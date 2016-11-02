更新版 1-《全球汇市》美元兑欧元急挫但兑墨西哥披索跳升，因特朗普支持率赶超对手

* 美元受挫，此前一些民调显示特朗普支持率领先于希拉里 * 美元兑欧元、日圆和瑞郎触及逾三周低位 * 墨西哥披索兑美元跌至逾一个月最低 * 美元缩小跌幅，此前美联储暗示可能在12月升息 (新增文末收盘表格) 路透纽约11月2日 - 美元兑欧元、日圆、瑞士法郎和英镑周三触及逾三周最低，因对美 国共和党总统候选人特朗普下周可能获胜感到紧张。 投资者正重新考虑一段时间以来持有的，对民主党候选人希拉里将在11月8日大选中获 胜的押注。根据路透/益普索(Ipsos) 周一发布的一项民调结果，希拉里支持率领先特朗普5 个百分点，但其它一些民调显示，特朗普领先1-2个百分点。 美元指数 尾盘下跌0.3%，报97.403，此前下跌0.6%，至97.178的10月11日以来最 低。 墨西哥披索兑美元 盘中急跌至逾一个月低位，报19.4667披索，因担心特朗普获 胜可能损及墨西哥经济。 欧元 尾盘上涨0.3%，报1.1088美元；在下午的交易中一度上涨0.6%，至1.1123美 元，为10月11日以来最高。美元兑日圆下跌0.7%，报103.40日圆；稍早下跌1%，至103.03日 圆，为10月10日以来最低。 美元兑瑞郎 尾盘下跌0.2%，报0.9733瑞郎；稍早下跌约0.6%，至0.9695瑞郎，为 约一个月以来最低水平。 美元缩小跌幅，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)在美国大选前的最后一次政策会 议上决定维持利率不变，但暗示可能在12月升息，因经济动能加强且通胀上升。 分析师称，美元走势温和，因为美国政治的不确定性盖过了美联储声明带来的影响。 墨西哥披索兑美元 下跌约1.4%。特朗普当选的可能性被看做是墨西哥披索面临的 主要风险；因特朗普承诺将严厉打击非法移民，并重新考虑两国间的贸易关系。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1094 1.1053 +0.37 +2.15 1.0860 美元/日圆 103.29 104.12 -0.80 -14.14 120.30 欧元/日圆 114.65 115.12 -0.41 -12.13 130.47 美元/瑞郎 0.9728 0.9752 -0.25 -2.89 1.0018 英镑/美元 1.2297 1.2241 +0.46 -16.56 1.4738 美元/加元 1.3388 1.3388 +0.00 -3.26 1.3839 美元/离岸人民币 6.7668 6.7725 -0.08 +3.03 6.5680 澳元/美元 0.7658 0.7649 +0.12 +5.26 0.7275 欧元/瑞郎 1.0798 1.0782 +0.15 -0.81 1.0886 欧元/英镑 0.9018 0.9027 -0.10 +22.41 0.7367 新西兰元/美元 0.7284 0.7182 +1.42 +6.73 0.6825 美元/挪威克朗 8.1836 8.2137 -0.37 -7.42 8.8398 欧元/挪威克朗 9.0898 9.0798 +0.11 -5.33 9.6011 美元/瑞典克朗 8.9203 8.9616 -0.46 +5.61 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.9000 9.9071 -0.07 +7.95 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)