更新版 1-《全球汇市》美国大选的不确定性拖累美元兑欧元走软，但兑墨西哥披索走强

(新增文末收盘表格) * 美元兑欧元触及近三周低位，兑日圆触及八日低位 * 墨西哥披索兑美元触及逾三周最低 * 交易商静待美联储周三发布政策声明 * 美元指数跌至近两周低位 路透纽约11月2日 - 美元兑欧元周二触及近三周最低，因美国政治不确定性，墨西哥披 索兑美元触及逾三周低位，因担心共和党候选人特朗普赢得大选。 交易商仍对11月8日的大选结果感到心里没底，之前有消息称，美国联邦调查局(FBI)正 对新发现的一批与民主党候选人希拉里“邮件门”事件有关的邮件展开调查。 市场认为，如果希拉里当选，美国政策将基本保持现状。但如果特朗普获胜，则美国的 外交政策，国际贸易协议和本国经济都将面临更大的不确定性。 分析师称，如果特朗普当选总统，还可能使美国联邦储备理事会(FED/美联储)脱离预期 很高的12月升息轨道。投资者目前静待美联储周三发布政策声明，从中寻找12月升息可能性 的新线索。 “毫无疑问，围绕大选的不确定性重压美元，”Cambridge Global Payments的高级汇 市交易员Stephen Casey表示。 分析师称，之前看涨美元的交易员在大选前卖出。卖盘在下午的交易中加速，因美股走 低，标普500指数 收跌0.68%。 美元指数 跌约0.8%，触及近两周低位97.640。10月累积上扬3.1%，为接近一年来 最大月度涨幅。 欧元兑美元 上涨约0.8%，报1.1069美元，为10月12日以来最高水准。美元兑瑞郎 急跌1.5%，触及近一个月低位0.9730瑞郎。美元兑日圆 触及八日低位103.81日 圆。 墨西哥披索兑美元 重挫约2.2%，报19.2700披索，为10月7日以来最低。 特朗普获胜的可能性被视为对墨西哥披索最大的威胁，因特朗普承诺，如果当选，将会 打击墨西哥移民，并重新检讨两国间的贸易关系。 “今日美元/墨西哥披索涨幅最大，凸显出市场重新斟酌大选结果，且并不排除特朗普 当选的可能性，”Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo在谈 到美元兑披索加速攀升时说。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1053 1.0979 +0.67 +1.78 1.0860 美元/日圆 104.12 104.81 -0.66 -13.45 120.30 欧元/日圆 115.12 115.08 +0.03 -11.77 130.47 美元/瑞郎 0.9752 0.9889 -1.39 -2.66 1.0018 英镑/美元 1.2241 1.2242 -0.01 -16.94 1.4738 美元/加元 1.3388 1.3408 -0.15 -3.26 1.3839 美元/离岸人民币 6.7725 6.7771 -0.07 +3.11 6.5680 澳元/美元 0.7649 0.7609 +0.53 +5.14 0.7275 欧元/瑞郎 1.0782 1.0858 -0.70 -0.96 1.0886 欧元/英镑 0.9027 0.8965 +0.69 +22.53 0.7367 新西兰元/美元 0.7182 0.7148 +0.48 +5.23 0.6825 美元/挪威克朗 8.2137 8.2556 -0.51 -7.08 8.8398 欧元/挪威克朗 9.0798 9.0655 +0.16 -5.43 9.6011 美元/瑞典克朗 8.9616 9.0306 -0.76 +6.10 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.9071 9.9151 -0.08 +8.03 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)