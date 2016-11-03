更新版 1-《全球汇市》美元兑主要货币转跌，最新民调凸显大选结果扑朔迷离

* 美元在企稳后转跌 * 欧元、日圆兑美元徘徊在数周高位 * 纽约时报/CBS民调显示希拉里支持率领先 * 墨西哥披索势将录得逾两周来最佳表现 (新增文末收盘表格) 路透纽约11月3日 - 美元兑一篮子主要货币周四徘徊在数周低位附近，因美国大选结果 扑朔迷离。在上午的交易中美元一度获得喘息机会企稳。 美元指数尾盘下跌0.24%，报97.163，距离今日触及的三周低位97.041不远。稍早美元 指数基本持平至小幅走高，盘中高见97.456。 分析师将美元稍早企稳，归因于纽约时报/CBS对1,333名登记选民进行的一项民调。结 果显示，民主党总统候选人希拉里的支持率领先三个百分点。另外，华盛顿邮报/ABC在10月 29日至11月1日期间对1,767名可能投票的选民进行的民调显示，希拉里领先两个百分点。 但分析师称，交易员继续为共和党候选人特朗普获胜的风险作准备。希拉里被看做是维 持现状候选人，而许多人担心如果特朗普获胜，会给全球贸易和增长带来风险。 “目前我们看到，市场认为特朗普当选的风险增加，”Commonwealth Foreign Exchang e首席市场分析师Omer Esiner称，“大部分民调仍显示，支持率难分伯仲，这是令投资者不 安的根本原因。” 欧元兑美元 尾盘上涨0.14%，报1.1110美元；稍早下跌0.3%，至盘中低位1.1060 美元。欧元徘徊在早盘触及的10月11日以来最高1.1126美元附近。 美元兑日圆 尾盘下跌0.37%，报102.91日圆，距离今日早盘触及的一个月低位102 .56日圆不远。 墨西哥披索兑美元 上涨，从19.5450披索的低位反弹，尾盘升逾1%，报19.1610披 索，势将录得逾两周来最大单日涨幅。 虽然总体来看，不确定性令交易员对美元兑主要货币感到紧张，但墨西哥披索跳升，明 显是受希拉里支持率领先的民调影响，WorldWideMarkets 首席市场策略师Joseph Trevisan i表示。 特朗普当选的可能性被看做是墨西哥披索面临的主要风险，因特朗普承诺将严厉打击非 法移民，并重新考虑两国间的贸易关系。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1103 1.1094 +0.08 +2.24 1.0860 美元/日圆 102.97 103.29 -0.31 -14.41 120.30 欧元/日圆 114.34 114.65 -0.27 -12.36 130.47 美元/瑞郎 0.9738 0.9728 +0.10 -2.79 1.0018 英镑/美元 1.2460 1.2297 +1.33 -15.46 1.4738 美元/加元 1.3394 1.3388 +0.04 -3.22 1.3839 美元/离岸人民币 6.7692 6.7668 +0.04 +3.06 6.5680 澳元/美元 0.7678 0.7658 +0.26 +5.54 0.7275 欧元/瑞郎 1.0816 1.0798 +0.17 -0.64 1.0886 欧元/英镑 0.8909 0.9018 -1.21 +20.93 0.7367 新西兰元/美元 0.7334 0.7284 +0.69 +7.46 0.6825 美元/挪威克朗 8.1852 8.1836 +0.02 -7.41 8.8398 欧元/挪威克朗 9.0886 9.0898 -0.01 -5.34 9.6011 美元/瑞典克朗 8.9672 8.9203 +0.53 +6.16 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.9593 9.9000 +0.60 +8.60 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)