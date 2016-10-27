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亚洲 | 2016年 10月 28日 星期五 06:23 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元兑瑞典克朗因瑞典央行言论急升，兑日圆上涨

* 瑞典克朗急挫，受瑞典央行鸽派评论拖累
    * 瑞典央行称下调利率可能性上升
    * 美元兑日圆触及三个月高位，因美联储升息押注
    * 欧元兑美元下跌

 (新增文末表格)
    路透纽约10月27日 - 美元兑瑞典克朗触及逾七年半以来最高，因瑞典央行发表鸽派言论；美元兑日圆触
及三个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月升息预期推动。
    
    瑞典央行称，再次降息的可能性上升，已准备好进一步扩大量化宽松计划。该行已经将利率下调至负0.5%
，并将在年底前购买40%的未到期公债。
    
    美元兑瑞典克朗 最新报9.0689，上涨1.81%；稍早升2%，触及2009年3月初以来最高的9.0890。
    
    “人们似乎预计央行会说这样的话，像‘将维持宽松政策’等，”花旗董事总经理兼G10外汇策略全球负
责人Steven Englander称，“采取进一步措施，以支持进一步下滑的经济...这向市场传递了超级鸽派的信号
。”
    
    美元兑日圆 触及105.34日圆的三个月高位，最新上涨0.75%，报105.24日圆。分析师称，因预计美
联储将于12月升息，美债收益率上涨，这驱动了美元兑日圆上涨。美债收益率盘中升至大约五个月高位。
    
    欧元 兑美元下跌0.06%，报1.0900美元，在上午交易中曾上涨0.3%，至1.0942美元的盘中高位。欧
元兑美元本月已经下跌了约3%，势将录得近一年来的最差月度表现。
    
    “人们预计联储会升息，很可能在12月，也许2017年会进一步升息，”FX Analytics合伙人David Gilmor
e称，“市场对持有美元和遇高抛出欧元感到放心。”
    
    根据CME Group的FedWatch，交易员现在预计美联储12月升息的可能性为78%，略高于周三。
    
    美元指数 纽约尾盘上涨0.25%，报98.875。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.0894   1.0907   -0.12   +0.31   1.0860
    美元/日圆            105.28   104.46   +0.78  -12.49   120.30
    欧元/日圆         114.71   113.94   +0.68  -12.08   130.47
    美元/瑞郎            0.9931   0.9932   -0.01   -0.87   1.0018
    英镑/美元            1.2161   1.2246   -0.69  -17.49   1.4738
    美元/加元            1.3385   1.3379   +0.04   -3.28   1.3839
    美元/离岸人民币       6.7949   6.7837   +0.17   +3.45   6.5680
    澳元/美元            0.7588   0.7649   -0.80   +4.30   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0826   1.0835   -0.08   -0.55   1.0886
    欧元/英镑         0.8953   0.8905   +0.54  +21.53   0.7367
    新西兰元/美元        0.7120   0.7148   -0.39   +4.32   0.6825
    美元/挪威克朗        8.2642   8.2760   -0.14   -6.51   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.0081   9.0240   -0.18   -6.18   9.6011
    美元/瑞典克朗        9.0798   8.9078   +1.93   +7.50   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.8922   9.7151   +1.82   +7.87   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)

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