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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 06:07 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元加元和墨西哥披索上涨，因市场押注希拉里获胜

(新增文末表格)
    * 避险日圆和瑞郎兑美元下跌，因市场预计希拉里将获胜
    * 墨西哥披索和加元上涨，因特朗普获胜几率减弱
    * 分析师引用VoteCastr数据显示，希拉里在关键州投票中领先

    路透纽约11月8日 - 美元兑避险的日圆和瑞郎周二上涨，墨西哥披索和加元也上升，因
投资者加大了民主党候选人希拉里在美国总统大选中获胜的押注。
    
    市场消息人士援引数据公司VoteCastr的预测显示，在几个关键州的竞争中希拉里处于
优势，驱动上述几个货币今日的走势。
    
    投资者认为共和党候选人特朗普变化莫测，他的获胜可能将驱使资金流向日圆和瑞郎等
避险货币。特朗普宣称将与墨西哥和加拿大重新就《北美自由贸易协定》进行谈判，此举可
能会给严重依赖出口的上述两国带来损害。
    
    “外汇市场亲希拉里走势开始协调一致起来，墨西哥披索、加元和日圆都走向盘中高位
或低位，这主要因为VoteCastr发布的预测显示，希拉里可能在关键的佛罗里达州领先，”B
K Asset Management外汇策略董事总经理Boris Schlossberg称。
    
    美元兑日圆 升至105.19日圆的盘中高位，为10月31日以来的最高。尾盘上涨0.55
%，报105.04日圆。
    
    美元兑瑞郎 上涨0.25%，报0.9766瑞士法郎。
    
    加元兑美元 上涨0.2%，墨西哥披索上涨逾1%，触及9月8日以来最高。 
    
    欧元兑美元 下跌，回吐盘初涨幅，尾盘下跌0.15%，至1.1021美元，稍早跌至1.1
009美元，为一周来最低。
    
    美元兑日圆和欧元上涨，帮助将美元指数 推至一周来的最高水平。
    
    根据周一发布的路透/益索普States of the Nation民调，希拉里击败特朗普的几率为9
0%。
    
    希拉里有望获得303个选举人团选票，超过获胜所需的270个。而特朗普料将获得235个
。另外根据民调，希拉里的支持率约为44%，特朗普约为39%。    
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.1023   1.1038   -0.14   +1.50   1.0860
    美元/日圆            105.14   104.45   +0.66  -12.60   120.30
    欧元/日圆         115.87   115.32   +0.48  -11.19   130.47
    美元/瑞郎            0.9774   0.9740   +0.35   -2.44   1.0018
    英镑/美元            1.2377   1.2396   -0.15  -16.02   1.4738
    美元/加元            1.3287   1.3359   -0.54   -3.99   1.3839
    美元/离岸人民币    6.7710   6.7933   +0.33   +3.43   6.5680
    澳元/美元            0.7761   0.7725   +0.47   +6.68   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0779   1.0753   +0.24   -0.98   1.0886
    欧元/英镑         0.8904   0.8901   +0.03  +20.86   0.7367
    新西兰元/美元        0.7384   0.7340   +0.60   +8.19   0.6825
    美元/挪威克朗        8.2266   8.2327   -0.07   -6.94   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.0722   9.0897   -0.19   -5.51   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.9900   9.0224   -0.36   +6.43   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.9142   9.9622   -0.48   +8.11   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)

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