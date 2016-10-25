更新版 1-《全球汇市》美元走软，英央行总裁卡尼打压欧洲会进一步放宽政策的押注

* 美元兑欧元从近八个月高位回落 * 美元兑日圆在触及约三个月高位后转至持平 * 英镑兑美元从逾两周低位反弹 * 美联储12月升息的机率增至逾78%-FedWatch (新增文末表格) 路透纽约10月25日 - 美元兑欧元周二从近八个月高位回落，兑日圆从约三个月峰值下滑，之前英国央行 总裁卡尼的讲话，让对欧洲决策者将进一步追加刺激举措的预期受到质疑。 卡尼表示，“毫无疑问”，英国央行将在下周举行的议息会议上考虑英镑走软。分析师称，这番讲话给英 国央行不久将会降息的预期泼冷水，同时也令欧洲央行将倾向于更积极地放宽政策的预期降温。 英国央行9月初表示，如果经济一如预期放缓，今年可能再度降息。 “卡尼的讲话给欧洲决策者放宽政策的前景蒙上了一层疑云，”BK Asset Management的董事总经理Kathy Lien表示。她说，交易商可能在卡尼讲话后回补欧元和英镑空头，导致欧元兑美元反弹，英镑兑美元缩减跌 幅。 美元指数 本月累积上涨3.4%，因市场预期，在其它主要央行致力于宽松政策之时，美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将在12月收紧政策。 美元指数纽约尾盘下跌0.07%，报98.687，稍早触及九个月高位99.119。 欧元兑美元 尾盘上扬0.09%，报1.0890美元，稍早下跌约0.3%，触及近八个月低位1.0851美元。 美元兑日圆 持平104.17日圆，在纽约汇市上午的交易中触及约三个月高位104.87日圆。美元兑瑞郎 小涨，报0.9943瑞郎，但脱离稍早触及的近八个月高位0.9998瑞郎。 英镑兑美元 最新仅下跌0.35%，盘中一度下跌超过1%，至逾两周低位1.2082美元后缩减跌幅。 “过度偏多美元的市场被搞得措手不及，”TJM Brokerage的外汇部门联席主管Richard Scalone表示。 对美联储12月升息的预期仍然高涨，这限制了美元的跌幅。根据CME Group的FedWatch工具，交易商最新 预计，美联储12月升息的机率超过78%。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0886 1.0880 +0.06 +0.24 1.0860 美元/日圆 104.22 104.17 +0.05 -13.37 120.30 欧元/日圆 113.44 113.32 +0.11 -13.05 130.47 美元/瑞郎 0.9939 0.9931 +0.08 -0.79 1.0018 英镑/美元 1.2186 1.2235 -0.40 -17.32 1.4738 美元/加元 1.3349 1.3285 +0.48 -3.54 1.3839 美元/离岸人民币 6.7732 6.7819 -0.13 +3.12 6.5680 澳元/美元 0.7645 0.7609 +0.47 +5.09 0.7275 欧元/瑞郎 1.0824 1.0808 +0.15 -0.57 1.0886 欧元/英镑 0.8934 0.8898 +0.40 +21.27 0.7367 新西兰元/美元 0.7162 0.7136 +0.36 +4.94 0.6825 美元/挪威克朗 8.2814 8.2536 +0.34 -6.32 8.8398 欧元/挪威克朗 9.0167 8.9790 +0.42 -6.09 9.6011 美元/瑞典克朗 8.9259 8.9092 +0.19 +5.68 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.7193 9.6938 +0.26 +5.98 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完)