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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 06:16 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元走软，英央行总裁卡尼打压欧洲会进一步放宽政策的押注

* 美元兑欧元从近八个月高位回落
    * 美元兑日圆在触及约三个月高位后转至持平
    * 英镑兑美元从逾两周低位反弹
    * 美联储12月升息的机率增至逾78%-FedWatch

 (新增文末表格)
    路透纽约10月25日 - 美元兑欧元周二从近八个月高位回落，兑日圆从约三个月峰值下滑，之前英国央行
总裁卡尼的讲话，让对欧洲决策者将进一步追加刺激举措的预期受到质疑。
    
    卡尼表示，“毫无疑问”，英国央行将在下周举行的议息会议上考虑英镑走软。分析师称，这番讲话给英
国央行不久将会降息的预期泼冷水，同时也令欧洲央行将倾向于更积极地放宽政策的预期降温。
    
    英国央行9月初表示，如果经济一如预期放缓，今年可能再度降息。

    “卡尼的讲话给欧洲决策者放宽政策的前景蒙上了一层疑云，”BK Asset Management的董事总经理Kathy
 Lien表示。她说，交易商可能在卡尼讲话后回补欧元和英镑空头，导致欧元兑美元反弹，英镑兑美元缩减跌
幅。
    
    美元指数 本月累积上涨3.4%，因市场预期，在其它主要央行致力于宽松政策之时，美国联邦储备理
事会(FED/美联储)将在12月收紧政策。 
    
    美元指数纽约尾盘下跌0.07%，报98.687，稍早触及九个月高位99.119。 
    
    欧元兑美元 尾盘上扬0.09%，报1.0890美元，稍早下跌约0.3%，触及近八个月低位1.0851美元。
    
    美元兑日圆 持平104.17日圆，在纽约汇市上午的交易中触及约三个月高位104.87日圆。美元兑瑞郎
 小涨，报0.9943瑞郎，但脱离稍早触及的近八个月高位0.9998瑞郎。
    
    英镑兑美元 最新仅下跌0.35%，盘中一度下跌超过1%，至逾两周低位1.2082美元后缩减跌幅。 

    “过度偏多美元的市场被搞得措手不及，”TJM Brokerage的外汇部门联席主管Richard Scalone表示。
    
    对美联储12月升息的预期仍然高涨，这限制了美元的跌幅。根据CME Group的FedWatch工具，交易商最新
预计，美联储12月升息的机率超过78%。       
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.0886   1.0880   +0.06   +0.24   1.0860
    美元/日圆            104.22   104.17   +0.05  -13.37   120.30
    欧元/日圆         113.44   113.32   +0.11  -13.05   130.47
    美元/瑞郎            0.9939   0.9931   +0.08   -0.79   1.0018
    英镑/美元            1.2186   1.2235   -0.40  -17.32   1.4738
    美元/加元            1.3349   1.3285   +0.48   -3.54   1.3839
    美元/离岸人民币    6.7732   6.7819   -0.13   +3.12   6.5680
    澳元/美元            0.7645   0.7609   +0.47   +5.09   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0824   1.0808   +0.15   -0.57   1.0886
    欧元/英镑         0.8934   0.8898   +0.40  +21.27   0.7367
    新西兰元/美元        0.7162   0.7136   +0.36   +4.94   0.6825
    美元/挪威克朗        8.2814   8.2536   +0.34   -6.32   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.0167   8.9790   +0.42   -6.09   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.9259   8.9092   +0.19   +5.68   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.7193   9.6938   +0.26   +5.98   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)

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