更新版 1-《全球汇市》美元持平，市场关注美联储政策

* 投资者关注美联储政策 * 美国消费者物价涨幅攀升 * 英镑走强，因英国退欧可能推迟 (新增汇率表格) 路透纽约10月18日 - 美元周二小幅走软，连跌第二日，因投资者在美元近期走强后锁 定部分获利，并斟酌美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会在年内升息。 美元自9月底以来已累积攀升约3%，与美国指标公债收益率 走势一致，因预 期美联储将在12月升息，10年期公债收益率升至1.8%之上的四个月高位。 “美元走强，因更多人认为美联储将在12月升息，”Brown Brothers Harriman的汇市 策略部全球主管Marc Chandler表示。 过去几天公布的美国经济数据转弱，其中包括上周五出炉的零售销售数据令人失望，这 促使投资者锁定部分获利。 “部分美国经济数据令人失望。我认为，这引发美元小幅回调。这充其量是近期上涨后 的技术性修正，”Chandler说。 周二公布的数据显示，9月美国消费者物价指数录得五个月来最大涨幅。 美元指数 尾盘持平，报97.890。 近几周，美元基本跟随公债收益率而动。随着投资者预期升息的机率增强，公债收益率 攀升。 “美元跟随债市而动。多数市场人士密切关注美联储的动向，判断12月升息的可能性， 因为升息机率增加或降低，在一定程度上影响美元的走势，”TJM Brokerage的外汇联席主 管Richard Scalone表示。 英镑是今日兑美元表现最佳的货币之一，之前一位代表英国政府的律师表示，退欧协议 “很可能”须获得议会的批准，另外，今日公布的英国通胀数据强于预期。 “这让原来过度偏空的市场(感到意外)，且给英国是否会尽早启动退欧进程蒙上了一层 不确定性。部分空头遭挤轧，”Scalone表示。 英镑兑美元 尾盘上扬0.92%，报1.2294美元。 市场还关注欧洲央行周四举行的政策会议。接受路透调查的多数分析师预计，央行将保 持政策不变。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0978 1.0997 -0.17 +1.09 1.0860 美元/日圆 103.85 103.89 -0.04 -13.67 120.30 欧元/日圆 114.03 114.22 -0.17 -12.60 130.47 美元/瑞郎 0.9893 0.9891 +0.02 -1.25 1.0018 英镑/美元 1.2296 1.2181 +0.94 -16.57 1.4738 美元/加元 1.3107 1.3123 -0.12 -5.29 1.3839 美元/离岸人民币 6.7421 6.7454 -0.05 +2.65 6.5680 澳元/美元 0.7662 0.7625 +0.49 +5.32 0.7275 欧元/瑞郎 1.0870 1.0876 -0.06 -0.15 1.0886 欧元/英镑 0.8934 0.9027 -1.03 +21.27 0.7367 新西兰元/美元 0.7187 0.7127 +0.84 +5.30 0.6825 美元/挪威克朗 8.1514 8.1739 -0.28 -7.79 8.8398 欧元/挪威克朗 8.9489 9.0007 -0.58 -6.79 9.6011 美元/瑞典克朗 8.8259 8.8103 +0.18 +4.49 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.6937 9.6906 +0.03 +5.71 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 母红; 审校 利棣儿)