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亚洲 | 2016年 10月 30日 星期日 09:22 BJT

更新版 1-《全球汇市》FBI再查希拉里邮件令美元兑欧元急挫，兑墨西哥披索跳升

* 欧元兑美元触及八日高位的1.0991美元
    * 美元兑日圆下跌，稍早触及三个月高位
    * 美元兑墨西哥披索触及19.1002的三周高位
    * 美元指数势将录得0.4%的周线跌幅

 (新增文末表格)
    路透纽约10月28日 - 美元兑一篮子主要货币周五急挫，兑墨西哥披索却升至三周高位
，因美国政治出现不确定性，此前美国联邦调查局称，将对民主党总统候选人希拉里使用私
人邮件事件展开更多调查。
    
    这一报导给美国总统大选增添了新插曲，而此时距离11月8日大选仅剩下11天。分析师
称，美元兑主要货币下跌，主要因为大选结果重新出现不确定性，而之前交易员大多预计希
拉里将获胜。
    
    市场倾向于认为希拉里当选后情况将保持不变，而如果共和党总统候选人特朗普获胜，
会给美国外交政策、国际贸易或者国内经济带来更多不确定性。
    
    “没有人怀疑，如果调查一直进行下去的话，会大大增加希拉里选情的复杂性，”Worl
dWideMarkets首席市场策略师Joseph Trevisani称。    
    
    欧元兑美元 触及1.0991美元的八日高位，全日上涨约0.9%，美元兑日圆 下
跌约0.7%，至盘中低位104.49日圆，稍早触及105.53日圆的三个月高位。
    
    美元兑瑞士法郎 触及0.9859的八日低位。美元指数 触及 98.242的八日低
位。该指数本周将下跌约0.4%。
    
    但美元兑墨西哥披索 跳升逾1.3%，至19.1002的三周高位，后涨幅缩小。特朗普
当选美国总统被认为是墨西哥货币的主要风险，因特朗普承诺打击移民和重塑贸易关系。
    
     美元兑墨西哥披索最新上涨0.57%，报18.9380披索，分析师认为这是获利回吐所致。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.0983   1.0894   +0.82   +1.13   1.0860
    美元/日圆            104.69   105.28   -0.56  -12.98   120.30
    欧元/日圆         115.03   114.71   +0.28  -11.83   130.47
    美元/瑞郎            0.9880   0.9931   -0.51   -1.38   1.0018
    英镑/美元            1.2180   1.2161   +0.16  -17.36   1.4738
    美元/加元            1.3397   1.3385   +0.09   -3.19   1.3839
    美元/离岸人民币    6.7826   6.7949   -0.18   +3.27   6.5680
    澳元/美元            0.7595   0.7588   +0.09   +4.40   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0846   1.0826   +0.18   -0.37   1.0886
    欧元/英镑         0.9012   0.8953   +0.66  +22.33   0.7367
    新西兰元/美元        0.7160   0.7120   +0.56   +4.91   0.6825
    美元/挪威克朗        8.2623   8.2642   -0.02   -6.53   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.0775   9.0081   +0.77   -5.45   9.6011
    美元/瑞典克朗        9.0116   9.0798   -0.75   +6.69   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.8987   9.8922   +0.07   +7.94   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)

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