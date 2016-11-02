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亚洲 | 2016年 11月 3日 星期四 06:45 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元兑欧元急挫但兑墨西哥披索跳升，因特朗普支持率赶超对手

* 美元受挫，此前一些民调显示特朗普支持率领先于希拉里
    * 美元兑欧元、日圆和瑞郎触及逾三周低位
    * 墨西哥披索兑美元跌至逾一个月最低
    * 美元缩小跌幅，此前美联储暗示可能在12月升息

 (新增文末收盘表格)
    路透纽约11月2日 - 美元兑欧元、日圆、瑞士法郎和英镑周三触及逾三周最低，因对美
国共和党总统候选人特朗普下周可能获胜感到紧张。
    
    投资者正重新考虑一段时间以来持有的，对民主党候选人希拉里将在11月8日大选中获
胜的押注。根据路透/益普索(Ipsos) 周一发布的一项民调结果，希拉里支持率领先特朗普5
个百分点，但其它一些民调显示，特朗普领先1-2个百分点。
    
    美元指数 尾盘下跌0.3%，报97.403，此前下跌0.6%，至97.178的10月11日以来最
低。
    
    墨西哥披索兑美元 盘中急跌至逾一个月低位，报19.4667披索，因担心特朗普获
胜可能损及墨西哥经济。
    
    欧元 尾盘上涨0.3%，报1.1088美元；在下午的交易中一度上涨0.6%，至1.1123美
元，为10月11日以来最高。美元兑日圆下跌0.7%，报103.40日圆；稍早下跌1%，至103.03日
圆，为10月10日以来最低。
    
    美元兑瑞郎 尾盘下跌0.2%，报0.9733瑞郎；稍早下跌约0.6%，至0.9695瑞郎，为
约一个月以来最低水平。
    
    美元缩小跌幅，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)在美国大选前的最后一次政策会
议上决定维持利率不变，但暗示可能在12月升息，因经济动能加强且通胀上升。

    分析师称，美元走势温和，因为美国政治的不确定性盖过了美联储声明带来的影响。
    
    墨西哥披索兑美元 下跌约1.4%。特朗普当选的可能性被看做是墨西哥披索面临的
主要风险；因特朗普承诺将严厉打击非法移民，并重新考虑两国间的贸易关系。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元            1.1094   1.1053   +0.37   +2.15   1.0860
    美元/日圆            103.29   104.12   -0.80  -14.14   120.30
    欧元/日圆         114.65   115.12   -0.41  -12.13   130.47
    美元/瑞郎            0.9728   0.9752   -0.25   -2.89   1.0018
    英镑/美元            1.2297   1.2241   +0.46  -16.56   1.4738
    美元/加元            1.3388   1.3388   +0.00   -3.26   1.3839
    美元/离岸人民币      6.7668   6.7725   -0.08   +3.03   6.5680
    澳元/美元            0.7658   0.7649   +0.12   +5.26   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0798   1.0782   +0.15   -0.81   1.0886
    欧元/英镑         0.9018   0.9027   -0.10  +22.41   0.7367
    新西兰元/美元        0.7284   0.7182   +1.42   +6.73   0.6825
    美元/挪威克朗        8.1836   8.2137   -0.37   -7.42   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.0898   9.0798   +0.11   -5.33   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.9203   8.9616   -0.46   +5.61   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.9000   9.9071   -0.07   +7.95   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)

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