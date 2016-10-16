更新版 1-《全球汇市》美元上涨，因美国数据巩固12月加息预期

(新增文末汇率收盘表格) * 美联储主席叶伦表达了对美国经济的担忧 * 美国零售销售稳健增长 * 对12月加息的预期提振美元 * 中国通胀数据重压日圆 路透纽约10月14日 - 美元周五上涨，本周表现为逾七个月最佳，此前美国公布了强劲 的9月零售销售和生产者物价数据，巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在12月升息 的预期。 美联储主席叶伦表示，美联储可能需要实施“高压”政策，才能使经济从危机中复苏。 讲话发表后，美元兑日圆和欧元一度缩减涨幅。 分析师表示，叶伦对经济的观点没有改变12月加息的预期。 “叶伦的讲话更多是关于美联储对未来的展望，她对刚刚过去的金融危机的担心揭示了 美联储对升息如此犹豫不决的原因，”Western Union Business Solutions高级市场分析师 Joe Manimbo称。 美元指数 升0.4%，报97.935，本周大涨1.4%，本月迄今升幅达到2.5%。 避险日圆 和瑞郎 兑美元下滑，此前中国公布的生产者物价指数近五年来首 次上涨，提振了风险意愿。对于近几个月一直在对抗通缩威胁的全球经济而言，中国的数据 是个好兆头。 美国9月零售销售反弹，因汽车销售增长，且可自由支配开支增加，反映国内需求稳健 ，巩固了美联储将在12月升息的预期。周五公布的另一项数据显示，通胀攀升，生产者物价 上月普涨，录得2014年12月以来最大同比增幅。上述数据是美国经济继上半年表现疲弱后， 第三季重拾动能的最新迹象。 周三美联储发布的9月货币政策会议记录促使投资人将美国在12月加息的几率押注上调 至70%。 美元兑日圆 升0.3%，报104.03日圆，本周大涨1.2%。 欧元兑美元 跌0.6%，报1.0992美元，稍早触及7月底来最低的1.0983美元，本周 欧元兑美元大跌1.6%，为2月底来最差周度表现。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0969 1.1056 -0.79 +1.00 1.0860 美元/日圆 104.18 103.68 +0.48 -13.40 120.30 欧元/日圆 114.23 114.61 -0.33 -12.45 130.47 美元/瑞郎 0.9899 0.9858 +0.42 -1.19 1.0018 英镑/美元 1.2185 1.2251 -0.54 -17.32 1.4738 美元/加元 1.3138 1.3188 -0.38 -5.07 1.3839 美元/离岸人民币 6.7370 6.7338 +0.05 +2.57 6.5680 澳元/美元 0.7611 0.7568 +0.57 +4.62 0.7275 欧元/瑞郎 1.0863 1.0901 -0.35 -0.21 1.0886 欧元/英镑 0.9001 0.9017 -0.18 +22.18 0.7367 新西兰元/美元 0.7081 0.7089 -0.11 +3.75 0.6825 美元/挪威克朗 8.2190 8.1487 +0.86 -7.02 8.8398 欧元/挪威克朗 9.0173 9.0094 +0.09 -6.08 9.6011 美元/瑞典克朗 8.8380 8.7896 +0.55 +4.64 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.6943 9.7171 -0.23 +5.71 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)