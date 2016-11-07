更新版 1-《全球汇市》美元走强，因预计选情对希拉里有利

(新增文末报价表格) * FBI不对希拉里邮件事件进行指控 * 希拉里获胜机率提高，提振美元兑主要货币上涨 * 墨西哥披索录得9月以来最大单日涨幅 路透纽约11月7日 - 美元周一上涨，此前美国联邦调查局(FBI)决定民主党总统候选人 希拉里将不会面对指控，这被看做是令希拉里战胜对手共和党候选人特朗普、赢得周二大选 的机率提高。 美元兑一篮子货币 上涨0.75%。上周美元受挫，因FBI局长科米称，正在调查希拉 里的另外一大批邮件，这增强了特朗普获胜的可能性，而特朗普获胜的这一结果很可能会给 金融市场带来冲击波。 在完成检查新发现的与希拉里私人服务器相关的邮件之后，FBI周日表示仍然相信没有 理由指控希拉里。该结论消除了笼罩在希拉里竞选之路上的一片乌云。 这一宣 布将美元兑日圆 、欧元 和英镑大幅推高，并提振墨西哥披索 。 “都是跟大选有关，都是由于科米的那封信，”Worldwide Markets首席市场策略师Jos eph Trevisani在谈到汇率走势时称。 “市场需要确定性，基本上市场想要他们已经消化掉的可能性，这两点都指向希拉里获 胜，这是市场对任何提升希拉里获胜可能性的消息做出反应的原因，他们把大约过去一周的 抛盘收回了一部分。” “会是一个势均力敌的大选，但市场看似消化了希拉里获胜，”共和党可能控制众议院 ，民主党可能控制参议院，矽谷银行高级外汇交易员Peter Ng称。 特朗普对移民、外交和贸易的立场使得墨西哥披索成为其获胜可能性的替代品。 受到FBI决定的提振，墨西哥披索周一最高升2.5%，势将录得9月27日以来最大的单日升 幅，触及18.55披索的12日高位。 美元兑日圆 上涨1.4%，报104.58日圆，上周跌至102.550，因民调显示，两位美 国总统候选人支持率的差距拉近。 欧元兑美元 下跌0.9%，报1.1035美元，英镑兑美元 下跌1%，报1.2390美元 。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1038 1.1135 -0.87 +1.64 1.0860 美元/日圆 104.45 103.12 +1.29 -13.18 120.30 欧元/日圆 115.32 114.81 +0.44 -11.61 130.47 美元/瑞郎 0.9740 0.9680 +0.62 -2.78 1.0018 英镑/美元 1.2396 1.2517 -0.97 -15.89 1.4738 美元/加元 1.3359 1.3402 -0.32 -3.47 1.3839 美元/离岸人民币 6.7696 6.7710 +0.02 +3.09 6.5680 澳元/美元 0.7725 0.7670 +0.72 +6.19 0.7275 欧元/瑞郎 1.0753 1.0785 -0.30 -1.22 1.0886 欧元/英镑 0.8901 0.8895 +0.07 +20.82 0.7367 新西兰元/美元 0.7340 0.7323 +0.23 +7.55 0.6825 美元/挪威克朗 8.2327 8.1484 +1.03 -6.87 8.8398 欧元/挪威克朗 9.0897 9.0890 +0.01 -5.33 9.6011 美元/瑞典克朗 9.0224 8.9470 +0.84 +6.82 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.9622 9.9689 -0.07 +8.63 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘静；审校 李军)