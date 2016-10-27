更新版 1-《全球汇市》美元兑瑞典克朗因瑞典央行言论急升，兑日圆上涨

* 瑞典克朗急挫，受瑞典央行鸽派评论拖累 * 瑞典央行称下调利率可能性上升 * 美元兑日圆触及三个月高位，因美联储升息押注 * 欧元兑美元下跌 (新增文末表格) 路透纽约10月27日 - 美元兑瑞典克朗触及逾七年半以来最高，因瑞典央行发表鸽派言论；美元兑日圆触 及三个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月升息预期推动。 瑞典央行称，再次降息的可能性上升，已准备好进一步扩大量化宽松计划。该行已经将利率下调至负0.5% ，并将在年底前购买40%的未到期公债。 美元兑瑞典克朗 最新报9.0689，上涨1.81%；稍早升2%，触及2009年3月初以来最高的9.0890。 “人们似乎预计央行会说这样的话，像‘将维持宽松政策’等，”花旗董事总经理兼G10外汇策略全球负 责人Steven Englander称，“采取进一步措施，以支持进一步下滑的经济...这向市场传递了超级鸽派的信号 。” 美元兑日圆 触及105.34日圆的三个月高位，最新上涨0.75%，报105.24日圆。分析师称，因预计美 联储将于12月升息，美债收益率上涨，这驱动了美元兑日圆上涨。美债收益率盘中升至大约五个月高位。 欧元 兑美元下跌0.06%，报1.0900美元，在上午交易中曾上涨0.3%，至1.0942美元的盘中高位。欧 元兑美元本月已经下跌了约3%，势将录得近一年来的最差月度表现。 “人们预计联储会升息，很可能在12月，也许2017年会进一步升息，”FX Analytics合伙人David Gilmor e称，“市场对持有美元和遇高抛出欧元感到放心。” 根据CME Group的FedWatch，交易员现在预计美联储12月升息的可能性为78%，略高于周三。 美元指数 纽约尾盘上涨0.25%，报98.875。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0894 1.0907 -0.12 +0.31 1.0860 美元/日圆 105.28 104.46 +0.78 -12.49 120.30 欧元/日圆 114.71 113.94 +0.68 -12.08 130.47 美元/瑞郎 0.9931 0.9932 -0.01 -0.87 1.0018 英镑/美元 1.2161 1.2246 -0.69 -17.49 1.4738 美元/加元 1.3385 1.3379 +0.04 -3.28 1.3839 美元/离岸人民币 6.7949 6.7837 +0.17 +3.45 6.5680 澳元/美元 0.7588 0.7649 -0.80 +4.30 0.7275 欧元/瑞郎 1.0826 1.0835 -0.08 -0.55 1.0886 欧元/英镑 0.8953 0.8905 +0.54 +21.53 0.7367 新西兰元/美元 0.7120 0.7148 -0.39 +4.32 0.6825 美元/挪威克朗 8.2642 8.2760 -0.14 -6.51 8.8398 欧元/挪威克朗 9.0081 9.0240 -0.18 -6.18 9.6011 美元/瑞典克朗 9.0798 8.9078 +1.93 +7.50 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.8922 9.7151 +1.82 +7.87 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完)