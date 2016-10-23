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亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 07:11 BJT

重温稿 - 《全球汇市》美元指数攀升至近八个月高位，欧元走软

* 美元走强，因市场预计美联储可能在12月升息
    * 如果希拉里当选美国总统，升息的可能性更高
    * 欧元走软，部分因中国重新平衡外汇储备

    路透纽约10月21日 - 美元指数周五攀升至2月初以来最高，受助于美国联邦储备理事会
(FED/美联储)年内升息的预期增强，以及欧元跌至七个月低位。
    
    包括纽约联储总裁杜德利在内的联储官员的鹰派讲话，以及希拉里当选美国总统的预期
升温，导致对美联储年内升息的押注增加。

    杜德利周三表示，如果美国经济继续沿着既定的轨道发展，美联储可能在今年稍后升息
。
    
    “部分联储官员的讲话给人的感觉是，决策者已准备好在12月采取行动，但还有一部分
原因是，市场认为，如果希拉里而非特朗普当选，12月升息的可能性要大得多，”花旗集团
的汇市策略部全球主管Steven Englander表示。
    
    市场认为，如果特朗普当选，更可能带来不确定性，并可能造成市场波动，从而导致升
息被推迟。

    根据CME Group的FedWatch工具，交易商现已消化的美联储在12月会议上升息的机率为7
0%，高于两周前的64%。
    
    美元指数 盘中触及2月3日以来最高98.813。欧元兑美元 跌至3月10日来最
低1.0859美元。
    
    欧元走软是因欧洲央行周四政策会议提振美元。
    
    欧洲央行总裁德拉吉保留了行动的多种选项，并强调在货币宽松度“非常大”的情况下
，等待已久的通胀攀升计日可期。
    
    导致欧元走软的另一个原因可能是，中国央行重新平衡外汇储备，因人民币贬值的速度
快于预期。
    
    中国人民币兑美元 周五跌穿6.75元人民币， 之前人民币中间价跌穿该水平，为
六年来首次。

    “昨晚，当人民币开始走软，我们看到欧元也走低，”花旗的Englander说。

    “有这样一种观点，如果中国的资产外流强劲，说明中国居民在买入美元，这就意味着
中国央行的美元储备减少。那么，美元和欧元储备的比率就会失衡，因此，央行卖出部分欧
元来重新平衡与美元的比率。”(完)    
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.0882   1.0928   -0.42   +0.20   1.0860
    美元/日圆            103.80   103.94   -0.13  -13.72   120.30
    欧元/日圆         112.98   113.59   -0.54  -13.41   130.47
    美元/瑞郎            0.9934   0.9923   +0.11   -0.84   1.0018
    英镑/美元            1.2233   1.2250   -0.14  -17.00   1.4738
    美元/加元            1.3331   1.3228   +0.78   -3.67   1.3839
    美元/离岸人民币     6.7700   6.7466   +0.35   +3.08   6.5680
    澳元/美元            0.7602   0.7624   -0.29   +4.49   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0812   1.0847   -0.32   -0.68   1.0886
    欧元/英镑         0.8898   0.8925   -0.30  +20.78   0.7367
    新西兰元/美元        0.7162   0.7188   -0.36   +4.94   0.6825
    美元/挪威克朗        8.2466   8.1823   +0.79   -6.71   8.8398
    欧元/挪威克朗     8.9771   8.9423   +0.39   -6.50   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.9181   8.8703   +0.54   +5.58   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.7073   9.6967   +0.11   +5.85   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
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 (编译 母红; 审校 利棣儿)

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