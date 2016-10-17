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亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 06:13 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元走软，因获利了结和通胀预期

* 美联储主席叶伦称，需要“高压经济”政策
    * 美联储副主席费舍尔称升息有困难
    * 预计欧洲央行周四会议上将保持政策不变

 (新增文末汇率表格)
    路透纽约10月17日 - 美元周一从七个月高位回落。市场斟酌，在升息前美国联邦储备
理事会(FED/美联储)是否会允许通胀升穿目标。投资者在近期大涨后亦锁定获利。
    
    美联储主席叶伦上周五表示，美联储可能需要实施“高压”经济政策来逆转2008-2009
年经济危机造成的损害。

    “问题是，如果联储让通胀大幅攀升，那么，在周期的末端，将不得不以非常大的幅度
来收紧政策，”道明证券的北美汇市策略师Mark McCormick表示。
    
    投资者还在近期上涨后锁定部分获利，美元指数 在过去两月劲扬3.5%。
    
    美元指数尾盘下跌0.16%，报97.862，在隔夜交易时段触及3月10日以来最高98.169。

    “市场开始锁定部分看涨美元头寸的获利，美元在过去几周表现亮丽，”McCormick说
。

    美联储副主席费舍尔今日承认，“非常低的利率加大了货币政策的难度，”他还指出，
美联储逐步升息“并不是那么简单”。
    
    “费舍尔对美联储控制利率曲线的可能性持更加怀疑的态度，”BK Asset Management
的外汇策略部董事总经理Boris Schlossberg表示。

    “我认为，他试图表明，联储将会坚持更为传统的货币政策，”Schlossberg说。
    
    随着经济的改善，欧洲央行也开始考虑撤走购债计划等非常规宽松举措。
    
    欧洲央行将于周四召开政策会议，接受路透调查的交易商预计，欧洲央行将会保持政策
不变。

    “欧元区的成长温和，但是扩张性的，我认为，德拉吉或多或少对欧元区目前的经济表
现感到满意，”Schlossberg说。

    预计欧洲央行将把资产购买计划延长至明年3月后，然后在明年的某个时点开始缩减资
产购买规模。
    
    欧元兑美元 上扬0.28%，报1.10美元。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元            1.0997   1.0969   +0.26   +1.26   1.0860
    美元/日圆            103.89   104.18   -0.28  -13.64   120.30
    欧元/日圆         114.22   114.23   -0.01  -12.45   130.47
    美元/瑞郎            0.9891   0.9899   -0.08   -1.27   1.0018
    英镑/美元            1.2181   1.2185   -0.03  -17.35   1.4738
    美元/加元            1.3123   1.3138   -0.11   -5.17   1.3839
    美元/离岸人民币      6.7454   6.7370   +0.12   +2.70   6.5680
    澳元/美元            0.7625   0.7611   +0.18   +4.81   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0876   1.0863   +0.12   -0.09   1.0886
    欧元/英镑         0.9027   0.9001   +0.29  +22.53   0.7367
    新西兰元/美元        0.7127   0.7081   +0.65   +4.42   0.6825
    美元/挪威克朗        8.1739   8.2190   -0.55   -7.53   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.0007   9.0173   -0.18   -6.25   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.8103   8.8380   -0.31   +4.31   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.6906   9.6943   -0.04   +5.67   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 母红/张涛; 审校 利棣儿/龚芳)

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