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亚洲 | 2016年 10月 16日 星期日 13:35 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元上涨，因美国数据巩固12月加息预期

(新增文末汇率收盘表格)
    * 美联储主席叶伦表达了对美国经济的担忧
    * 美国零售销售稳健增长
    * 对12月加息的预期提振美元
    * 中国通胀数据重压日圆

    路透纽约10月14日 - 美元周五上涨，本周表现为逾七个月最佳，此前美国公布了强劲
的9月零售销售和生产者物价数据，巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在12月升息
的预期。
    
    美联储主席叶伦表示，美联储可能需要实施“高压”政策，才能使经济从危机中复苏。
 讲话发表后，美元兑日圆和欧元一度缩减涨幅。
    
    分析师表示，叶伦对经济的观点没有改变12月加息的预期。
    
    “叶伦的讲话更多是关于美联储对未来的展望，她对刚刚过去的金融危机的担心揭示了
美联储对升息如此犹豫不决的原因，”Western Union Business Solutions高级市场分析师
Joe Manimbo称。
    
    美元指数 升0.4%，报97.935，本周大涨1.4%，本月迄今升幅达到2.5%。
    
    避险日圆 和瑞郎 兑美元下滑，此前中国公布的生产者物价指数近五年来首
次上涨，提振了风险意愿。对于近几个月一直在对抗通缩威胁的全球经济而言，中国的数据
是个好兆头。
    
    美国9月零售销售反弹，因汽车销售增长，且可自由支配开支增加，反映国内需求稳健
，巩固了美联储将在12月升息的预期。周五公布的另一项数据显示，通胀攀升，生产者物价
上月普涨，录得2014年12月以来最大同比增幅。上述数据是美国经济继上半年表现疲弱后，
第三季重拾动能的最新迹象。 
    
    周三美联储发布的9月货币政策会议记录促使投资人将美国在12月加息的几率押注上调
至70%。
    
    美元兑日圆 升0.3%，报104.03日圆，本周大涨1.2%。
    
    欧元兑美元 跌0.6%，报1.0992美元，稍早触及7月底来最低的1.0983美元，本周
欧元兑美元大跌1.6%，为2月底来最差周度表现。
    
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.0969   1.1056   -0.79   +1.00   1.0860
    美元/日圆            104.18   103.68   +0.48  -13.40   120.30
    欧元/日圆         114.23   114.61   -0.33  -12.45   130.47
    美元/瑞郎            0.9899   0.9858   +0.42   -1.19   1.0018
    英镑/美元            1.2185   1.2251   -0.54  -17.32   1.4738
    美元/加元            1.3138   1.3188   -0.38   -5.07   1.3839
    美元/离岸人民币      6.7370   6.7338   +0.05   +2.57   6.5680
    澳元/美元            0.7611   0.7568   +0.57   +4.62   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0863   1.0901   -0.35   -0.21   1.0886
    欧元/英镑         0.9001   0.9017   -0.18  +22.18   0.7367
    新西兰元/美元        0.7081   0.7089   -0.11   +3.75   0.6825
    美元/挪威克朗        8.2190   8.1487   +0.86   -7.02   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.0173   9.0094   +0.09   -6.08   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.8380   8.7896   +0.55   +4.64   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.6943   9.7171   -0.23   +5.71   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
　　

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