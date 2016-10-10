版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 10日 星期一 14:03 BJT

《全球汇市》墨西哥披索触及近一个月高位，因市场显示希拉里将胜出

美元指数 最新报96.612，从周五所及的两个月高位97.188回落。
    
    美元兑日圆 小升0.1%至102.97，周五一度重挫1%。
    
    虽然美国9月非农就业数据低于市场预期，但仍足以使美国联邦储备理事会(美联储/FED
)在12月升息。
    
    “我们的基本假设仍是...美联储12月升息，随后在明年再升息两次，”瑞士信贷资深
外汇投资策略师Heng Koon How表示。
    
    他补充说，如果美国货币政策小幅收紧伴随潜在的财政刺激，则可能为明年美元上涨奠
定基础。
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1182  1.1199  -0.15  +2.97  1.0860
    美元/日圆            102.93  102.90  +0.03 -14.44  120.30
    欧元/日圆         115.10  115.24  -0.12 -11.78  130.47
    美元/瑞郎            0.9779  0.9769  +0.10  -2.39  1.0018
    英镑/美元            1.2398  1.2432  -0.27 -15.88  1.4738
    美元/加元            1.3253  1.3296  -0.32  -4.23  1.3839
    美元/离岸人民币         6.7088  6.7054  +0.05  +2.14  6.5680
    澳元/美元            0.7596  0.7575  +0.28  +4.41  0.7275
    新西兰元/美元        0.7150  0.7158  -0.11  +4.76  0.6825
    澳元/日圆         78.190  78.020  +0.22 -10.76  87.620
    新西兰元/日圆     73.590  73.710  -0.16 -10.23  81.980
    英镑/日圆         127.62  127.92  -0.23 -27.99  177.22
    澳元/新西兰元     1.0619  1.0576  +0.41  -0.42  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 汪红英/张若琪/李春喜/王颖/杜明霞/王兴亚/高琦/于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐