版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 06:52 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元兑主要货币转跌，最新民调凸显大选结果扑朔迷离

* 美元在企稳后转跌
    * 欧元、日圆兑美元徘徊在数周高位
    * 纽约时报/CBS民调显示希拉里支持率领先
    * 墨西哥披索势将录得逾两周来最佳表现

 (新增文末收盘表格)
    路透纽约11月3日 - 美元兑一篮子主要货币周四徘徊在数周低位附近，因美国大选结果
扑朔迷离。在上午的交易中美元一度获得喘息机会企稳。
    
    美元指数尾盘下跌0.24%，报97.163，距离今日触及的三周低位97.041不远。稍早美元
指数基本持平至小幅走高，盘中高见97.456。
    
    分析师将美元稍早企稳，归因于纽约时报/CBS对1,333名登记选民进行的一项民调。结
果显示，民主党总统候选人希拉里的支持率领先三个百分点。另外，华盛顿邮报/ABC在10月
29日至11月1日期间对1,767名可能投票的选民进行的民调显示，希拉里领先两个百分点。
    
    但分析师称，交易员继续为共和党候选人特朗普获胜的风险作准备。希拉里被看做是维
持现状候选人，而许多人担心如果特朗普获胜，会给全球贸易和增长带来风险。
    
    “目前我们看到，市场认为特朗普当选的风险增加，”Commonwealth Foreign Exchang
e首席市场分析师Omer Esiner称，“大部分民调仍显示，支持率难分伯仲，这是令投资者不
安的根本原因。”
    
     欧元兑美元 尾盘上涨0.14%，报1.1110美元；稍早下跌0.3%，至盘中低位1.1060
美元。欧元徘徊在早盘触及的10月11日以来最高1.1126美元附近。
    
    美元兑日圆 尾盘下跌0.37%，报102.91日圆，距离今日早盘触及的一个月低位102
.56日圆不远。
    
    墨西哥披索兑美元 上涨，从19.5450披索的低位反弹，尾盘升逾1%，报19.1610披
索，势将录得逾两周来最大单日涨幅。
    
    虽然总体来看，不确定性令交易员对美元兑主要货币感到紧张，但墨西哥披索跳升，明
显是受希拉里支持率领先的民调影响，WorldWideMarkets 首席市场策略师Joseph Trevisan
i表示。
    
    特朗普当选的可能性被看做是墨西哥披索面临的主要风险，因特朗普承诺将严厉打击非
法移民，并重新考虑两国间的贸易关系。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元            1.1103   1.1094   +0.08   +2.24   1.0860
    美元/日圆            102.97   103.29   -0.31  -14.41   120.30
    欧元/日圆         114.34   114.65   -0.27  -12.36   130.47
    美元/瑞郎            0.9738   0.9728   +0.10   -2.79   1.0018
    英镑/美元            1.2460   1.2297   +1.33  -15.46   1.4738
    美元/加元            1.3394   1.3388   +0.04   -3.22   1.3839
    美元/离岸人民币      6.7692   6.7668   +0.04   +3.06   6.5680
    澳元/美元            0.7678   0.7658   +0.26   +5.54   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0816   1.0798   +0.17   -0.64   1.0886
    欧元/英镑         0.8909   0.9018   -1.21  +20.93   0.7367
    新西兰元/美元        0.7334   0.7284   +0.69   +7.46   0.6825
    美元/挪威克朗        8.1852   8.1836   +0.02   -7.41   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.0886   9.0898   -0.01   -5.34   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.9672   8.9203   +0.53   +6.16   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.9593   9.9000   +0.60   +8.60   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐