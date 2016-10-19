更新版 1-《全球汇市》欧元兑美元走软，静待欧洲央行政策会议

* 欧元小幅走软，市场静待欧洲央行周四举行政策会议 * 加元走软，因加拿大央行政策立场鸽派 * 澳元走强，因中国数据强劲 (新增汇率表格) 路透纽约10月19日 - 欧元兑美元周三走软，因投资者关注，欧洲央行总裁德拉吉是否 会在周四会议上暗示，央行将开始缩减购债规模。 知情人士上周表示，欧洲央行可能在10月会议上讨论对资产购买计划进行技术性调整， 但可能要等到12月才会做决定。 “在欧洲央行会议前，市场出现少量欧元卖盘。部分市场人士关注，德拉吉是否会强烈 驳斥近期有关欧洲央行将开始缩减购债规模的传言，”Westpac Banking Corp的高级汇市策 略师Richard Franulovich表示。 欧元兑美元 下跌0.11%，报1.097美元。 任何欧洲央行计划缩减购债规模的迹象，可能搅动全球债市，并引发汇市波动。 “一旦(德拉吉)发出任何支持在某个时点缩减购债的信号，这将对全球固定收益资产非 常不利，”Franulovich表示。 近几周，美元基本跟随美国公债收益率的走势而动，因市场认为，美国联邦储备理事会 (FED/美联储)可能在12月会议上升息。 本月迄今，美元已累积上扬约3%，与美国指标公债收益率升势一致，期间美国10年期公 债收益率 升至1.8%之上四个月高位。 美元指数周三基本持稳，之前两日小跌，因投资者继续斟酌12月升息的可能性，并在近 期上涨后锁定获利。 美元指数 最新上扬0.02%，报97.895。 加元走软，之前加拿大央行下调经济成长预估，且总裁波洛兹表示，央行在会上讨论了 是否要进一步放宽货币政策。 “加拿大央行的确保持了鸽派的基调，这表明我们不应该现在就排除降息的可能性，” 加拿大帝国商业银行的高级宏观和外汇策略师Bipan Rai表示。 澳元走强，因数据显示，第三季中国经济增长稳定保持在6.7%的水平，且有望实现中国 政府制定的年度增长目标。 “这表明，需求仍然良好，尤其是对商品的需求。从短期来看，这会支撑澳元，”Rai 说。 加元兑美元 跌0.15%，报1.31加元，澳元兑美元 涨0.67%，报0.77美元。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0972 1.0978 -0.05 +1.03 1.0860 美元/日圆 103.44 103.85 -0.39 -14.01 120.30 欧元/日圆 113.49 114.03 -0.47 -13.01 130.47 美元/瑞郎 0.9888 0.9893 -0.05 -1.30 1.0018 英镑/美元 1.2281 1.2296 -0.12 -16.67 1.4738 美元/加元 1.3113 1.3107 +0.05 -5.25 1.3839 美元/离岸人民币 6.7379 6.7421 -0.06 +2.59 6.5680 澳元/美元 0.7721 0.7662 +0.77 +6.13 0.7275 欧元/瑞郎 1.0851 1.0870 -0.17 -0.32 1.0886 欧元/英镑 0.8928 0.8934 -0.07 +21.19 0.7367 新西兰元/美元 0.7227 0.7187 +0.56 +5.89 0.6825 美元/挪威克朗 8.1333 8.1514 -0.22 -7.99 8.8398 欧元/挪威克朗 8.9254 8.9489 -0.26 -7.04 9.6011 美元/瑞典克朗 8.8341 8.8259 +0.09 +4.59 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.6950 9.6937 +0.01 +5.72 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 母红; 审校 利棣儿)