.7275
    新西兰元/美元        0.7161  0.7158  +0.04  +4.92  0.6825
    澳元/日圆         78.220  78.020  +0.26 -10.73  87.620
    新西兰元/日圆     73.780  73.710  +0.09 -10.00  81.980
    英镑/日圆         128.15  127.92  +0.18 -27.69  177.22
    澳元/新西兰元     1.0595  1.0576  +0.18  -0.65  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李爽/王颖/王丽鑫/杜明霞；审校 龚芳/张若琪/王兴亚)

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