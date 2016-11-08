更新版 1-《全球汇市》美元加元和墨西哥披索上涨，因市场押注希拉里获胜

(新增文末表格) * 避险日圆和瑞郎兑美元下跌，因市场预计希拉里将获胜 * 墨西哥披索和加元上涨，因特朗普获胜几率减弱 * 分析师引用VoteCastr数据显示，希拉里在关键州投票中领先 路透纽约11月8日 - 美元兑避险的日圆和瑞郎周二上涨，墨西哥披索和加元也上升，因 投资者加大了民主党候选人希拉里在美国总统大选中获胜的押注。 市场消息人士援引数据公司VoteCastr的预测显示，在几个关键州的竞争中希拉里处于 优势，驱动上述几个货币今日的走势。 投资者认为共和党候选人特朗普变化莫测，他的获胜可能将驱使资金流向日圆和瑞郎等 避险货币。特朗普宣称将与墨西哥和加拿大重新就《北美自由贸易协定》进行谈判，此举可 能会给严重依赖出口的上述两国带来损害。 “外汇市场亲希拉里走势开始协调一致起来，墨西哥披索、加元和日圆都走向盘中高位 或低位，这主要因为VoteCastr发布的预测显示，希拉里可能在关键的佛罗里达州领先，”B K Asset Management外汇策略董事总经理Boris Schlossberg称。 美元兑日圆 升至105.19日圆的盘中高位，为10月31日以来的最高。尾盘上涨0.55 %，报105.04日圆。 美元兑瑞郎 上涨0.25%，报0.9766瑞士法郎。 加元兑美元 上涨0.2%，墨西哥披索上涨逾1%，触及9月8日以来最高。 欧元兑美元 下跌，回吐盘初涨幅，尾盘下跌0.15%，至1.1021美元，稍早跌至1.1 009美元，为一周来最低。 美元兑日圆和欧元上涨，帮助将美元指数 推至一周来的最高水平。 根据周一发布的路透/益索普States of the Nation民调，希拉里击败特朗普的几率为9 0%。 希拉里有望获得303个选举人团选票，超过获胜所需的270个。而特朗普料将获得235个 。另外根据民调，希拉里的支持率约为44%，特朗普约为39%。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1023 1.1038 -0.14 +1.50 1.0860 美元/日圆 105.14 104.45 +0.66 -12.60 120.30 欧元/日圆 115.87 115.32 +0.48 -11.19 130.47 美元/瑞郎 0.9774 0.9740 +0.35 -2.44 1.0018 英镑/美元 1.2377 1.2396 -0.15 -16.02 1.4738 美元/加元 1.3287 1.3359 -0.54 -3.99 1.3839 美元/离岸人民币 6.7710 6.7933 +0.33 +3.43 6.5680 澳元/美元 0.7761 0.7725 +0.47 +6.68 0.7275 欧元/瑞郎 1.0779 1.0753 +0.24 -0.98 1.0886 欧元/英镑 0.8904 0.8901 +0.03 +20.86 0.7367 新西兰元/美元 0.7384 0.7340 +0.60 +8.19 0.6825 美元/挪威克朗 8.2266 8.2327 -0.07 -6.94 8.8398 欧元/挪威克朗 9.0722 9.0897 -0.19 -5.51 9.6011 美元/瑞典克朗 8.9900 9.0224 -0.36 +6.43 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.9142 9.9622 -0.48 +8.11 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)