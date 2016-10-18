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亚洲 | 2016年 10月 19日 星期三 06:39 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元持平，市场关注美联储政策

* 投资者关注美联储政策
    * 美国消费者物价涨幅攀升
    * 英镑走强，因英国退欧可能推迟

 (新增汇率表格)
    路透纽约10月18日 - 美元周二小幅走软，连跌第二日，因投资者在美元近期走强后锁
定部分获利，并斟酌美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会在年内升息。
    
    美元自9月底以来已累积攀升约3%，与美国指标公债收益率 走势一致，因预
期美联储将在12月升息，10年期公债收益率升至1.8%之上的四个月高位。

    “美元走强，因更多人认为美联储将在12月升息，”Brown Brothers Harriman的汇市
策略部全球主管Marc Chandler表示。
    
    过去几天公布的美国经济数据转弱，其中包括上周五出炉的零售销售数据令人失望，这
促使投资者锁定部分获利。

    “部分美国经济数据令人失望。我认为，这引发美元小幅回调。这充其量是近期上涨后
的技术性修正，”Chandler说。
    
    周二公布的数据显示，9月美国消费者物价指数录得五个月来最大涨幅。

    美元指数 尾盘持平，报97.890。
    
    近几周，美元基本跟随公债收益率而动。随着投资者预期升息的机率增强，公债收益率
攀升。

    “美元跟随债市而动。多数市场人士密切关注美联储的动向，判断12月升息的可能性，
因为升息机率增加或降低，在一定程度上影响美元的走势，”TJM Brokerage的外汇联席主
管Richard Scalone表示。

    英镑是今日兑美元表现最佳的货币之一，之前一位代表英国政府的律师表示，退欧协议
“很可能”须获得议会的批准，另外，今日公布的英国通胀数据强于预期。

    “这让原来过度偏空的市场(感到意外)，且给英国是否会尽早启动退欧进程蒙上了一层
不确定性。部分空头遭挤轧，”Scalone表示。

    英镑兑美元 尾盘上扬0.92%，报1.2294美元。
    
    市场还关注欧洲央行周四举行的政策会议。接受路透调查的多数分析师预计，央行将保
持政策不变。
        
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.0978   1.0997   -0.17   +1.09   1.0860
    美元/日圆            103.85   103.89   -0.04  -13.67   120.30
    欧元/日圆         114.03   114.22   -0.17  -12.60   130.47
    美元/瑞郎            0.9893   0.9891   +0.02   -1.25   1.0018
    英镑/美元            1.2296   1.2181   +0.94  -16.57   1.4738
    美元/加元            1.3107   1.3123   -0.12   -5.29   1.3839
    美元/离岸人民币      6.7421   6.7454   -0.05   +2.65   6.5680
    澳元/美元            0.7662   0.7625   +0.49   +5.32   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0870   1.0876   -0.06   -0.15   1.0886
    欧元/英镑         0.8934   0.9027   -1.03  +21.27   0.7367
    新西兰元/美元        0.7187   0.7127   +0.84   +5.30   0.6825
    美元/挪威克朗        8.1514   8.1739   -0.28   -7.79   8.8398
    欧元/挪威克朗     8.9489   9.0007   -0.58   -6.79   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.8259   8.8103   +0.18   +4.49   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.6937   9.6906   +0.03   +5.71   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 母红; 审校 利棣儿)

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