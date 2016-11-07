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亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 06:19 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元走强，因预计选情对希拉里有利

(新增文末报价表格)
    * FBI不对希拉里邮件事件进行指控
    * 希拉里获胜机率提高，提振美元兑主要货币上涨
    * 墨西哥披索录得9月以来最大单日涨幅

    路透纽约11月7日 - 美元周一上涨，此前美国联邦调查局(FBI)决定民主党总统候选人
希拉里将不会面对指控，这被看做是令希拉里战胜对手共和党候选人特朗普、赢得周二大选
的机率提高。
    
    美元兑一篮子货币 上涨0.75%。上周美元受挫，因FBI局长科米称，正在调查希拉
里的另外一大批邮件，这增强了特朗普获胜的可能性，而特朗普获胜的这一结果很可能会给
金融市场带来冲击波。
    
    在完成检查新发现的与希拉里私人服务器相关的邮件之后，FBI周日表示仍然相信没有
理由指控希拉里。该结论消除了笼罩在希拉里竞选之路上的一片乌云。 这一宣
布将美元兑日圆 、欧元 和英镑大幅推高，并提振墨西哥披索 。
    
    “都是跟大选有关，都是由于科米的那封信，”Worldwide Markets首席市场策略师Jos
eph Trevisani在谈到汇率走势时称。
    
    “市场需要确定性，基本上市场想要他们已经消化掉的可能性，这两点都指向希拉里获
胜，这是市场对任何提升希拉里获胜可能性的消息做出反应的原因，他们把大约过去一周的
抛盘收回了一部分。”
    
    “会是一个势均力敌的大选，但市场看似消化了希拉里获胜，”共和党可能控制众议院
，民主党可能控制参议院，矽谷银行高级外汇交易员Peter Ng称。
    
    特朗普对移民、外交和贸易的立场使得墨西哥披索成为其获胜可能性的替代品。
    
    受到FBI决定的提振，墨西哥披索周一最高升2.5%，势将录得9月27日以来最大的单日升
幅，触及18.55披索的12日高位。
    
    美元兑日圆 上涨1.4%，报104.58日圆，上周跌至102.550，因民调显示，两位美
国总统候选人支持率的差距拉近。
    
    欧元兑美元 下跌0.9%，报1.1035美元，英镑兑美元 下跌1%，报1.2390美元
。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.1038   1.1135   -0.87   +1.64   1.0860
    美元/日圆            104.45   103.12   +1.29  -13.18   120.30
    欧元/日圆         115.32   114.81   +0.44  -11.61   130.47
    美元/瑞郎            0.9740   0.9680   +0.62   -2.78   1.0018
    英镑/美元            1.2396   1.2517   -0.97  -15.89   1.4738
    美元/加元            1.3359   1.3402   -0.32   -3.47   1.3839
    美元/离岸人民币    6.7696   6.7710   +0.02   +3.09   6.5680
    澳元/美元            0.7725   0.7670   +0.72   +6.19   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0753   1.0785   -0.30   -1.22   1.0886
    欧元/英镑         0.8901   0.8895   +0.07  +20.82   0.7367
    新西兰元/美元        0.7340   0.7323   +0.23   +7.55   0.6825
    美元/挪威克朗        8.2327   8.1484   +1.03   -6.87   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.0897   9.0890   +0.01   -5.33   9.6011
    美元/瑞典克朗        9.0224   8.9470   +0.84   +6.82   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.9622   9.9689   -0.07   +8.63   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘静；审校 李军)

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