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亚洲 | 2016年 10月 10日 星期一 12:28 BJT

《全球汇市》墨西哥披索触及一个月高位，因市场显示希拉里将胜出

美元指数 最新报96.531，从周五所及的两个月高位97.188回落。
    
    美元兑日圆 持稳于102.85，上周五重挫1%，目前远低于上周四触及一个月高位10
4.17。
    
    虽然美国9月非农就业数据低于市场预期，但仍足以使美国联邦储备理事会(美联储/FED
)在12月升息。
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1194  1.1199  -0.04  +3.08  1.0860
    美元/日圆            102.85  102.90  -0.05 -14.51  120.30
    欧元/日圆         115.13  115.24  -0.10 -11.76  130.47
    美元/瑞郎            0.9775  0.9769  +0.06  -2.43  1.0018
    英镑/美元            1.2400  1.2432  -0.26 -15.86  1.4738
    美元/加元            1.3252  1.3296  -0.33  -4.24  1.3839
    美元/离岸人民币         6.7084  6.7054  +0.04  +2.14  6.5680
    澳元/美元            0.7591  0.7575  +0.21  +4.34  0.7275
    新西兰元/美元        0.7149  0.7158  -0.13  +4.75  0.6825
    澳元/日圆         78.100  78.020  +0.10 -10.87  87.620
    新西兰元/日圆     73.570  73.710  -0.19 -10.26  81.980
    英镑/日圆         127.55  127.92  -0.29 -28.03  177.22
    澳元/新西兰元     1.0617  1.0576  +0.39  -0.44  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 艾茂林/李爽/徐文焰/郑茵/杜明霞；审校 王兴亚/张涛/王丽鑫/于春红)

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