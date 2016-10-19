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亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 06:33 BJT

更新版 1-《全球汇市》欧元兑美元走软，静待欧洲央行政策会议

* 欧元小幅走软，市场静待欧洲央行周四举行政策会议
    * 加元走软，因加拿大央行政策立场鸽派
    * 澳元走强，因中国数据强劲

 (新增汇率表格)
    路透纽约10月19日 - 欧元兑美元周三走软，因投资者关注，欧洲央行总裁德拉吉是否
会在周四会议上暗示，央行将开始缩减购债规模。
    
    知情人士上周表示，欧洲央行可能在10月会议上讨论对资产购买计划进行技术性调整，
但可能要等到12月才会做决定。
    
    “在欧洲央行会议前，市场出现少量欧元卖盘。部分市场人士关注，德拉吉是否会强烈
驳斥近期有关欧洲央行将开始缩减购债规模的传言，”Westpac Banking Corp的高级汇市策
略师Richard Franulovich表示。

    欧元兑美元 下跌0.11%，报1.097美元。

    任何欧洲央行计划缩减购债规模的迹象，可能搅动全球债市，并引发汇市波动。
    
    “一旦(德拉吉)发出任何支持在某个时点缩减购债的信号，这将对全球固定收益资产非
常不利，”Franulovich表示。
    
    近几周，美元基本跟随美国公债收益率的走势而动，因市场认为，美国联邦储备理事会
(FED/美联储)可能在12月会议上升息。

    本月迄今，美元已累积上扬约3%，与美国指标公债收益率升势一致，期间美国10年期公
债收益率 升至1.8%之上四个月高位。
    
    美元指数周三基本持稳，之前两日小跌，因投资者继续斟酌12月升息的可能性，并在近
期上涨后锁定获利。
    
    美元指数 最新上扬0.02%，报97.895。
    
    加元走软，之前加拿大央行下调经济成长预估，且总裁波洛兹表示，央行在会上讨论了
是否要进一步放宽货币政策。

    “加拿大央行的确保持了鸽派的基调，这表明我们不应该现在就排除降息的可能性，”
加拿大帝国商业银行的高级宏观和外汇策略师Bipan Rai表示。
    
    澳元走强，因数据显示，第三季中国经济增长稳定保持在6.7%的水平，且有望实现中国
政府制定的年度增长目标。

    “这表明，需求仍然良好，尤其是对商品的需求。从短期来看，这会支撑澳元，”Rai
说。
    
    加元兑美元 跌0.15%，报1.31加元，澳元兑美元 涨0.67%，报0.77美元。  
    
        
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.0972   1.0978   -0.05   +1.03   1.0860
    美元/日圆            103.44   103.85   -0.39  -14.01   120.30
    欧元/日圆         113.49   114.03   -0.47  -13.01   130.47
    美元/瑞郎            0.9888   0.9893   -0.05   -1.30   1.0018
    英镑/美元            1.2281   1.2296   -0.12  -16.67   1.4738
    美元/加元            1.3113   1.3107   +0.05   -5.25   1.3839
    美元/离岸人民币      6.7379   6.7421   -0.06   +2.59   6.5680
    澳元/美元            0.7721   0.7662   +0.77   +6.13   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0851   1.0870   -0.17   -0.32   1.0886
    欧元/英镑         0.8928   0.8934   -0.07  +21.19   0.7367
    新西兰元/美元        0.7227   0.7187   +0.56   +5.89   0.6825
    美元/挪威克朗        8.1333   8.1514   -0.22   -7.99   8.8398
    欧元/挪威克朗     8.9254   8.9489   -0.26   -7.04   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.8341   8.8259   +0.09   +4.59   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.6950   9.6937   +0.01   +5.72   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
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 (编译 母红; 审校 利棣儿)

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