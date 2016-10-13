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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 12:32 BJT

《全球汇市》美元/日圆脱离两个半月高位，因中国贸易数据疲弱

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价  
    欧元/美元            1.1015  1.1006  +0.08  +1.43  1.0860
    美元/日圆            103.81  104.18  -0.36 -13.71  120.30
    欧元/日圆         114.36  114.65  -0.25 -12.35  130.47
    美元/瑞郎            0.9891  0.9905  -0.14  -1.27  1.0018
    英镑/美元            1.2182  1.2206  -0.20 -17.34  1.4738
    美元/加元            1.3286  1.3274  +0.09  -4.00  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7363  6.7246  +0.17  +2.56  6.5680
    澳元/美元            0.7529  0.7560  -0.41  +3.49  0.7275
    新西兰元/美元        0.7053  0.7060  -0.10  +3.34  0.6825
    澳元/日圆         78.180  78.770  -0.75 -10.77  87.620
    新西兰元/日圆     73.220  73.550  -0.45 -10.69  81.980
    英镑/日圆         126.47  127.18  -0.56 -28.64  177.22
    澳元/新西兰元     1.0675  1.0701  -0.24  +0.10  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 张涛/李婷仪/孙茉莉/侯雪萍/李春喜 审校 李爽/艾茂林/徐文焰/于春红/龚芳)

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