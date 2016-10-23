重温稿 - 《全球汇市》美元指数攀升至近八个月高位，欧元走软

* 美元走强，因市场预计美联储可能在12月升息 * 如果希拉里当选美国总统，升息的可能性更高 * 欧元走软，部分因中国重新平衡外汇储备 路透纽约10月21日 - 美元指数周五攀升至2月初以来最高，受助于美国联邦储备理事会 (FED/美联储)年内升息的预期增强，以及欧元跌至七个月低位。 包括纽约联储总裁杜德利在内的联储官员的鹰派讲话，以及希拉里当选美国总统的预期 升温，导致对美联储年内升息的押注增加。 杜德利周三表示，如果美国经济继续沿着既定的轨道发展，美联储可能在今年稍后升息 。 “部分联储官员的讲话给人的感觉是，决策者已准备好在12月采取行动，但还有一部分 原因是，市场认为，如果希拉里而非特朗普当选，12月升息的可能性要大得多，”花旗集团 的汇市策略部全球主管Steven Englander表示。 市场认为，如果特朗普当选，更可能带来不确定性，并可能造成市场波动，从而导致升 息被推迟。 根据CME Group的FedWatch工具，交易商现已消化的美联储在12月会议上升息的机率为7 0%，高于两周前的64%。 美元指数 盘中触及2月3日以来最高98.813。欧元兑美元 跌至3月10日来最 低1.0859美元。 欧元走软是因欧洲央行周四政策会议提振美元。 欧洲央行总裁德拉吉保留了行动的多种选项，并强调在货币宽松度“非常大”的情况下 ，等待已久的通胀攀升计日可期。 导致欧元走软的另一个原因可能是，中国央行重新平衡外汇储备，因人民币贬值的速度 快于预期。 中国人民币兑美元 周五跌穿6.75元人民币， 之前人民币中间价跌穿该水平，为 六年来首次。 “昨晚，当人民币开始走软，我们看到欧元也走低，”花旗的Englander说。 “有这样一种观点，如果中国的资产外流强劲，说明中国居民在买入美元，这就意味着 中国央行的美元储备减少。那么，美元和欧元储备的比率就会失衡，因此，央行卖出部分欧 元来重新平衡与美元的比率。”(完) 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0882 1.0928 -0.42 +0.20 1.0860 美元/日圆 103.80 103.94 -0.13 -13.72 120.30 欧元/日圆 112.98 113.59 -0.54 -13.41 130.47 美元/瑞郎 0.9934 0.9923 +0.11 -0.84 1.0018 英镑/美元 1.2233 1.2250 -0.14 -17.00 1.4738 美元/加元 1.3331 1.3228 +0.78 -3.67 1.3839 美元/离岸人民币 6.7700 6.7466 +0.35 +3.08 6.5680 澳元/美元 0.7602 0.7624 -0.29 +4.49 0.7275 欧元/瑞郎 1.0812 1.0847 -0.32 -0.68 1.0886 欧元/英镑 0.8898 0.8925 -0.30 +20.78 0.7367 新西兰元/美元 0.7162 0.7188 -0.36 +4.94 0.6825 美元/挪威克朗 8.2466 8.1823 +0.79 -6.71 8.8398 欧元/挪威克朗 8.9771 8.9423 +0.39 -6.50 9.6011 美元/瑞典克朗 8.9181 8.8703 +0.54 +5.58 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.7073 9.6967 +0.11 +5.85 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 母红; 审校 利棣儿)