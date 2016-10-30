更新版 1-《全球汇市》FBI再查希拉里邮件令美元兑欧元急挫，兑墨西哥披索跳升

* 欧元兑美元触及八日高位的1.0991美元 * 美元兑日圆下跌，稍早触及三个月高位 * 美元兑墨西哥披索触及19.1002的三周高位 * 美元指数势将录得0.4%的周线跌幅 (新增文末表格) 路透纽约10月28日 - 美元兑一篮子主要货币周五急挫，兑墨西哥披索却升至三周高位 ，因美国政治出现不确定性，此前美国联邦调查局称，将对民主党总统候选人希拉里使用私 人邮件事件展开更多调查。 这一报导给美国总统大选增添了新插曲，而此时距离11月8日大选仅剩下11天。分析师 称，美元兑主要货币下跌，主要因为大选结果重新出现不确定性，而之前交易员大多预计希 拉里将获胜。 市场倾向于认为希拉里当选后情况将保持不变，而如果共和党总统候选人特朗普获胜， 会给美国外交政策、国际贸易或者国内经济带来更多不确定性。 “没有人怀疑，如果调查一直进行下去的话，会大大增加希拉里选情的复杂性，”Worl dWideMarkets首席市场策略师Joseph Trevisani称。 欧元兑美元 触及1.0991美元的八日高位，全日上涨约0.9%，美元兑日圆 下 跌约0.7%，至盘中低位104.49日圆，稍早触及105.53日圆的三个月高位。 美元兑瑞士法郎 触及0.9859的八日低位。美元指数 触及 98.242的八日低 位。该指数本周将下跌约0.4%。 但美元兑墨西哥披索 跳升逾1.3%，至19.1002的三周高位，后涨幅缩小。特朗普 当选美国总统被认为是墨西哥货币的主要风险，因特朗普承诺打击移民和重塑贸易关系。 美元兑墨西哥披索最新上涨0.57%，报18.9380披索，分析师认为这是获利回吐所致。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0983 1.0894 +0.82 +1.13 1.0860 美元/日圆 104.69 105.28 -0.56 -12.98 120.30 欧元/日圆 115.03 114.71 +0.28 -11.83 130.47 美元/瑞郎 0.9880 0.9931 -0.51 -1.38 1.0018 英镑/美元 1.2180 1.2161 +0.16 -17.36 1.4738 美元/加元 1.3397 1.3385 +0.09 -3.19 1.3839 美元/离岸人民币 6.7826 6.7949 -0.18 +3.27 6.5680 澳元/美元 0.7595 0.7588 +0.09 +4.40 0.7275 欧元/瑞郎 1.0846 1.0826 +0.18 -0.37 1.0886 欧元/英镑 0.9012 0.8953 +0.66 +22.33 0.7367 新西兰元/美元 0.7160 0.7120 +0.56 +4.91 0.6825 美元/挪威克朗 8.2623 8.2642 -0.02 -6.53 8.8398 欧元/挪威克朗 9.0775 9.0081 +0.77 -5.45 9.6011 美元/瑞典克朗 9.0116 9.0798 -0.75 +6.69 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.8987 9.8922 +0.07 +7.94 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)