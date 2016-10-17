更新版 1-《全球汇市》美元走软，因获利了结和通胀预期

* 美联储主席叶伦称，需要“高压经济”政策 * 美联储副主席费舍尔称升息有困难 * 预计欧洲央行周四会议上将保持政策不变 (新增文末汇率表格) 路透纽约10月17日 - 美元周一从七个月高位回落。市场斟酌，在升息前美国联邦储备 理事会(FED/美联储)是否会允许通胀升穿目标。投资者在近期大涨后亦锁定获利。 美联储主席叶伦上周五表示，美联储可能需要实施“高压”经济政策来逆转2008-2009 年经济危机造成的损害。 “问题是，如果联储让通胀大幅攀升，那么，在周期的末端，将不得不以非常大的幅度 来收紧政策，”道明证券的北美汇市策略师Mark McCormick表示。 投资者还在近期上涨后锁定部分获利，美元指数 在过去两月劲扬3.5%。 美元指数尾盘下跌0.16%，报97.862，在隔夜交易时段触及3月10日以来最高98.169。 “市场开始锁定部分看涨美元头寸的获利，美元在过去几周表现亮丽，”McCormick说 。 美联储副主席费舍尔今日承认，“非常低的利率加大了货币政策的难度，”他还指出， 美联储逐步升息“并不是那么简单”。 “费舍尔对美联储控制利率曲线的可能性持更加怀疑的态度，”BK Asset Management 的外汇策略部董事总经理Boris Schlossberg表示。 “我认为，他试图表明，联储将会坚持更为传统的货币政策，”Schlossberg说。 随着经济的改善，欧洲央行也开始考虑撤走购债计划等非常规宽松举措。 欧洲央行将于周四召开政策会议，接受路透调查的交易商预计，欧洲央行将会保持政策 不变。 “欧元区的成长温和，但是扩张性的，我认为，德拉吉或多或少对欧元区目前的经济表 现感到满意，”Schlossberg说。 预计欧洲央行将把资产购买计划延长至明年3月后，然后在明年的某个时点开始缩减资 产购买规模。 欧元兑美元 上扬0.28%，报1.10美元。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0997 1.0969 +0.26 +1.26 1.0860 美元/日圆 103.89 104.18 -0.28 -13.64 120.30 欧元/日圆 114.22 114.23 -0.01 -12.45 130.47 美元/瑞郎 0.9891 0.9899 -0.08 -1.27 1.0018 英镑/美元 1.2181 1.2185 -0.03 -17.35 1.4738 美元/加元 1.3123 1.3138 -0.11 -5.17 1.3839 美元/离岸人民币 6.7454 6.7370 +0.12 +2.70 6.5680 澳元/美元 0.7625 0.7611 +0.18 +4.81 0.7275 欧元/瑞郎 1.0876 1.0863 +0.12 -0.09 1.0886 欧元/英镑 0.9027 0.9001 +0.29 +22.53 0.7367 新西兰元/美元 0.7127 0.7081 +0.65 +4.42 0.6825 美元/挪威克朗 8.1739 8.2190 -0.55 -7.53 8.8398 欧元/挪威克朗 9.0007 9.0173 -0.18 -6.25 9.6011 美元/瑞典克朗 8.8103 8.8380 -0.31 +4.31 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.6906 9.6943 -0.04 +5.67 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 母红/张涛; 审校 利棣儿/龚芳)