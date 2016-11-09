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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 06:09 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元全线反攻，因美债收益率在特朗普胜选后急升

(新增文末表格)
    * 美元兑日圆触及7月27日以来最高水平
    * 美债收益率急升，令美元更有吸引力
    * 美元兑日圆逆转4%的跌幅

    路透纽约11月9日 - 美元周三全线上涨，兑日圆触及近四个月的最高水平，因美债收益
率触及多月高位，此前共和党总统候选人特朗普在美国大选中获胜。
    
    10年期和30年期美国公债价格大跌，将收益率推至10个月来的最高水平，因投资者预计
特朗普将实施贸易保护主义政策，会给薪资和通胀带来上行压力。
    
    美国30年期公债收益率录得逾五年来的最大升幅，10年期公债收益率录得2013年7月以
来的最大升幅。
    
    通胀上升将蚕食公债价值的担忧推高收益率。美国利率升高提升美元价值，令以美元计
价的资产更具吸引力。
    
    “收益率在驱动美元走势，并带动各个市场走势，只要收益率继续上升， 美元/日圆将
上涨，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien称，“美元/日圆从美股反转、收益率
差得到积极支撑，总的来说，各个市场的价格走势比较一致。”
    
    美元兑避险的日圆扭转了稍早的抛售趋势，触及7月27日以来最高的 105.87日圆。在隔
夜交易中随着特朗普即将战胜被普遍看好的希拉里而赢得大选，美元/日圆最多下跌4%。
    
    联邦基金利率期货走势仍暗示，投资者仍普遍预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将
于12月升息。
    
    美元兑瑞郎 也触及11月1日以来最高水平，瑞郎是另外一个全球认可的避险货币
。
    
    欧元兑美元 跌至1.0920美元，为10月28日以来最低。
    
    加元 和墨西哥披索 兑美元双双下跌。加元跌至3月以来最低，墨西哥披索
跌至历史最低水平。墨西哥披索被看做是最易受特朗普贸易保护主义政策影响的货币。
    
    在尾盘交易中，两者均缩减跌幅，但加元仍下跌0.6%，墨西哥披索暴跌8%。
    
    美元指数 上涨0.7%，至98.545的10月31日以来最高水平。
    
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.0909   1.1023   -1.03   +0.45   1.0860
    美元/日圆            105.65   105.14   +0.49  -12.18   120.30
    欧元/日圆         115.25   115.87   -0.54  -11.67   130.47
    美元/瑞郎            0.9841   0.9774   +0.69   -1.77   1.0018
    英镑/美元            1.2404   1.2377   +0.22  -15.84   1.4738
    美元/加元            1.3419   1.3287   +0.99   -3.03   1.3839
    美元/离岸人民币    6.7933   6.7962   +0.04   +3.47   6.5680
    澳元/美元            0.7633   0.7761   -1.65   +4.92   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0738   1.0779   -0.38   -1.36   1.0886
    欧元/英镑         0.8791   0.8904   -1.27  +19.33   0.7367
    新西兰元/美元        0.7275   0.7384   -1.48   +6.59   0.6825
    美元/挪威克朗        8.3427   8.2266   +1.41   -5.62   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.1047   9.0722   +0.36   -5.17   9.6011
    美元/瑞典克朗        9.0631   8.9900   +0.81   +7.30   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.8945   9.9142   -0.20   +7.89   9.1705

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