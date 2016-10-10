《全球汇市》墨西哥披索触及近一个月高位，因市场显示希拉里将胜出

美元指数 最新报96.612，从周五所及的两个月高位97.188回落。 美元兑日圆 小升0.1%至102.97，周五一度重挫1%。 虽然美国9月非农就业数据低于市场预期，但仍足以使美国联邦储备理事会(美联储/FED )在12月升息。 “我们的基本假设仍是...美联储12月升息，随后在明年再升息两次，”瑞士信贷资深 外汇投资策略师Heng Koon How表示。 他补充说，如果美国货币政策小幅收紧伴随潜在的财政刺激，则可能为明年美元上涨奠 定基础。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1182 1.1199 -0.15 +2.97 1.0860 美元/日圆 102.93 102.90 +0.03 -14.44 120.30 欧元/日圆 115.10 115.24 -0.12 -11.78 130.47 美元/瑞郎 0.9779 0.9769 +0.10 -2.39 1.0018 英镑/美元 1.2398 1.2432 -0.27 -15.88 1.4738 美元/加元 1.3253 1.3296 -0.32 -4.23 1.3839 美元/离岸人民币 6.7088 6.7054 +0.05 +2.14 6.5680 澳元/美元 0.7596 0.7575 +0.28 +4.41 0.7275 新西兰元/美元 0.7150 0.7158 -0.11 +4.76 0.6825 澳元/日圆 78.190 78.020 +0.22 -10.76 87.620 新西兰元/日圆 73.590 73.710 -0.16 -10.23 81.980 英镑/日圆 127.62 127.92 -0.23 -27.99 177.22 澳元/新西兰元 1.0619 1.0576 +0.41 -0.42 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 汪红英/张若琪/李春喜/王颖/杜明霞/王兴亚/高琦/于春红)