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亚洲 | 2016年 11月 2日 星期三 17:15 BJT

《全球汇市》美元下滑而日圆及瑞郎大涨，因投资者担心特朗普当选

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1081  1.1053  +0.25  +2.03  1.0860
    美元/日圆            103.68  104.12  -0.42 -13.82  120.30
    欧元/日圆         114.90  115.12  -0.19 -11.93  130.47
    美元/瑞郎            0.9717  0.9752  -0.36  -3.00  1.0018
    英镑/美元            1.2268  1.2241  +0.22 -16.76  1.4738
    美元/加元            1.3375  1.3388  -0.10  -3.35  1.3839
    美元/离岸人民币    6.7732  6.7720  +0.02  +3.12  6.5680
    澳元/美元            0.7638  0.7649  -0.14  +4.99  0.7275
    新西兰元/美元        0.7243  0.7182  +0.85  +6.12  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0771  1.0782  -0.10  -1.06  1.0886
    欧元/英镑         0.9032  0.9027  +0.06 +22.60  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.9055  9.9071  -0.02  +8.01  9.1705
    美元/挪威克朗        8.1786  8.2137  -0.43  -7.48  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (翻译/审校 刘秀红/艾茂林/张明钧/侯雪萍/孙茉莉/张荻/李春喜)

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