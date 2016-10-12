更新版 1-《全球汇市》美元在美联储会议记录发布后守住涨幅，英镑反弹

(新增文末表格) * 美联储会议记录未改变美联储在12月加息的预期 * 英镑受助于英国首相退欧计划的报导 * 美元指数受升息预期带动触及七个月高位 * 欧元兑美元跌至11周低点 路透纽约10月12日 - 美元兑一篮子主要货币周三守在七个月高位附近，美国联邦储备 理事会(美联储/FED)的9月会议记录巩固了对美联储可能在12月加息的预期；而对英国经济 的担忧减轻，也带动英镑反弹。 会议记录显示，多位有投票权的委员认为，如果美国经济继续增强，应该会在“相对短 时间内”加息。在有投票权和没有投票权的联储决策者中，有几位表示是否在9月升息的倾 向性难分伯仲。 会议记录发布后，美国短期利率期货变动不大。根据CME Group的FedWatch工具，联邦 基金利率期货走势暗示，交易商认为美联储在下月政策会议上加息的可能性为约9%，在12月 会议上加息的机率约为70%。 会议记录发布后，美元指数 最初下滑，但之后反弹；纽约尾盘升0.21%，报97.90 0，接近会议记录发布前触及的七个月高位98.043。 “会议记录表明他们更接近升息，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien称， “我们仍预计美元将保持强劲。” 美元兑日圆 尾盘升0.71%，报104.23日圆，稍早升至逾十周最高的104.48日圆。 欧元兑美元 跌0.35%，报1.1014美元，稍早触及11周低点1.1005美元。 美元兑瑞郎 升0.16%，报0.9897瑞郎，接近稍早触及的11周高位0.9909瑞郎。 英镑兑美元 纽约尾盘升0.67%，报1.2204美元，稍早一度大涨1.6%，报1.2326 美元。 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)允许议员对退欧进程进行一定的审查，舒缓 了市场对于英国“硬退欧”的担忧情绪。分析师表示，特蕾莎梅同议员讨论退欧计划可能会 导致让步，这将会降低脱欧对英国经济造成的损害。 特蕾莎梅的提议“并没有消除硬脱欧的可能性，但的确意味着将会听取其他意见，因此 可能采取更温和的方式，”澳洲西太平洋银行高级汇市策略师Richard Franulovich表示。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1006 1.1053 -0.43 +1.34 1.0860 美元/日圆 104.18 103.50 +0.66 -13.40 120.30 欧元/日圆 114.65 114.40 +0.22 -12.13 130.47 美元/瑞郎 0.9905 0.9881 +0.24 -1.13 1.0018 英镑/美元 1.2206 1.2117 +0.73 -17.18 1.4738 美元/加元 1.3274 1.3260 +0.11 -4.08 1.3839 美元/离岸人民币 6.7246 6.7281 -0.05 +2.38 6.5680 澳元/美元 0.7560 0.7535 +0.33 +3.92 0.7275 欧元/瑞郎 1.0902 1.0930 -0.26 +0.15 1.0886 欧元/英镑 0.9016 0.9119 -1.13 +22.38 0.7367 新西兰元/美元 0.7060 0.7051 +0.13 +3.44 0.6825 美元/挪威克朗 8.2046 8.1772 +0.34 -7.19 8.8398 欧元/挪威克朗 9.0449 9.0417 +0.04 -5.79 9.6011 美元/瑞典克朗 8.8402 8.8182 +0.25 +4.66 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.7384 9.7491 -0.11 +6.19 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李军/龚芳; 审校 母红)