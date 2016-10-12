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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 06:33 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元在美联储会议记录发布后守住涨幅，英镑反弹

(新增文末表格)
    * 美联储会议记录未改变美联储在12月加息的预期
    * 英镑受助于英国首相退欧计划的报导
    * 美元指数受升息预期带动触及七个月高位
    * 欧元兑美元跌至11周低点

    路透纽约10月12日 - 美元兑一篮子主要货币周三守在七个月高位附近，美国联邦储备
理事会(美联储/FED)的9月会议记录巩固了对美联储可能在12月加息的预期；而对英国经济
的担忧减轻，也带动英镑反弹。
    
    会议记录显示，多位有投票权的委员认为，如果美国经济继续增强，应该会在“相对短
时间内”加息。在有投票权和没有投票权的联储决策者中，有几位表示是否在9月升息的倾
向性难分伯仲。 
    
    会议记录发布后，美国短期利率期货变动不大。根据CME Group的FedWatch工具，联邦
基金利率期货走势暗示，交易商认为美联储在下月政策会议上加息的可能性为约9%，在12月
会议上加息的机率约为70%。
    
    会议记录发布后，美元指数 最初下滑，但之后反弹；纽约尾盘升0.21%，报97.90
0，接近会议记录发布前触及的七个月高位98.043。
    
    “会议记录表明他们更接近升息，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien称，
“我们仍预计美元将保持强劲。”
    
    美元兑日圆 尾盘升0.71%，报104.23日圆，稍早升至逾十周最高的104.48日圆。
欧元兑美元 跌0.35%，报1.1014美元，稍早触及11周低点1.1005美元。
    
    美元兑瑞郎 升0.16%，报0.9897瑞郎，接近稍早触及的11周高位0.9909瑞郎。
    
    英镑兑美元 纽约尾盘升0.67%，报1.2204美元，稍早一度大涨1.6%，报1.2326
美元。
    
    英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)允许议员对退欧进程进行一定的审查，舒缓
了市场对于英国“硬退欧”的担忧情绪。分析师表示，特蕾莎梅同议员讨论退欧计划可能会
导致让步，这将会降低脱欧对英国经济造成的损害。
    
    特蕾莎梅的提议“并没有消除硬脱欧的可能性，但的确意味着将会听取其他意见，因此
可能采取更温和的方式，”澳洲西太平洋银行高级汇市策略师Richard Franulovich表示。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元            1.1006   1.1053   -0.43   +1.34   1.0860
    美元/日圆            104.18   103.50   +0.66  -13.40   120.30
    欧元/日圆         114.65   114.40   +0.22  -12.13   130.47
    美元/瑞郎            0.9905   0.9881   +0.24   -1.13   1.0018
    英镑/美元            1.2206   1.2117   +0.73  -17.18   1.4738
    美元/加元            1.3274   1.3260   +0.11   -4.08   1.3839
    美元/离岸人民币    6.7246   6.7281   -0.05   +2.38   6.5680
    澳元/美元            0.7560   0.7535   +0.33   +3.92   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0902   1.0930   -0.26   +0.15   1.0886
    欧元/英镑         0.9016   0.9119   -1.13  +22.38   0.7367
    新西兰元/美元        0.7060   0.7051   +0.13   +3.44   0.6825
    美元/挪威克朗        8.2046   8.1772   +0.34   -7.19   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.0449   9.0417   +0.04   -5.79   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.8402   8.8182   +0.25   +4.66   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.7384   9.7491   -0.11   +6.19   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    

 (编译 李军/龚芳; 审校 母红)

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