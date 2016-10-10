《全球汇市》墨西哥披索触及一个月高位，因市场显示希拉里将胜出

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
美元指数 最新报96.531，从周五所及的两个月高位97.188回落。 美元兑日圆 持稳于102.85，上周五重挫1%，目前远低于上周四触及一个月高位10 4.17。 虽然美国9月非农就业数据低于市场预期，但仍足以使美国联邦储备理事会(美联储/FED )在12月升息。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1194 1.1199 -0.04 +3.08 1.0860 美元/日圆 102.85 102.90 -0.05 -14.51 120.30 欧元/日圆 115.13 115.24 -0.10 -11.76 130.47 美元/瑞郎 0.9775 0.9769 +0.06 -2.43 1.0018 英镑/美元 1.2400 1.2432 -0.26 -15.86 1.4738 美元/加元 1.3252 1.3296 -0.33 -4.24 1.3839 美元/离岸人民币 6.7084 6.7054 +0.04 +2.14 6.5680 澳元/美元 0.7591 0.7575 +0.21 +4.34 0.7275 新西兰元/美元 0.7149 0.7158 -0.13 +4.75 0.6825 澳元/日圆 78.100 78.020 +0.10 -10.87 87.620 新西兰元/日圆 73.570 73.710 -0.19 -10.26 81.980 英镑/日圆 127.55 127.92 -0.29 -28.03 177.22 澳元/新西兰元 1.0617 1.0576 +0.39 -0.44 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 艾茂林/李爽/徐文焰/郑茵/杜明霞；审校 王兴亚/张涛/王丽鑫/于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。