更新版 1-《全球汇市》美元全线反攻，因美债收益率在特朗普胜选后急升

(新增文末表格) * 美元兑日圆触及7月27日以来最高水平 * 美债收益率急升，令美元更有吸引力 * 美元兑日圆逆转4%的跌幅 路透纽约11月9日 - 美元周三全线上涨，兑日圆触及近四个月的最高水平，因美债收益 率触及多月高位，此前共和党总统候选人特朗普在美国大选中获胜。 10年期和30年期美国公债价格大跌，将收益率推至10个月来的最高水平，因投资者预计 特朗普将实施贸易保护主义政策，会给薪资和通胀带来上行压力。 美国30年期公债收益率录得逾五年来的最大升幅，10年期公债收益率录得2013年7月以 来的最大升幅。 通胀上升将蚕食公债价值的担忧推高收益率。美国利率升高提升美元价值，令以美元计 价的资产更具吸引力。 “收益率在驱动美元走势，并带动各个市场走势，只要收益率继续上升， 美元/日圆将 上涨，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien称，“美元/日圆从美股反转、收益率 差得到积极支撑，总的来说，各个市场的价格走势比较一致。” 美元兑避险的日圆扭转了稍早的抛售趋势，触及7月27日以来最高的 105.87日圆。在隔 夜交易中随着特朗普即将战胜被普遍看好的希拉里而赢得大选，美元/日圆最多下跌4%。 联邦基金利率期货走势仍暗示，投资者仍普遍预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将 于12月升息。 美元兑瑞郎 也触及11月1日以来最高水平，瑞郎是另外一个全球认可的避险货币 。 欧元兑美元 跌至1.0920美元，为10月28日以来最低。 加元 和墨西哥披索 兑美元双双下跌。加元跌至3月以来最低，墨西哥披索 跌至历史最低水平。墨西哥披索被看做是最易受特朗普贸易保护主义政策影响的货币。 在尾盘交易中，两者均缩减跌幅，但加元仍下跌0.6%，墨西哥披索暴跌8%。 美元指数 上涨0.7%，至98.545的10月31日以来最高水平。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0909 1.1023 -1.03 +0.45 1.0860 美元/日圆 105.65 105.14 +0.49 -12.18 120.30 欧元/日圆 115.25 115.87 -0.54 -11.67 130.47 美元/瑞郎 0.9841 0.9774 +0.69 -1.77 1.0018 英镑/美元 1.2404 1.2377 +0.22 -15.84 1.4738 美元/加元 1.3419 1.3287 +0.99 -3.03 1.3839 美元/离岸人民币 6.7933 6.7962 +0.04 +3.47 6.5680 澳元/美元 0.7633 0.7761 -1.65 +4.92 0.7275 欧元/瑞郎 1.0738 1.0779 -0.38 -1.36 1.0886 欧元/英镑 0.8791 0.8904 -1.27 +19.33 0.7367 新西兰元/美元 0.7275 0.7384 -1.48 +6.59 0.6825 美元/挪威克朗 8.3427 8.2266 +1.41 -5.62 8.8398 欧元/挪威克朗 9.1047 9.0722 +0.36 -5.17 9.6011 美元/瑞典克朗 9.0631 8.9900 +0.81 +7.30 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.8945 9.9142 -0.20 +7.89 9.1705