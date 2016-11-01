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亚洲 | 2016年 11月 2日 星期三 06:46 BJT

更新版 1-《全球汇市》美国大选的不确定性拖累美元兑欧元走软，但兑墨西哥披索走强

(新增文末收盘表格)
    * 美元兑欧元触及近三周低位，兑日圆触及八日低位
    * 墨西哥披索兑美元触及逾三周最低
    * 交易商静待美联储周三发布政策声明
    * 美元指数跌至近两周低位

    路透纽约11月2日 - 美元兑欧元周二触及近三周最低，因美国政治不确定性，墨西哥披
索兑美元触及逾三周低位，因担心共和党候选人特朗普赢得大选。

    交易商仍对11月8日的大选结果感到心里没底，之前有消息称，美国联邦调查局(FBI)正
对新发现的一批与民主党候选人希拉里“邮件门”事件有关的邮件展开调查。
    
    市场认为，如果希拉里当选，美国政策将基本保持现状。但如果特朗普获胜，则美国的
外交政策，国际贸易协议和本国经济都将面临更大的不确定性。
    
    分析师称，如果特朗普当选总统，还可能使美国联邦储备理事会(FED/美联储)脱离预期
很高的12月升息轨道。投资者目前静待美联储周三发布政策声明，从中寻找12月升息可能性
的新线索。

    “毫无疑问，围绕大选的不确定性重压美元，”Cambridge Global Payments的高级汇
市交易员Stephen Casey表示。

    分析师称，之前看涨美元的交易员在大选前卖出。卖盘在下午的交易中加速，因美股走
低，标普500指数 收跌0.68%。
    
    美元指数 跌约0.8%，触及近两周低位97.640。10月累积上扬3.1%，为接近一年来
最大月度涨幅。
    欧元兑美元 上涨约0.8%，报1.1069美元，为10月12日以来最高水准。美元兑瑞郎
 急跌1.5%，触及近一个月低位0.9730瑞郎。美元兑日圆 触及八日低位103.81日
圆。 
    
    墨西哥披索兑美元 重挫约2.2%，报19.2700披索，为10月7日以来最低。
    
    特朗普获胜的可能性被视为对墨西哥披索最大的威胁，因特朗普承诺，如果当选，将会
打击墨西哥移民，并重新检讨两国间的贸易关系。
    
    “今日美元/墨西哥披索涨幅最大，凸显出市场重新斟酌大选结果，且并不排除特朗普
当选的可能性，”Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo在谈
到美元兑披索加速攀升时说。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.1053   1.0979   +0.67   +1.78   1.0860
    美元/日圆            104.12   104.81   -0.66  -13.45   120.30
    欧元/日圆         115.12   115.08   +0.03  -11.77   130.47
    美元/瑞郎            0.9752   0.9889   -1.39   -2.66   1.0018
    英镑/美元            1.2241   1.2242   -0.01  -16.94   1.4738
    美元/加元            1.3388   1.3408   -0.15   -3.26   1.3839
    美元/离岸人民币      6.7725   6.7771   -0.07   +3.11   6.5680
    澳元/美元            0.7649   0.7609   +0.53   +5.14   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0782   1.0858   -0.70   -0.96   1.0886
    欧元/英镑         0.9027   0.8965   +0.69  +22.53   0.7367
    新西兰元/美元        0.7182   0.7148   +0.48   +5.23   0.6825
    美元/挪威克朗        8.2137   8.2556   -0.51   -7.08   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.0798   9.0655   +0.16   -5.43   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.9616   9.0306   -0.76   +6.10   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.9071   9.9151   -0.08   +8.03   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)

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